Liga 2

Fanii Stelei, interziși în Ghencea Val de critici din partea suporterilor, după decizia clubului din Liga 2: „Eșecul este în birouri, nu pe teren!"

George Neagu
Publicat: 14.02.2026, ora 13:23
Actualizat: 14.02.2026, ora 13:38
  • La ultimul amical jucat de Steaua București, 1-2 cu Chindia Târgoviște, suporterilor nu le-a fost permis accesul pe stadionul Ghencea
  • Aceștia au reacționat pe rețelele sociale

Steaua a disputat, vineri, ultimul amical din această perioadă de pregătire, înainte ca meciurile din Liga 2 să se reia.

„Militarii” au fost înfrânți, pe teren propriu, de Chindia Târgoviște cu scorul de 2-1.

Steaua a interzis accesul spectatorilor la amicalul cu Chindia

Conducerea clubului Steaua a luat decizia de a le interzice spectatorilor accesul pe stadionul Ghencea, la amicalul de vineri cu Chindia Târgoviște.

Partida a fost însă transmisă live pe YouTube, pe canalul Steaua TV.

Steaua - Chindia, amical FOTO YT Steaua (4).jpg
Steaua - Chindia, amical FOTO YT Steaua (4).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Steaua - Chindia, amical FOTO FB Chindia (1).jpg Steaua - Chindia, amical FOTO FB Chindia (2).jpg Steaua - Chindia, amical FOTO FB Chindia (3).jpg Steaua - Chindia, amical FOTO FB Chindia (4).jpg Steaua - Chindia, amical FOTO FB Chindia (5).jpg
+15 Foto
labels.photo-gallery

Steaua - Chindia 1-2 (Ruben Lopez 70 pen. / Doumtsios 47, Popadiuc 57)

  • Steaua: Frănculescu – Huszti, Nacho, Ilie – Răsdan, Pacionel, Nedelcu, Gualda, Drăghici – R. Popescu, Doană
  • Antrenor: Daniel Oprița
  • Chindia: Contra - Munoz, Mboumbouni, Celea, Brumă - Petre, Honciu, Popadiuc, Pesic - Jurj, Doumtsios
  • Antrenor: Ilie Poenaru

Reacția suporterilor: „Sunteți praf”

Fanii și-au exprimat nemulțumirea și pe Facebook, pe pagina clubului Steaua, acolo unde au adăugat mai multe comentarii:

  • „Suntem praf! Steaua București, nu intrăm în play-off. Ați scris asta în autoevaluare?”
  • „Eșecul este în birouri, nicidecum pe terenul de fotbal!”
  • „Chindia și Academica Balș înfrângeri aproape la limita cu adversari de lux. Ce echipă monumentală”
  • „Anul acesta ratăm play-off-ul. Oricum jucăm degeaba și în acest sezon…”
  • „Ați «rezolvat-o» sportiv cu promovarea anul ăsta, ca să nu va mai chinuiți să căutați metoda sau soluția corectă de promovare din punct de vedere legal, este?”
Steaua - Chindia, amical FOTO FB Chindia (3).jpg
Steaua - Chindia, amical FOTO FB Chindia (3).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Steaua - Chindia, amical FOTO FB Chindia (1).jpg Steaua - Chindia, amical FOTO FB Chindia (2).jpg Steaua - Chindia, amical FOTO FB Chindia (3).jpg Steaua - Chindia, amical FOTO FB Chindia (4).jpg Steaua - Chindia, amical FOTO FB Chindia (5).jpg
+15 Foto
labels.photo-gallery

Ce amicale a mai disputat Steaua în această perioadă de pregătire:

  • 3-2 cu Cetatea Turnu Măgurele;
  • 2-2 cu CS Dinamo;
  • 6-2 cu CSM Alexandria;
  • 1-3 cu ACS Academica Balș.

Steaua evoluează în Liga 2 pentru al cincilea sezon consecutiv, fiind pe locul 8, după primele 17 etape.

Până acum, formația din Ghencea a obținut de două ori promovarea directă pe teren, iar o dată s-a clasat pe loc de baraj, însă nu a putut promova din cauza regulamentului, care nu le permite cluburilor de drept public să participe în primul eșalon.

  • Pentru „militari” urmează duelul cu FC Voluntari de pe 19 februarie, de la ora 17:30, din etapa 18 din Liga 2.

liga 2 GHENCEA steaua bucuresti FANI chindia targoviste
