„Mulțumim pentru vizită, Leo”  Gazon hibrid de aproape 300.000 de euro pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi +15 foto
Leo Messi, „teleportat” pe Cluj Arena FOTOMONTAJ Facebook U Cluj
„Mulțumim pentru vizită, Leo” Gazon hibrid de aproape 300.000 de euro pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 18.11.2025, ora 14:26
alt-text Actualizat: 18.11.2025, ora 14:40
  • Universitatea Cluj se va bucura de un gazon nou la meciurile de pe teren propriu.

În pauza pentru meciurile echipelor naționale, pe Cluj Arena, casa „studenților”, a fost schimbat gazonul, cel nou fiind unul hibrid, la cele mai înalte standarde.

A fost montat un nou gazon pe Cluj Arena

Lucrările de schimbare a suprafeței de joc au fost suportate în totalitate de Consiliul Județean Cluj, proprietarul Arenei.

Operațiunea de montare a noului gazon de pe Cluj Arena a costat 1.449.314 lei (284 de mii de euro).

Pe stadion se va putea juca imediat după ce lucrările de montare a gazonului se vor finaliza, acesta urmând totuși să treacă printr-un lucrări de mentenanță până la data partidei.

Primul meci programat pe Cluj Arena va avea loc pe 1 decembrie, atunci când U Cluj o va înfrunta pe Universitatea Craiova.

Gazon nou pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi. FOTO Consiliul Județean Cluj (10).jpg
Gazon nou pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi. FOTO Consiliul Județean Cluj (10).jpg

Gazon nou pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi. FOTO Consiliul Județean Cluj (1).jpg Gazon nou pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi. FOTO Consiliul Județean Cluj (2).jpg Gazon nou pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi. FOTO Consiliul Județean Cluj (3).jpg Gazon nou pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi. FOTO Consiliul Județean Cluj (4).jpg Gazon nou pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi. FOTO Consiliul Județean Cluj (5).jpg
Lionel Messi, „în vizită” pe Cluj Arena

După ce Leo Messi a vizitat noul stadion Camp Nou, pozele cu el pe gazonul arenei au devenit virale și chiar au creat un trend pe rețelele de socializare.

Mai multe cluburi din toată lumea, inclusiv din România, au decupat poza cu starul argentinian și au editat-o în așa fel încât să pară că Messi i-a vizitat.

Același lucru l-au făcut și cei de la U Cluj, care „l-au adus” pe Messi pe Cluj Arena. În postarea de pe Facebook, studenții au adăugat și textul: „Mulțumim pentru vizită, Leo!”.

Gazon nou pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi. FOTOMONTAJ FB U Cluj (3).jpg
Gazon nou pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi. FOTOMONTAJ FB U Cluj (3).jpg

Gazon nou pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi. FOTO Consiliul Județean Cluj (1).jpg Gazon nou pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi. FOTO Consiliul Județean Cluj (2).jpg Gazon nou pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi. FOTO Consiliul Județean Cluj (3).jpg Gazon nou pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi. FOTO Consiliul Județean Cluj (4).jpg Gazon nou pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi. FOTO Consiliul Județean Cluj (5).jpg
