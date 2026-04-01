Bătaie pe Bogdan Mara Două rivale din play-off îl vor pe conducătorul de la CFR Cluj

Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, ar fi dorit de Rapid și Dinamo.

În conducerea „feroviarilor” din august 2021, Mara ar urma să o părăsească pe CFR Cluj în această vară.

Bogdan Mara, dorit de Rapid și Dinamo

După ce s-a vorbit despre interesul giuleștenilor pentru Bogdan Mara, cel care l-ar înlocui pe Mauro Pederzoli, Dinamo ar fi intrat și ea pe fir.

Conform jurnalistului Emanuel Roșu, Bogdan Mara ar fi și pe lista lui Dinamo, președintele Andrei Nicolescu dorind să lucreze împreună cu acesta.

„Pe lângă interesul de la Rapid, Bogdan Mara are pe masă şi o propunere de la Dinamo. Nicolescu îl vrea în club, alături de el”, a transmis Emanuel Roșu.

În acest moment, funcția de director sportiv de la Dinamo este ocupată de Cosmin Mihalescu.

Conform gsp.ro, dacă Bogdan Mara o va părăsi pe CFR Cluj, poziția sa în club ar urma să fie preluată de Ciprian Deac.

Cine este Bogdan Mara

Actualul director sportiv de la CFR Cluj se află în conducerea „feroviarilor” din vara anului 2021. El mai ocupase aceeași funcție în cadrul clubului, în perioada 2017-2020.

În anul în care nu s-a aflat în conducerea CFR-ului, el a fost director sportiv la Astra Giurgiu și, anterior, mai ocupase funcția de președinte la ASA Târgu Mureș.

Bogdan Mara, câștigător al Supercupei României cu ASA Târgu Mureș, în anul 2015 FOTO: Sport Pictures

Din postura de conducător al CFR-ului, Bogdan Mara a câștigat nu mai puțin de patru titluri de campion al României.

Ca jucător, Mara a îmbrăcat tricourile celor de la Șoimii Sibiu, Inter Sibiu, Dinamo, Farul, FC Argeș, Alaves, Tianjin Teda, Poli Ejido, Rapid, Stal Alchevsk, Unirea Urziceni, CFR Cluj, Iraklis și Skoda Xanthi și UTA Arad.

