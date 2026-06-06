Dorit de o forță a Ucrainei Racovițan a primit o ofertă din țara aflată în război. Reacția „tricolorului”
Racovițan, la imn, înaintea meciului Bosnia - România. Foto: Imago
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Dorit de o forță a Ucrainei Racovițan a primit o ofertă din țara aflată în război. Reacția „tricolorului”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.06.2026, ora 13:58
alt-text Actualizat: 06.06.2026, ora 14:29
  • Bogdan Racovițan, 26 de ani, sub contract cu Rakow până în 2028, e curtat de Dinamo Kiev. Ce răspuns a dat fundașul central.
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Bogdan Racovițan este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Rakow Czestochowa, în Polonia. 

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Transferat în ianuarie 2022 de la Botoșani, pentru 600.000 de euro, fundașul central este astăzi unul dintre vicecăpitanii roș-albaștrilor.

Titular indiscutabil. Mai are contract până pe 30 iunie 2028.

48 de partide
a jucat Racovițan la Rakow în sezonul care de-abia s-a încheiat: un gol, un assist, 4.151 de minute (86,5 în medie pe meci)

Racovițan, curtat de Dinamo Kiev. A refuzat să negocieze în Ucraina

Stoperul în vârstă de 26 de ani a primit o ofertă de la una dintre forțele Ucrainei.

Fază din Dinamo Kiev - Shakhtar 1-2, în campionatul Ucrainei, pe 3 mai. Foto: Imago Fază din Dinamo Kiev - Shakhtar 1-2, în campionatul Ucrainei, pe 3 mai. Foto: Imago
Fază din Dinamo Kiev - Shakhtar 1-2, în campionatul Ucrainei, pe 3 mai. Foto: Imago

Dinamo Kiev l-a vrut și a încercat să-l transfere, propunându-i lui Rakow 2,5 milioane de euro. Exact cota estimată de Transfermarkt.

Potrivit canalului local de YouTube TaToTake, Racovițan era pe lista scurtă a lui Dinamo Kiev, câștigătoarea Cupei Ucrainei în actuala stagiune.

Răspunsul a fost însă negativ. Jucătorul a refuzat să vină în Ucraina, țară aflată în război, pentru negocieri.

Racovițan a ratat reuniunea din iunie a naționalei. S-a accidentat

„Tricolorul”, integralist la națională în meciul decisiv din preliminariile CM, 1-3 cu Bosnia, a fost convocat de Gică Hagi pentru primele două partide ale noului selecționer, amicalele cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (sâmbătă seară).

Racovițan, unul dintre vicecăpitanii lui Rakow. Foto: Imago Racovițan, unul dintre vicecăpitanii lui Rakow. Foto: Imago
Racovițan, unul dintre vicecăpitanii lui Rakow. Foto: Imago

Pe 23 mai, în ultima etapă a campionatului polonez, Racovițan s-a accidentat la Rakow - Gdynia 3-0, fiind înlocuit la pauză.

Nu s-a putut reface și a ratat reuniunea din iunie a naționalei.

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