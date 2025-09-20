 „Charalambous nu pleacă!” Patronul FCSB,  replică pentru Iftime: „Dacă îi dai șampanie, vorbește aiurea. Parcă îl văd la retrogradare”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, i-a răspuns lui Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la Botoșani.

Iftime i-a sugerat lui Becali să îl dea afară pe tehnicianul Elias Charalambous (44 de ani) pentru a redresa echipa aflată într-o forma slabă.

FCSB a fost înfrântă cu 3-1 în ultimul meci jucat în campionat, împotriva celor de la Botoșani. Campioana României trece printr-o perioadă foarte dificilă, reușind să obțină o singură victorie în 10 meciuri din Liga 1.

Botoșani - FCSB 3-1 . Gigi Becali, replică pentru Iftime: „Charalambous nu pleacă”

După meci, Iftime l-a criticat pe Charalambous și a sugerat că formația roș-albastră trebuie să scape de actualul tehnician pentru a putea îmbunătăți situația în campionat.

Așa cum GOLAZO.ro a anunțat deja sâmbătă, patronul campioanei le dă în continuare credit lui Charalambous și Pintilii.

„ Charalambous nu pleacă nicăieri. Iftime, săracul... Dacă stau acum să vorbesc despre Iftime... Vrea și el să mai fie băgat în seamă. Parcă îl văd peste câteva luni la retrogradare.

Nu vezi ce minte are, îl interesează de Charalambous pe el. Și tu puteai să faci, să iei campionate, ești de 10 ani în fotbal (n.r. - Valeriu Iftime).

E om de afaceri el, dar n-am auzit să dea vreodată un milion de euro pe vreun jucător sau măcar 500.000 de euro. Eu o să-i trimit la fiecare meci câte o șampanie”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

El este „Iftime-Șampanie”, noi așa îi zicem. Dacă îi dai șampanie vorbește aiurea. Când bea două, vorbește și el aiurea Gigi Becali

Ce a declarat Valeriu Iftime după meciul dintre Botoșani și FCSB

Întrebat dacă Elias Charalambous este de vină pentru rezultatele dezamăgitoare din campionat, finanțatorul celor de la Botoșani a spus:

„Da, 100%. Nu-i vorba că e un antrenor slab, e un antrenor care a pierdut totul. Faptul că acolo, domnul Becali se spune că e antrenor, că schimbă, că face.

L-a călcat prea mult în picioare pe omul ăsta, iar el a acceptat! Cred că patronul s-a trezit în seara asta. Dacă vor mai mult, au nevoie de mai mult”, a spus Iftime, la Digi Sport.

Apoi, finanțatorul celor de la Botoșani l-a dat exemplu pozitiv pe Leo Grozavu, care ar păstra loc de dialog în echipă, dar nu ar fi dispus să accepte indicații directe.

Lui Grozavu, dacă îi dai vreun sfat, ai încurcat-o: pleacă a doua zi cu tot cu casă, cu poarta, cu tot. Îl știu pe Leo de când eram în Liga 2, e antrenor, nu te joci cu el. Leo acceptă foarte multe idei, dar nu-i faci lotul. Cu Leo poți vorbi despre orice: ce e important, ce fotbaliști creștem, care sunt regulile, ce fotbaliști aducem, dar nu-i faci lotul niciodată Valeriu Iftime

VIDEO: Golul de 2-1 marcat de Botoșani împotriva FCSB-ului

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport