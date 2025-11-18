Cu ce voiau să provoace Bosnia! Cum plănuiau să pătrundă ultrașii români pe stadionul din Zenica. Legătura cu Serbia + Li s-a confiscat tot! +9 foto
Arsenalul cu care ultrașii plănuiau să intre pe stadion Foto: Instagram
Cu ce voiau să provoace Bosnia! Cum plănuiau să pătrundă ultrașii români pe stadionul din Zenica. Legătura cu Serbia + Li s-a confiscat tot!

Theodor Jumătate
Publicat: 18.11.2025, ora 15:01
Actualizat: 18.11.2025, ora 15:01
  • Autoritățile bosniace au arătat toate lucrurile cu care ultrașii voiau să instige fanii rivali pe stadionul din Zenica și în jurul lui.
  • Descoperă mai jos arsenalul provocator confiscat de poliția locală.

Au fost 550 de fani români în peluza de pe stadionul din Zenica, sâmbătă, la 1-3 cu Bosnia. În acel colț de tribună, 450 ultrași din mai multe facțiuni.

Steaguri și tricouri cu mesaje și logouri provocatoare legate de Serbia

După meci, Emir Vraco, ministrul de interne al cantonului bosniac Zenica-Doboj, a arătat cu ce voiau ultrașii să pătrundă pe stadion.

O mulțime de obiecte confiscate de poliția locală în orașul Maglaj, la 55 de kilometri distanță de Zenica, potrivit site-ului local reprezentacija.ba.

Multe lucruri cu care voiau să inflameze atmosfera în arenă și în jurul ei.

Ce a confiscat poliția bosniacă

Lucrurile cu care ultrașii români voiau să pătrundă pe stadionul din Zenica. Au fost confiscate!
Lucrurile cu care ultrașii români voiau să pătrundă pe stadionul din Zenica. Au fost confiscate!

Lucrurile cu care ultrașii români voiau să pătrundă pe stadionul din Zenica. Au fost confiscate! Lucrurile cu care ultrașii români voiau să pătrundă pe stadionul din Zenica. Au fost confiscate! Lucrurile cu care ultrașii români voiau să pătrundă pe stadionul din Zenica. Au fost confiscate! Lucrurile cu care ultrașii români voiau să pătrundă pe stadionul din Zenica. Au fost confiscate! Lucrurile cu care ultrașii români voiau să pătrundă pe stadionul din Zenica. Au fost confiscate!
Nu doar cagule (cu logoul facțiunii Uniți sub Tricolor), bonete militare, petarde, fumigene și torțe.

Și steaguri cu teritoriul Serbiei incluzând Kosovo, cu motto-ul „Nema predaje” („Nu ne predăm!”), steaguri folosite de extrema dreaptă sârbă.

Și tricouri cu „Cetnici Sever”. Cetnicii formau în trecut o grupare paramilitară, „Armata iugoslavă din patrie”, nume folosit inclusiv de ultrașii sârbi.

De la „Apărăm Europa” la „Mladic, eroul care a redus musulmanii la zero”

Ultrașii declanșaseră un scandal uriaș cu multe ore înaintea meciului.

În drum spre Zenica, fanii radicali dinamoviști s-au oprit la Belgrad și s-au fotografiat provocator cu suporterii extremiști sârbi, în fața catedralei ortodoxe Sfântul Sava. Aveau un banner afișat în același scop, instigator, cu mesajul „Apărăm Europa. Frații ortodocși”.

Ultrașii români și sârbi în fața catedralei Sfântul Sava Foto: Instagram Ultrașii români și sârbi în fața catedralei Sfântul Sava Foto: Instagram
Ultrașii români și sârbi în fața catedralei Sfântul Sava Foto: Instagram

Ulterior, au lansat o postare extrem de agresivă: „Mladic, un erou european care redus musulmanii la zero”.

Mesajul extrem al ultrașilor Foto: Instagram Mesajul extrem al ultrașilor Foto: Instagram
Mesajul extrem al ultrașilor Foto: Instagram

Referire evidentă la Ratko Mladic, criminal de război, fost general sârb condamnat la închisoare pe viață de Curtea Penală Internațională de la Haga pentru crime împotriva umanității.

O provocare foarte mare a românilor. Mladic e în pușcărie și sperăm să rămână acolo cât mai mult. Folosea musulmanii ca scut uman. Îi ținea în față când ataca Enes Sipovic, fost jucător bosniac, 6 ani în Liga 1

A fost găsit vinovat pentru „Masacrul de la Srebenica”: 8.372 de bărbați și băieți bosniaci musulmani au fost uciși în iulie 1995, în timpul războiului din fosta Iugoslavie.

„Serbia, Serbia” la final. Loviți cu bastoanele de polițiști

La sfârșitul partidei de la Zenica, ultrașii din peluză au provocat întregul stadion scandând repetat „Serbia, Serbia”.

Au fost loviți cu bastoanele de scutierii din forțele de elită ale poliției bosniace. Aceiași care protajeseră întregul grup de fani români în timpul meciului.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share