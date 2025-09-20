Nu renunță la Pârvu Președintele FC Voluntari a explicat de ce antrenorul nu merge la Petrolul : „Va antrena în Superliga în sezonul viitor”

Bogdan Bălănescu, președintele clubului FC Voluntari, a clarificat motivul pentru care Florin Pârvu (50 de ani) nu a preluat echipa Petrolul Ploiești.

Tehnicianul de pe banca ilfovenilor a fost dorit de gruparea prahoveană după îndepărtarea lui Liviu Ciobotariu (54 de ani).

Cu Pârvu pe banca tehnică, Voluntari se află pe locul trei în Liga 2, cu 14 puncte din șapte meciuri jucate.

FC Voluntari e sigură că va promova cu Florin Pârvu pe banca tehnică

Bălănescu a declarat că Pârvu, fost jucător și antrenor la Petrolul, va rămâne la Voluntari și are ca obiectiv promovarea. Dacă îl va îndeplini, își va îndeplini dorința de a antrena în Liga 1.

„Da, îl vom da pe Florin Pârvu la Superliga. Își dorește foarte mult să acționeze la Superliga și va antrena acolo în sezonul viitor, când FC Voluntari va promova. Nu se pune problema să plece. În afara contractului pe care îl avem cu Florin Pârvu, este și un contract sentimental.

Nu s-a pus în niciun moment problema, chiar dacă am fost învinși de Csikszereda (n.r. – în Cupă) și de Tunari”, a spus Bălănescu, conform fanatik.ro.

48 de meciuri a strâns Florin Pârvu ca antrenor al Petrolului (8 februarie 2023 – 9 martie 2024): 16 victorii, 16 egaluri, 16 înfrângeri. Produs al academiei Petrolului, a jucat pentru club în 1995–1996, 1998–2001 și în 2007

Petrolul se află pe locul 14 în Superliga, cu șase puncte acumulate, după cele nouă meciuri jucate.

Pentru Petrolul urmează meciul cu Unirea Slobozia, duminică, de la ora 16:00.

Elevii lui Pârvu au remizat, scor 0-0, cu CS Dinamo, și se pregătesc pentru meciul cu CSM Reșița, de pe 27 septembrie.

