Coelho continuă în Bănie Antrenorul portughez a semnat prelungirea contractului cu Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a anunțat că i-a prelungit contractul antrenorului Filipe Coelho (45 de ani).

Ajuns la Craiova în luna noiembrie a anului trecut, după ce Mirel Rădoi a decis să plece, tehnicianul portughez a reușit să redreseze echipa.

Gruparea din Bănie se află la egalitate de puncte cu U Cluj în fruntea clasamentului, ambele echipe având câte 33 de puncte după primele două etape din play-off.

În plus, Universitatea Craiova e calificată în semifinalele Cupei României, unde se va duela cu Dinamo.

Tehnicianul portughez a obținut rezultate bune pe banca Universității, iar conducătorii au decis să îi prelungească angajamentul pentru încă un sezon.

În cele 22 de partide ca antrenor al Universității Craiova, Filipe Coelho a înregistrat 13 victorii, 4 remize și 3 înfrângeri, având o medie de două puncte câștigate pe meci.

Gruparea olteană a anunțat că și antrenorii secunzi, Bruno Romao și Markus Berger, vor continua la echipă.

„Liderul vestiarului Științei continuă misiunea în Cetatea Băniei! Filipe Coelho a semnat prelungirea contractului cu Universitatea Craiova pentru încă un an. Mult succes în continuare, Mister!

Alături de el, aceeași linie de front: antrenorii secunzi, Bruno Romao și Markus Berger”, a transmis Universitatea Craiova.

Pentru Universitatea Craiova urmează partida cu CFR Cluj, din etapa a treia a play-off-ului. Meciul este programat luni, 6 aprilie, de la 20:30.

FOTO. Imagini de la Dinamo - U Craiova, scor 0-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport