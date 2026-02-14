Fanii Stelei, interziși în Ghencea Val de critici din partea suporterilor, după decizia clubului din Liga 2: „Eșecul este în birouri, nu pe teren!”

La ultimul amical jucat de Steaua București, 1-2 cu Chindia Târgoviște, suporterilor nu le-a fost permis accesul pe stadionul Ghencea

Aceștia au reacționat pe rețelele sociale

Steaua a disputat, vineri, ultimul amical din această perioadă de pregătire, înainte ca meciurile din Liga 2 să se reia.

„Militarii” au fost înfrânți, pe teren propriu, de Chindia Târgoviște cu scorul de 2-1.

Steaua a interzis accesul spectatorilor la amicalul cu Chindia

Conducerea clubului Steaua a luat decizia de a le interzice spectatorilor accesul pe stadionul Ghencea, la amicalul de vineri cu Chindia Târgoviște.

Partida a fost însă transmisă live pe YouTube, pe canalul Steaua TV.

Steaua - Chindia 1-2 (Ruben Lopez 70 pen. / Doumtsios 47, Popadiuc 57)

Steaua : Frănculescu – Huszti, Nacho, Ilie – Răsdan, Pacionel, Nedelcu, Gualda, Drăghici – R. Popescu, Doană

: Frănculescu – Huszti, Nacho, Ilie – Răsdan, Pacionel, Nedelcu, Gualda, Drăghici – R. Popescu, Doană Antrenor : Daniel Oprița

: Daniel Oprița Chindia : Contra - Munoz, Mboumbouni, Celea, Brumă - Petre, Honciu, Popadiuc, Pesic - Jurj, Doumtsios

: Contra - Munoz, Mboumbouni, Celea, Brumă - Petre, Honciu, Popadiuc, Pesic - Jurj, Doumtsios Antrenor: Ilie Poenaru

Reacția suporterilor: „Sunteți praf”

Fanii și-au exprimat nemulțumirea și pe Facebook, pe pagina clubului Steaua, acolo unde au adăugat mai multe comentarii:

„Suntem praf! Steaua București, nu intrăm în play-off. Ați scris asta în autoevaluare?”

„Eșecul este în birouri, nicidecum pe terenul de fotbal!”

„Chindia și Academica Balș înfrângeri aproape la limita cu adversari de lux. Ce echipă monumentală”

„Anul acesta ratăm play-off-ul. Oricum jucăm degeaba și în acest sezon…”

„Ați «rezolvat-o» sportiv cu promovarea anul ăsta, ca să nu va mai chinuiți să căutați metoda sau soluția corectă de promovare din punct de vedere legal, este?”

Ce amicale a mai disputat Steaua în această perioadă de pregătire:

3-2 cu Cetatea Turnu Măgurele;

2-2 cu CS Dinamo;

6-2 cu CSM Alexandria;

1-3 cu ACS Academica Balș.

Steaua evoluează în Liga 2 pentru al cincilea sezon consecutiv, fiind pe locul 8, după primele 17 etape.

Până acum, formația din Ghencea a obținut de două ori promovarea directă pe teren, iar o dată s-a clasat pe loc de baraj, însă nu a putut promova din cauza regulamentului, care nu le permite cluburilor de drept public să participe în primul eșalon.

Pentru „militari” urmează duelul cu FC Voluntari de pe 19 februarie, de la ora 17:30, din etapa 18 din Liga 2.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport