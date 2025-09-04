Cine apără poarta României? Bogdan Stelea vede numai probleme : unul nu joacă, altul e necopt: „Nu poți să-l arunci la 23 de ani”

Bogdan Stelea (57 de ani), goalkeeper-ul „Generației de Aur”, crede că poarta naționalei ar trebui să fie apărată de Horațiu Moldovan (27 de ani).

Portarul împrumutat la Real Oviedo nu a jucat niciun meci pentru echipa de pe „Carlos Tartiere”.

România va întâlni pe Canada, într-un amical, pe 5 septembrie, și pe Cipru, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, pe 9 septembrie.

Bogdan Stelea, despre cine ar trebui să apere poarta României: „Este o problemă”

Bogdan Stelea crede că Horațiu Moldovan ar trebui să rămână între buturi, însă a explicat că acesta are și un dezavantaj în fața celorlalți pretendenți.

„E destul de complicat. Până acum a fost titular Horațiu Moldovan și a apărut destul de bine. Faptul că nu joacă (n.r. - la Real Oviedo) e o problemă, dar dacă se întâmplă doar pentru o acțiune nu ar trebui să fie schimbat.

Răzvan Sava este într-un campionat puternic (n.r. Serie A, la Udinese), a jucat, dar e un portar tânăr, nu are experiență mare la echipă națională. Aici e altceva.

Ce dacă a câștigat în fața lui Inter pe San Siro? Trebuie să te adaptezi repede la națională. Merită să fie în lot, dar nu poți să îl arunci la 23 de ani, să îți asumi anumite riscuri cu el. Într-un amical împotriva Canadei poate fi văzut, da.

Depinde cum o să vadă Mircea Lucescu. Dacă îi dai încredere lui Moldovan să joace. E o problemă că nu joacă la Oviedo. Aici e ceva. Poate că ar fi momentul să i se dea încredere lui Moldovan, să fie titular și să îl ajute și la club că e un moment greu”, a spus Bogdan Stelea, potrivit fanatik.ro.

14 partide a disputat Horațiu Moldovan în tricoul naționalei, cele mai multe dintre portarii selecționați de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada și Cipru. Ștefan Târnovanu are 3, iar Răzvan Sava așteaptă debutul

Horațiu Moldovan, fără meci disputat în acest sezon

Revenit din împrumutul de la Sassuolo, Atletico Madrid a decis să îl cedeze temporar pe Horațiu Moldovan la Real Oviedo.

„Tricolorul” pare să fi pierdut lupta pentru postul de titular în fața portarului iberic Aaron Escandell. Românul nu a evoluat în niciun meci oficial pentru echipa pregătită de Veljko Paunovic.

138 de zile au trecut de la ultimul meci oficial jucat de Horațiu Moldovan la echipa de club: Sassuolo-Modena 3-1

În campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026, Horațiu Moldovan a evoluat în trei din cele patru partide disputate. Singurul duel ratat a fost chiar cel din debutul preliminariilor, împotriva Bosniei și Herțegovinei, 0-1, când în poartă s-a aflat Florin Niță.

Programul României în Preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

