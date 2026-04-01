Bogdan Mara FOTO: Sport Pictures
Superliga

Bătaie pe Bogdan Mara Două rivale din play-off îl vor pe conducătorul de la CFR Cluj

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 19:56
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 19:56
  • Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, ar fi dorit de Rapid și Dinamo.

În conducerea „feroviarilor” din august 2021, Mara ar urma să o părăsească pe CFR Cluj în această vară.

Coelho continuă în Bănie Antrenorul portughez a semnat prelungirea contractului cu Universitatea Craiova
Citește și
Citește mai mult
Bogdan Mara, dorit de Rapid și Dinamo

După ce s-a vorbit despre interesul giuleștenilor pentru Bogdan Mara, cel care l-ar înlocui pe Mauro Pederzoli, Dinamo ar fi intrat și ea pe fir.

Conform jurnalistului Emanuel Roșu, Bogdan Mara ar fi și pe lista lui Dinamo, președintele Andrei Nicolescu dorind să lucreze împreună cu acesta.

„Pe lângă interesul de la Rapid, Bogdan Mara are pe masă şi o propunere de la Dinamo. Nicolescu îl vrea în club, alături de el”, a transmis Emanuel Roșu.

În acest moment, funcția de director sportiv de la Dinamo este ocupată de Cosmin Mihalescu.

Conform gsp.ro, dacă Bogdan Mara o va părăsi pe CFR Cluj, poziția sa în club ar urma să fie preluată de Ciprian Deac.

Cine este Bogdan Mara

Actualul director sportiv de la CFR Cluj se află în conducerea „feroviarilor” din vara anului 2021. El mai ocupase aceeași funcție în cadrul clubului, în perioada 2017-2020.

În anul în care nu s-a aflat în conducerea CFR-ului, el a fost director sportiv la Astra Giurgiu și, anterior, mai ocupase funcția de președinte la ASA Târgu Mureș.

Bogdan Mara, câștigător al Supercupei României cu ASA Târgu Mureș, în anul 2015 FOTO: Sport Pictures
Bogdan Mara, câștigător al Supercupei României cu ASA Târgu Mureș, în anul 2015 FOTO: Sport Pictures

Din postura de conducător al CFR-ului, Bogdan Mara a câștigat nu mai puțin de patru titluri de campion al României.

Ca jucător, Mara a îmbrăcat tricourile celor de la Șoimii Sibiu, Inter Sibiu, Dinamo, Farul, FC Argeș, Alaves, Tianjin Teda, Poli Ejido, Rapid, Stal Alchevsk, Unirea Urziceni, CFR Cluj, Iraklis și Skoda Xanthi și UTA Arad.

Citește și

„Problema e mult mai adâncă” Bogdan Stelea, convins că naționala nu merita să fie la CM 2026: „Nu are valoare”
Nationala
17:20
Citește mai mult
Naționala a ajuns sub FCSB - CFR! Audiența TV a partidei cu Slovacia a fost de 3 ori sub cea cu Turcia. Știrile Pro TV au fost peste meciul României
Nationala
16:57
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
dinamo bucuresti CFR Cluj Bogdan Mara liga 1 rapid Director sportiv
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
23:34
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share