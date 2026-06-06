Decizie în cazul Lucescu Beșiktaș a ales noul antrenor. Ce se întâmplă cu Răzvan

Beșiktaș are antrenor. Răzvan Lucescu a fost pe lista scurtă a clubului turc. Cine a fost preferat la Istanbul. Ce vrea tehnicianul român.

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Răzvan Lucescu, 57 de ani, este din 2017 la PAOK, cu un decupaj de două sezoane, 2019-2021, cât timp a fost la Al-Hilal.

Lucescu i-a răspuns lui Beșiktaș: „Nu”

Sub contract până în 2027 la Salonic, a avut mai multe confruntări cu proprietarul Ivan Savvidis în ultimii doi ani, când nu a cucerit niciun trofeu, dar insistă că vrea să rămână pe „Toumba” până la sfârșitul acordului.

Răzvan Lucescu a cucerit ultimul din cele 4 trofee la PAOK în 2024, titlul în Grecia. Au urmat două sezoane grele. Foto: Imago

De când s-a încheiat sezonul, antrenorul a fost trecut insistent pe lista lui Beșiktaș pentru a-l înlocui pe Sergen Yalcin, fostul jucător al lui Mircea Lucescu.

Răzvan ar fi putut lăsa „vulturii” alb-negri ai Greciei pentru „vulturii” alb-negri ai Turciei. Nu s-a întâmplat.

Reacția sa la interesul lui Beșiktaș: „Nu”.

Italiano, noul antrenor: „Forza Beșiktaș”

În cele din urmă, Beșiktaș a ales alt tehnician. Tot latin, Vincenzo Italiano.

În vârstă de 48 de ani, ultima oară pe banca Bolognei, peninsularul a aterizat vineri pe aeroportul „Ataturk”.

A fost întâmpinat de președintele Serdal Adali și de directorul sportiv Onder Ozen cu un fular pe care scria „Forza Beșiktaș”.

Clubul nu a mai ascuns nimic. A postat toate pozele de la aeroport pe social media. Italiano a făcut gestul „vulturului”.

Vincenzo Italiano, noul „vultur” al Istanbulului. Foto: X Beșiktaș

„Sunt foarte fericit. De-abia aștept să încep. Forza Beșiktaș!”, a declarat antrenorul italian, potrivit Fotomac.

Italiano a semnat un contract pe doi ani la Istanbul.

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