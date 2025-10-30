Dezastru pentru FCSB FOTO. David Miculescu, transportat la spital după ce s-a accidentat în meciul cu Gloria Bistrița

Gloria Bistrița - FCSB 1-3. David Miculescu (24 de ani) s-a accidentat în primul meci din grupele Cupa României și a fost transportat la spital.

În minutul 59 al partidei de la Bistrița, David Miculescu a scăpat pe contraatac spre poarta adversă, iar Vișinar, jucătorul Gloriei, a intrat prin alunecare asupra fotbalistului campioanei.

În încercarea de a-l deposeda, Vișinar a prins piciorul stâng al lui David Miculescu, care nu a mai putut continua partida.

Miculescu a ieșit de pe teren șchiopătând și a fost înlocuit cu Alexandru Stoian, care a marcat al treilea gol al campioanei, în minutul 90. Miculescu a fost dus la ambulanță, unde i s-a imobilizat piciorul. La scurt timp după acest moment, ambulanța a plecat spre spital.

FCSB a câștigat primul duel din Cupa României, 3-1 cu Gloria Bistrița. Pentru roș-albaștrii au marcat Alibec ('25, penalty), Thiam ('45) și Stoian ('90), în timp ce pentru gazde a punctat Mensah ('79, penalty).

Elias Charalambous: „A fost transportat cu ambulanța la spital”

Imediat după primul meci din Cupa României din acest sezon pentru FCSB, Elias Charalambous, antrenorul campioanei, a vorbit despre accidentarea lui Miculescu.

„David Miculescu a fost transportat cu ambulanța la spital. Vom afla mai multe detalii mâine dimineață (n.r. - joi)”, a declarat antrenorul cipriot, potrivit digisport.ro.

Pentru FCSB urmează meciul cu U Cluj de sâmbătă, de la ora 20:30, din cadrul etapei 15 din Liga 1.

