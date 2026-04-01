Naționala a ajuns sub FCSB - CFR! Audiența TV a partidei cu Slovacia a fost de 3 ori sub cea cu Turcia. Știrile Pro TV au fost peste meciul României
Naționala a ajuns sub FCSB - CFR! Audiența TV a partidei cu Slovacia a fost de 3 ori sub cea cu Turcia. Știrile Pro TV au fost peste meciul României

alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 16:57
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 16:57
  • Slovacia - România 2-0 s-a jucat marți seară, la Bratislava, între două dintre echipele care au fost eliminate în semifinalele barajului de CM.
  • Pe publicul comercial, Antena 1 n-a atins o audiență deosebită, fiind chiar și sub a unor meciuri disputate de echipele de club în 2026.
  • Antena 1 v difuza în exclusivitate și turneul final al Campionatului Mondial, care se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie, în SUA, Mexic și Canada.

Eliminarea României în fața Turciei ne-a scos din drumul spre Campionatul Mondial, iar eșecul a produs o lovitură grea unei mari televiziuni generaliste.

E vorba despre Antena 1, care a cumpărat cu o sumă colosală drepturile TV are turneului final care va avea loc în vară, aproape 20 de milioane de euro și care acum își pierde enorm din interes, prin absența tricolorilor.

În loc de finală pentru CM, A1 a transmis un amical

În plus, Antena 1 urma să transmită al doilea meci din luna martie al României, care, în caz de calificare cu Turcia, ar fi fost finala pentru CM cu Kosovo.

Așa însă, postul TV a difuzat doar un amical, cel cu Slovacia, disputat la Bratislava marți seară și în care românii au dezamăgit din nou, au pierdut, scor 0-2.

Confruntarea n-a mai suscitat un interes mare în rândul telespectatorilor. Conform monitorizării, Antena 1 a înregistrat cu meciul un rating de sub 6% pe publicul comercial, cel cuprins cu vârsta între 21 și 54 de ani.

Cota de piață a fost de puțin peste 20%, ceea ce înseamnă că la fiecare 5 televizoare deschise între orele 21:45 și 23:40, unul era pe meciul României.

Turcia - România versus Slovacia - România

Comparativ, audiența aceasta a fost de aproape 3 ori sub cea a meciului cu Turcia, de joia trecută, de la Istanbul. Atunci, întâlnirea i-a adus postului Prima TV un rating imens, de 16,7% și o cotă de piață care s-a apropiat de 50%.

Slovacia - România 2-0 nu i-a adus Antenei 1 fotoliul de lider pentru ziua de marți. Știrile Pro TV, prezentate de Andrea Esca, care au început la ora 19:00 și care au durat 50 de minute, au avut o audiență cu 17% mai mare și o cotă de piață care a sărit de 30%.

Craiova - FCSB, 33% peste Slovacia - România

Partida tricolorilor nu a fost doar sub Turcia - România, ci și sub două meciuri ale unor echipe de club, disputate în acest start de 2026. FCSB - CFR 1-4, în sezonul regulat, a avut mai mulți telespectatori pe publicul comercial, în vreme ce Universitatea Craiova - FCSB 1-0 a adunat un rating cu peste 33% mai mare!

Top 10 meciuri de fotbal, ca rating, în 2026

  • Turcia - România 1-0 16,7
  • Craiova - FCSB 1-0 7,9
  • FCSB - CFR 1-4 6,1
  • Slovacia - România 2-0 5,9
  • FCSB - Botoșani 2-1 5,3
  • Din.Zagreb - FCSB 4-1 5,2
  • FCSB - Fenerbahce 1-1 4,9
  • Argeș - FCSB 1-0 4,8
  • Craiova - FCSB 2-2 (Cupa) 4,7
  • Oțelul - FCSB 1-4 4,7

Și anul trecut, Antena 1 a difuzat meciuri ale reprezentativei României, în preliminariile Campionatului Mondial. Iar acestea au făcut o audiență impresionantă, cu mult peste programele cele mai urmărite ale postului.

  • România - Bosnia 0-1 10,8% rating
  • România - Austria 1-0 10,5%
  • Austria - România 2-1 9,7%
  • Slovacia - România 2-0 5,9%

Citește și

Rapid i-a dat banii lui Dan Petrescu Giuleștenii au plătit sub presiunea licenței UEFA
Superliga
16:03
Rapid i-a dat banii lui Dan Petrescu Giuleștenii au plătit sub presiunea licenței UEFA
Citește mai mult
Rapid i-a dat banii lui Dan Petrescu Giuleștenii au plătit sub presiunea licenței UEFA
Rapid, meci cu porțile închise! Comisia de Disciplină  nu a avut milă de giuleșteni!
Superliga
15:49
Rapid, meci cu porțile închise! Comisia de Disciplină nu a avut milă de giuleșteni!
Citește mai mult
Rapid, meci cu porțile închise! Comisia de Disciplină  nu a avut milă de giuleșteni!

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

