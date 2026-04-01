„Problema e mult mai adâncă" Bogdan Stelea, convins că naționala nu merita să fie la CM 2026: „Nu are valoare"
Publicat: 01.04.2026, ora 17:20
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 17:23
  • Bogdan Stelea (58 de ani) a vorbit despre situația naționalei, după ratarea calificării la Campionatul Mondial din 2026.

Prezent la lansarea unui joc dedicat lui Gică Popescu, fostul portar al „Generației de Aur” a abordat și situația naționalei, eliminată de Turcia în semifinala barajului, scor 0-1.

Bogdan Stelea: „Nu văd de ce e așa mare dezamăgire”

„Pentru mine nu e dezamăgire. Eu deja m-am obișnuit cu asta și o să fie din ce în ce mai greu să ne calificăm la un Campionatul Mondial.

Era ceva care se putea întâmpla, nu văd de ce e așa de mare dezamăgirea”, a declarat Bogdan Stelea.

Un jurnalist i-a transmis apoi că dezamăgirea ar putea veni din faptul că Bosnia, națională pe care o consideram mai slabă decât a noastră, a obținut calificarea la CM 2026. Stelea a răspuns:

„Noi tot timpul credem lucruri, iar ele se întâmplă altfel. Bosnia, în campania asta, a fost bună. Să vedem ce o să se întâmple în viitorul apropiat, în doi ani, patru ani.

Pentru că o echipă de luat în seamă cu adevărat, dacă te gândești la ce populație au, sunt croații, care reușesc calificări pe bandă de ani de zile și se duc până în fazele finale, la astfel de turnee.

Acolo da, dar Bosnia nu știu dacă se califică la următorul Campionat European sau la următorul Campionat Mondial. Dacă reușesc să lege 4‑5 calificări, da, atunci au o generație care trebuie respectată și chiar sunt o echipă bună.

Pentru naționala României, ratarea calificării înseamnă exact ceea ce se întâmplă. Nu are valoare să se califice la un Campionat Mondial. Iar fotbalul românesc, da, e afectat. Ar fi mult mai bine pentru el dacă ar exista calificări succesive la Mondiale și Europene”.

Întrebat ce jucător l-a dezamăgit în acest baraj prin evoluția sa, Stelea a transmis: „Crezi că o să-ți dau nume acum despre cine m-a dezamăgit? Niciodată”.

Bogdan Stelea: „Dacă Hagi va merge acolo, o face pentru că știe sigur că poate să facă lucruri bune”

Întrebat despre cum va arăta prima reprezentativă sub comanda lui Gică Hagi, fostul portar al naționalei a spus:

„Păi, nu știu cum o să arate. Nici nu știu dacă o să fie selecționer, știți voi sigur că o să fie? Nu sunt eu în măsura să-i dau sfaturi.

El știe cel mai bine, are ani mulți în care a antrenat, știe exact ce se întâmplă în fotbalul românesc, dacă va merge acolo, o face pentru că știe sigur că poate să facă lucruri bune la națională”.

Problema e mult mai adâncă, ține de nivelul campionatului nostru, de modul în care ne prezentăm în cupele europene, despre tot ce înseamnă fotbalul românesc, de tipologia jucătorului român, sunt multe lucruri de revăzut si de făcut. Bogdan Stelea

