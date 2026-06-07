„M-a surprins că l-a luat Craiova” Mihai Stoica, despre transferul făcut de campioană: „Nu e ce trebuie”
Alexandru Maxim/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„M-a surprins că l-a luat Craiova” Mihai Stoica, despre transferul făcut de campioană: „Nu e ce trebuie”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 20:44
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 20:53
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre situația portarului Alexandru Maxim (19 ani), ajuns gratis la U Craiova.
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În ultimul sezon, Alexandru Maxim a fost împrumutat la FC Voluntari, formație care a reușit să promoveze în Liga 1, iar tânărul portar a fost unul dintre jucătorii importanți ai ilfovenilor.

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Mihai Stoica: „Avem alți portari peste nivelul lui”

Goalkeeperul ar fi trebuit să revină la FCSB în această vară, însă oficialii susțin că nu au mai înregistrat contractul, deorece nu făcea parte din planurile echipei.

„Portarul Maxim avea un contract semnat cu noi, pe care nu l-am introdus din simplul motiv că am considerat că nu are rost să ne încărcăm cu un salariu destul de mare pe care nu ne putem baza, pentru că avem alți portari peste nivelul lui, din punctul nostru de vedere.

El este de aceeași vârstă cu Matei Popa. El nu a fost titular la Voluntari, a jucat Chioveanu, care e mai mic ca vârstă”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de gsp.ro.

200.000 de euro
este cota de piață a lui Alexandru Maxim, conform Transfermarkt

Mihai Stoica: „M-a surprins că l-a luat Craiova”

Oficialul de la FCSB a dezvăluit și o discuție pe care a avut-o cu Gigi Becali legată de Alexandru Maxim.

„Noi, la momentul ăsta, avem Ștefan Târnovanu, anul 2001, Udrea 2001, Matei Popa 2007 și, din 2010, este Rareș Andrei, în care ne punem mari speranțe. Adică să ai portari și unul să nu apere și să te încarci cu un salariu destul de mare nu are sens.

Gigi a zis la un moment dat: «Bă, de ce nu îi bagi contractul? Are 2 metri și ceva». Nu e ce trebuie. Are talie, într-adevăr, dar a gafat la fiecare fază.

M-a surprins că l-a luat Craiova, da, mă gândeam că se duce undeva în Liga 2. Nu cred că vor pleca la drum cu Popescu și Maxim, probabil vor mai avea nevoie de un portar”, a concluzionat MM Stoica.

Născut la Craiova, Alexandru Maxim a plecat la academia celor de la FCSB în anul 2021.

Din momentul sosirii sale la formația roș-albastră și până în prezent, portarul a mai fost împrumutat la CSM Olimpia Satu Mare și în două rânduri la FC Voluntari.

În sezonul abia încheiat, Alex Maxim a jucat în 24 de partide pentru FC Voluntari, iar în 11 dintre acestea nu a primit gol.

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