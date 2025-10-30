Dezastru pentru FCSB FOTO. David Miculescu, transportat la spital după ce s-a accidentat în meciul cu Gloria Bistrița +13 foto
Foto: SPORT Pictures
Dezastru pentru FCSB FOTO. David Miculescu, transportat la spital după ce s-a accidentat în meciul cu Gloria Bistrița

George Neagu
Publicat: 30.10.2025, ora 09:38
alt-text Actualizat: 30.10.2025, ora 09:38
  • Gloria Bistrița - FCSB 1-3. David Miculescu (24 de ani) s-a accidentat în primul meci din grupele Cupa României și a fost transportat la spital.

În minutul 59 al partidei de la Bistrița, David Miculescu a scăpat pe contraatac spre poarta adversă, iar Vișinar, jucătorul Gloriei, a intrat prin alunecare asupra fotbalistului campioanei.

Gloria Bistrița - FCSB 1-3. David Miculescu s-a accidentat

În încercarea de a-l deposeda, Vișinar a prins piciorul stâng al lui David Miculescu, care nu a mai putut continua partida.

Miculescu a ieșit de pe teren șchiopătând și a fost înlocuit cu Alexandru Stoian, care a marcat al treilea gol al campioanei, în minutul 90. Miculescu a fost dus la ambulanță, unde i s-a imobilizat piciorul. La scurt timp după acest moment, ambulanța a plecat spre spital.

Accidentarea lui David Miculescu din meciul cu Gloria Bistrița. Foto: Captură/Prima Sport 1
Accidentarea lui David Miculescu din meciul cu Gloria Bistrița. Foto: Captură/Prima Sport 1

Accidentarea lui David Miculescu din meciul cu Gloria Bistrița. Foto: Captură/Prima Sport 1
FCSB a câștigat primul duel din Cupa României, 3-1 cu Gloria Bistrița. Pentru roș-albaștrii au marcat Alibec ('25, penalty), Thiam ('45) și Stoian ('90), în timp ce pentru gazde a punctat Mensah ('79, penalty).

Elias Charalambous: „A fost transportat cu ambulanța la spital”

Imediat după primul meci din Cupa României din acest sezon pentru FCSB, Elias Charalambous, antrenorul campioanei, a vorbit despre accidentarea lui Miculescu.

„David Miculescu a fost transportat cu ambulanța la spital. Vom afla mai multe detalii mâine dimineață (n.r. - joi)”, a declarat antrenorul cipriot, potrivit digisport.ro.

Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României
Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României

Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României
  • Pentru FCSB urmează meciul cu U Cluj de sâmbătă, de la ora 20:30, din cadrul etapei 15 din Liga 1.

