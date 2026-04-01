Naționala a ajuns sub FCSB - CFR! Audiența TV a partidei cu Slovacia a fost de 3 ori sub cea cu Turcia. Știrile Pro TV au fost peste meciul României

Slovacia - România 2-0 s-a jucat marți seară, la Bratislava, între două dintre echipele care au fost eliminate în semifinalele barajului de CM.

Pe publicul comercial, Antena 1 n-a atins o audiență deosebită, fiind chiar și sub a unor meciuri disputate de echipele de club în 2026.

Antena 1 v difuza în exclusivitate și turneul final al Campionatului Mondial, care se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie, în SUA, Mexic și Canada.

Eliminarea României în fața Turciei ne-a scos din drumul spre Campionatul Mondial, iar eșecul a produs o lovitură grea unei mari televiziuni generaliste.

E vorba despre Antena 1, care a cumpărat cu o sumă colosală drepturile TV are turneului final care va avea loc în vară, aproape 20 de milioane de euro și care acum își pierde enorm din interes, prin absența tricolorilor.

În loc de finală pentru CM, A1 a transmis un amical

În plus, Antena 1 urma să transmită al doilea meci din luna martie al României, care, în caz de calificare cu Turcia, ar fi fost finala pentru CM cu Kosovo.

Așa însă, postul TV a difuzat doar un amical, cel cu Slovacia, disputat la Bratislava marți seară și în care românii au dezamăgit din nou, au pierdut, scor 0-2.

Confruntarea n-a mai suscitat un interes mare în rândul telespectatorilor. Conform monitorizării, Antena 1 a înregistrat cu meciul un rating de sub 6% pe publicul comercial, cel cuprins cu vârsta între 21 și 54 de ani.

Cota de piață a fost de puțin peste 20%, ceea ce înseamnă că la fiecare 5 televizoare deschise între orele 21:45 și 23:40, unul era pe meciul României.

Turcia - România versus Slovacia - România

Comparativ, audiența aceasta a fost de aproape 3 ori sub cea a meciului cu Turcia, de joia trecută, de la Istanbul. Atunci, întâlnirea i-a adus postului Prima TV un rating imens, de 16,7% și o cotă de piață care s-a apropiat de 50%.

Slovacia - România 2-0 nu i-a adus Antenei 1 fotoliul de lider pentru ziua de marți. Știrile Pro TV, prezentate de Andrea Esca, care au început la ora 19:00 și care au durat 50 de minute, au avut o audiență cu 17% mai mare și o cotă de piață care a sărit de 30%.

Craiova - FCSB, 33% peste Slovacia - România

Partida tricolorilor nu a fost doar sub Turcia - România, ci și sub două meciuri ale unor echipe de club, disputate în acest start de 2026. FCSB - CFR 1-4, în sezonul regulat, a avut mai mulți telespectatori pe publicul comercial, în vreme ce Universitatea Craiova - FCSB 1-0 a adunat un rating cu peste 33% mai mare!

Top 10 meciuri de fotbal, ca rating, în 2026

Turcia - România 1-0 16,7

Craiova - FCSB 1-0 7,9

FCSB - CFR 1-4 6,1

Slovacia - România 2-0 5,9

FCSB - Botoșani 2-1 5,3

Din.Zagreb - FCSB 4-1 5,2

FCSB - Fenerbahce 1-1 4,9

Argeș - FCSB 1-0 4,8

Craiova - FCSB 2-2 (Cupa) 4,7

Oțelul - FCSB 1-4 4,7

Și anul trecut, Antena 1 a difuzat meciuri ale reprezentativei României, în preliminariile Campionatului Mondial. Iar acestea au făcut o audiență impresionantă, cu mult peste programele cele mai urmărite ale postului.

România - Bosnia 0-1 10,8% rating

România - Austria 1-0 10,5%

Austria - România 2-1 9,7%

Slovacia - România 2-0 5,9%

