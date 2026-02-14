„Presiunea mai mare e pe FCSB” Antrenorul Craiovei e categoric: „Nu-mi voi pierde nicio secundă gândindu-mă la asta!”

Un nou episod din rivalitatea U Craiova - FCSB se va consuma duminică seară, în etapa #27 din Liga 1.

Meciul e de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, și fundașul Adrian Rus au prefațat partida.

Rus despre U Craiova - FCSB: „Presiunea mai mare e la ei”

„Va fi un meci diferit față de cel de joi, au jucători de mare calitate care n-au jucat în Cupă. Presiunea mai mare e la ei, să ajungă în play-off, noi trebuie să fim concentrați să ne facem jocul nostru.

Jucăm acasă și vrem să-i bucurăm pe suporteri, să batem mâine.

Pentru mine e importantă echipa. Am marcat joi și s-a terminat egal, dacă nu marchez și câștigăm sunt mai fericit.

Emoții nu am, trebuie să fiu mult mai concentrat la fiecare meci, încerc să dau totul pentru a-mi ajuta echipa.

Suntem departe de a discuta despre event, important e să câștigăm mâine și atât”, a declarat Rus, 29 de ani, la conferința de presă de azi.

Filipe Coelho: „Trebuie să ne dovedim valoarea la fiecare meci”

„Focusul e pe echipa noastră, să luăm trei puncte. Important nu e dacă ajunge FCSB în play-off, ci ceea ce trebuie să facem noi ca să adunăm puncte, atât.

Trebuie să ne dovedim valoarea la fiecare meci, zi de zi, nu contează clasamentul. Cu astfel de jucători asta e mentalitatea, trebuie să rămânem puternici.

Eu pregătesc meciurile, antrenamentele cât mai bine, ajut jucătorii, să fim o familie, sper ca fanii să fie cu noi în momentele grele, alături de jucătorii aceștia grozavi, care muncesc, sunt mândri să joace pentru oraș.

Arbitrajul nu e treaba mea, nu-mi voi pierde nicio secundă gândindu-mă la asta”, a declarat antrenorul portughez al Craiovei.

Mai avem un antrenament mâine și vom vedea ce se întâmplă cu Nsimba și Romanchuk. După aceea vom lua decizia în privința lor Filipe Coelho

Cu o victorie mâine, Craiova e în play-off matematic, dar tehnicianul de 45 de ani se gândește mai mult la constanță în rezultate pozitive:

„Dacă vom câștiga, vom fi mulțumiți. Sezonul trecut am făcut 52 de puncte, acum avem 50, dar importante nu sunt punctele de acum ci cele pe care le putem lua în continuare. Asta e provocarea, să avem cât mai multe puncte”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport