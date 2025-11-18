Bogdan Lobonț (47 de ani), fostul portar al echipei naționale, a vorbit despre perioada de tranziție dintre Generația de Aur și generația supranumită „Mutu-Chivu”.

Răzvan Raț (44 de ani) nu este mulțumit de porecla generației, deoarece consideră că și alți jucători din echipă au fost la fel de valoroși.

Lobonț a rememorat atmosfera din jurul naționalei la Euro 2000, unde România a intrat într-o nouă etapă, unde îi avea drept lideri pe Cristi Chivu și Adrian Mutu, fotbaliști percepuți drept vârfurile generației următoare.

Lobonț, despre disputa privind numele generației „lui Chivu și Mutu”: „Îi înțeleg supărarea lui Raț”

Fostul portar consideră că Răzvan Raț, colegul său din acea perioadă, ar fi putut deveni jucătorul cu cele mai multe selecții din istoria României, dacă parcursul carierei nu ar fi fost afectat de anumite circumstanțe.

„Îi înțeleg și lui Raț supărarea (n.r. - în legătură cu denumirea generației), pentru că a avut posibilitatea să ajungă cel mai selecționat dintre toți jucătorii români care au îmbrăcat tricoul echipei naționale.

Ceea ce s-a întâmplat... nici nu știu, dar avea perspective bune să fie cel mai selecționat jucător din echipa națională. Dacă e să ne raportăm la valoarea de piață a jucătorilor din acel moment, ăsta este adevărul.

E generația lui Cristi și a lui Adi, pentru că erau cei mai bine cotați ca valoare de piață în acel moment și echipa națională se identifica cu cei doi”, a declarat portarul Bogdan Lobonț, conform iamsport.ro.

113 selecții a adunat Răzvan Raț, cel mai selecționat fotbalist al generației sale, însă tot sub recordul absolut de 134 de meciuri deținut de Dorinel Munteanu

Bogdan Lobonț: „Raț ar trebui să se mulțumească”

Raț afirmase că și-ar dori ca numele lui să fie inclus în denumirea generației, conform sursei citate. Lobonț a oferit un răspuns:

„Nu știu cum se numește generația noastră. Cred că ar trebui să ne raportăm la generațiile sociologice, nu la etichete. Putem să-l includem și pe Raț, să nu se simtă mai prejos. Dar Cristi și Adi erau vârfurile. Și Cosmin Contra…”, a spus fostul portar.

Întrebat dacă „generația Lobonț” nu ar suna bine, acesta a zâmbit și a spus: „Raț ar trebui să se mulțumească. A fost unul dintre cei mai selecționați jucători români!”

Nu contestă nimeni că Mutu și Chivu au fost lideri de generație, asta nu am contestat niciodată. Depinde ce înseamnă valoare, sunt chestii relative, valoarea este rezultat, la ce echipe ai jucat, trofee, meciuri în Champions League Răzvan Raț

Cele mai importante realizări din carierele lui Chivu, Mutu și Raț

Răzvan Raț a evoluat de-a lungul carierei la Șahtior Donețk, West Ham United, Rayo Vallecano și PAOK. Cea mai bună perioadă a avut-o în Ucraina, unde a câștigat 7 titluri de campion și un trofeu Europa League.

Adrian Mutu a jucat pentru cluburi precum Inter Milano, Hellas Verona, Parma, Chelsea, Juventus și Fiorentina. Cel mai important trofeu din palmaresul său este Premier League, cucerit cu Chelsea. La Fiorentina a avut cele mai multe reușite: 69 de goluri în 143 de meciuri.

Cristi Chivu a evoluat la Ajax, AS Roma și Inter Milano, iar cu echipa din urmă a reușit să câștige Liga Campionilor, alături de alte trofee importante.

