Billie Jean King Cup România și-a aflat adversarele din Grupa I, zona Europa-Africa

- Echipa României de Billie Jean King Cup și-a aflat adversarele din Grupa I, zona Europa-Africa, al treilea eșalon valoric.
Selecționata condusă de Alexandra Dulgheru (36 de ani, fostă #26 WTA), din postura de căpitan nejucător, va întâlni Franța, Letonia și Norvegia, în cadrul grupei C, informează gsp.ro.
Meciurile sunt programate în perioada 7-11 aprilie, la Complexo de Tenis Jamor din Oeiras (Portugalia), pe zgură.
Tot acolo se vor disputa și meciurile din celelalte grupe, după cum urmează:
Grupa A
- Slovacia
- Croația
- Serbia
- Lituania
Grupa B
- Olanda
- Turcia
- Ungaria
- Georgia
Grupa D
- Germania
- Danemarca
- Portugalia
- Suedia
Câștigătoarele fiecărei grupe și cel mai bun loc doi vor avea șansa să se luptă pentru trei bilete la play-off-ul pentru Grupa Mondială, competiție ce va avea loc în perioada 22-27 septembrie.
România, în al treilea eșalon valoric după 12 ani
În luna octombrie a anului 2025, „tricolorele” erau învinse fără drept de apel de Polonia (0-3), în grupa B a play-off-ului.
România a încheiat pe locul 2, însă doar câștigătoarea grupei a avansat mai departe. Astfel, selecționata condusă de Alexandra Dulgheru a fost retrogradată în al treilea eșalon, unde n-a mai evoluat din 2014.