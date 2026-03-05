Billie Jean King Cup România și-a aflat adversarele din Grupa I, zona Europa-Africa

Echipa României de Billie Jean King Cup și-a aflat adversarele din Grupa I, zona Europa-Africa, al treilea eșalon valoric.

Selecționata condusă de Alexandra Dulgheru (36 de ani, fostă #26 WTA), din postura de căpitan nejucător, va întâlni Franța, Letonia și Norvegia, în cadrul grupei C, informează gsp.ro.

Meciurile sunt programate în perioada 7-11 aprilie, la Complexo de Tenis Jamor din Oeiras (Portugalia), pe zgură.

Tot acolo se vor disputa și meciurile din celelalte grupe, după cum urmează:

Grupa A

Slovacia

Croația

Serbia

Lituania

Grupa B

Olanda

Turcia

Ungaria

Georgia

Grupa D

Germania

Danemarca

Portugalia

Suedia

Câștigătoarele fiecărei grupe și cel mai bun loc doi vor avea șansa să se luptă pentru trei bilete la play-off-ul pentru Grupa Mondială, competiție ce va avea loc în perioada 22-27 septembrie.

România, în al treilea eșalon valoric după 12 ani

În luna octombrie a anului 2025, „tricolorele” erau învinse fără drept de apel de Polonia (0-3), în grupa B a play-off-ului.

România a încheiat pe locul 2, însă doar câștigătoarea grupei a avansat mai departe. Astfel, selecționata condusă de Alexandra Dulgheru a fost retrogradată în al treilea eșalon, unde n-a mai evoluat din 2014.

