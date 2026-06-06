Dorit de o forță a Ucrainei Racovițan a primit o ofertă din țara aflată în război. Reacția „tricolorului”

Bogdan Racovițan, 26 de ani, sub contract cu Rakow până în 2028, e curtat de Dinamo Kiev. Ce răspuns a dat fundașul central.

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Bogdan Racovițan este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Rakow Czestochowa, în Polonia.

Transferat în ianuarie 2022 de la Botoșani, pentru 600.000 de euro, fundașul central este astăzi unul dintre vicecăpitanii roș-albaștrilor.

Titular indiscutabil. Mai are contract până pe 30 iunie 2028.

48 de partide a jucat Racovițan la Rakow în sezonul care de-abia s-a încheiat: un gol, un assist, 4.151 de minute (86,5 în medie pe meci)

Racovițan, curtat de Dinamo Kiev. A refuzat să negocieze în Ucraina

Stoperul în vârstă de 26 de ani a primit o ofertă de la una dintre forțele Ucrainei.

Fază din Dinamo Kiev - Shakhtar 1-2, în campionatul Ucrainei, pe 3 mai. Foto: Imago

Dinamo Kiev l-a vrut și a încercat să-l transfere, propunându-i lui Rakow 2,5 milioane de euro. Exact cota estimată de Transfermarkt.

Potrivit canalului local de YouTube TaToTake, Racovițan era pe lista scurtă a lui Dinamo Kiev, câștigătoarea Cupei Ucrainei în actuala stagiune.

Răspunsul a fost însă negativ. Jucătorul a refuzat să vină în Ucraina, țară aflată în război, pentru negocieri.

Racovițan a ratat reuniunea din iunie a naționalei. S-a accidentat

„Tricolorul”, integralist la națională în meciul decisiv din preliminariile CM, 1-3 cu Bosnia, a fost convocat de Gică Hagi pentru primele două partide ale noului selecționer, amicalele cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (sâmbătă seară).

Racovițan, unul dintre vicecăpitanii lui Rakow. Foto: Imago

Pe 23 mai, în ultima etapă a campionatului polonez, Racovițan s-a accidentat la Rakow - Gdynia 3-0, fiind înlocuit la pauză.

Nu s-a putut reface și a ratat reuniunea din iunie a naționalei.

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