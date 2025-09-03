Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada

03.09.2025, ora 12:17
alt-text Actualizat: 03.09.2025, ora 12:17
  • România ar putea fi sancționată la viitoarea partidă pe teren propriu în preliminariile CM 2026 dacă vor fi incidente în tribună la meciul de pregătire împotriva Canadei. 
  • România - Canada se joacă vineri, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

„Tricolorii” joacă vineri un amical istoric, înfruntând pentru prima oară Canada.

Testul contra echipei lui Jesse Marsch, calificată din oficiu la CM 2026 ca una dintre cele trei țări gazdă (alături de SUA și Mexic), ar putea fi însă mai mult decât un simplu meci de pregătire.

România, pedeapsă amânată după incidentele cu Kosovo

Naționala a scăpat în această campanie pentru Mondial de consecințele „cazul Kosovo”.

Pe 15 noiembrie 2024, partida din Liga Națiunilor a fost suspendată definitiv în prelungiri, la scorul de 0-0, după ce Kosovo a părăsit terenul și a refuzat să mai joace din cauza scandărilor peluzei („Kosovo e Serbia” și „Serbia, Serbia”).

Comisia de Control, Etică și Disciplină UEFA a decis 3-0 la „masa verde” pentru noi, dar și o amendă mare și un meci cu porțile închise, având voie în tribune doar copii sub 14 ani.

Pedeapsa nu a fost aplicată pentru preliminariile CM, supervizate de FIFA.

Sancțiunea a fost amânată pentru următoarea competiție organizată de forul continental, la prima confruntare pe teren propriu în Nations League 2026/27. 

România ar putea fi sancționată cu Austria în cazul unor incidente

În această toamnă, FIFA se ocupă de toate meciurile. Și de amicalul împotriva Canadei, și de calificările pentru viitorul Mondial.

Dacă la acest meci de vineri se vor înregistra în tribune orice scandări xenofobe (antimaghiare, de exemplu) sau rasiste, FIFA ar putea pedepsi imediat FRF.

Nu doar cu amendă, ci și cu blocarea unor sectoare de tribune, zone interzise spectatorilor.

Iar următoarea partidă acasă a naționalei este cea mai importantă în preliminariile CM 2026.

Pe 12 octombrie, „tricolorii” vor înfrunta Austria pe Arena Națională.

În acest moment, România este pe locul 3 în grupa H, cu 6 puncte, dar în patru meciuri.

Bosnia conduce seria, 9 puncte în trei întâlniri, Austria e pe doi, cu 6 puncte în două confruntări. 

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia3 (4-1)9
2. Austria2 (6-1)6
3. România4 (8-4)6
4. Cipru3 (3-4)3
5. San Marino4 (1-12)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

