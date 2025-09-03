Interes mare Câte bilete s-au vândut la  România - Canada » Care sunt vedetele din Top 5 campionate care vin în București +57 foto
Suporterii României. Foto: Spotpictures
Nationala

Interes mare Câte bilete s-au vândut la România - Canada » Care sunt vedetele din Top 5 campionate care vin în București

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.09.2025, ora 22:52
alt-text Actualizat: 03.09.2025, ora 22:52
  • România - Canada. Fanii au achiziționat mai bine de jumătate din capacitatea Arenei Naționale pentru meciul amical de pe Arena Națională.
  • România - Canada se joacă vineri, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Cu două zile înainte de partida de pe Arenă s-au vândut deja 30.000 de bilete, conform prosport.ro.

Rapid mai vrea un mijlocaș Victor Angelescu a confirmat negocierile: „Mai aducem un singur jucător. Gâlcă l-a dorit”
Citește și
Rapid mai vrea un mijlocaș Victor Angelescu a confirmat negocierile: „Mai aducem un singur jucător. Gâlcă l-a dorit”
Citește mai mult
Rapid mai vrea un mijlocaș Victor Angelescu a confirmat negocierile: „Mai aducem un singur jucător. Gâlcă l-a dorit”

S-au vândut deja 30.000 de bilete pentru meciul dintre România și Canada

Deși e doar un meci amical, FRF se așteaptă la 40.000 de fani pe stadion. O asistență care ar rivaliza cu cele de la ultimele meciuri jucate de „tricolori” pe teren propriu.

La meciul de pe 10 iunie cu Cipru, încheiat 2-0 pentru elevii lui Mircea Lucescu, pe stadion s-au aflat peste 43.000 de suporteri.

În prima partidă din preliminariile Campionatului Mondial 2026, când România a pierdut cu Bosnia, scor 0-1, la meci s-au aflat 49.000 de suporteri.

Canada vine cu vedetele

Cel mai sonor nume din lotul Canadei este atacantul Jonathan David (25 de ani), transferat recent de la Lille la Juventus Torino

Alături de el, în ofensivă vor mai fi experimentatul Cyle Larin (30 de ani) de la RCD Mallorca și Promise David (24 de ani), jucător al lui Union Saint-Gilloise, revelația campionatului belgian.

Galerie foto (57 imagini)

Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpg Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpg Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg
+57 Foto
labels.photo-gallery

Canada se bazează și pe un nucleu solid de mijlocași: Stephen Eustáquio (28 de ani), titular la FC Porto, și Tajon Buchanan (26 de ani), proaspăt jucător la Villarreal, sunt fotbaliști care joacă săptămânal la cel mai înalt nivel. De asemenea, revine în echipă veteranul Junior Hoilett (35 de ani), de la Hibernian.

În compartimentul defensiv se remarcă Derek Cornelius (27 de ani), fundaș al lui Olympique Marseille, dar și tânărul Niko Sigur (21 de ani), crescut la Hajduk Split și considerat unul dintre cei mai promițători jucători canadieni.

Canada are și trei absențe notabile. Selecționerul Jesse Marsch nu se poate baza pe accidentații Alphonso Davies (Bayern Munchen), Moise Bombito (Nice) și Alistair Johnston (Celtic).

Canada, cu vedetele la București Tricolorii, testați de jucători din Top 5 campionate europene înaintea meciului cu Cipru
Citește și
Canada, cu vedetele la București Tricolorii, testați de jucători din Top 5 campionate europene înaintea meciului cu Cipru
Citește mai mult
Canada, cu vedetele la București Tricolorii, testați de jucători din Top 5 campionate europene înaintea meciului cu Cipru

Lotul Canadei pentru amicalul cu România

Portari

  • Maxime Crépeau – Portland Timbers
  • Dayne St. Clair – Minnesota United FC
  • Jayden Hibbert – Atlanta United CF

Fundași

  • Zorhan Bassong – Sporting Kansas City
  • Derek Cornelius – Olympique de Marseille
  • Luc de Fougerolles – F.C.V Dender
  • Jamie Knight-Lebel – Bristol City FC
  • Richie Laryea – Toronto FC
  • Jahkeele Marshall-Rutty – Charlotte FC
  • Niko Sigur – Hajduk Split
  • Joel Waterman – Chicago Fire FC

Mijlocași

  • Ali Ahmed – Vancouver Whitecaps FC
  • Tajon Buchanan – Villarreal CF
  • Mathieu Choinière – LAFC
  • Stephen Eustáquio – FC Porto
  • Junior Hoilett – Hibernian FC
  • Ismaël Koné – Sassuolo
  • Jayden Nelson – Vancouver Whitecaps FC
  • Nathan Saliba – Anderlecht
  • Jacob Shaffelburg – Nashville SC

Atacanți

  • Jonathan David – Juventus
  • Promise David – Royale Union Saint-Gilloise
  • Cyle Larin – RCD Mallorca
  • Tani Oluwaseyi – Minnesota United FC

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia3 (4-1)9
2. Austria2 (6-1)6
3. România4 (8-4)6
4. Cipru3 (3-4)3
5. San Marino4 (1-12)0

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

Strategia lui Mircea Lucescu GOLAZO.ro dezvăluie planul selecționerului  pentru meciurile cu Canada și Cipru
Nationala
21:03
Strategia lui Mircea Lucescu GOLAZO.ro dezvăluie planul selecționerului pentru meciurile cu Canada și Cipru
Citește mai mult
Strategia lui Mircea Lucescu GOLAZO.ro dezvăluie planul selecționerului  pentru meciurile cu Canada și Cipru
„Plângi?!” Moment fabulos la conferința de presă a naționalei Argentinei, înaintea ultimului meci al lui Messi la Buenos Aires.  Scaloni, copleșit de reacția unui jurnalist
Campionate
21:03
„Plângi?!” Moment fabulos la conferința de presă a naționalei Argentinei, înaintea ultimului meci al lui Messi la Buenos Aires. Scaloni, copleșit de reacția unui jurnalist
Citește mai mult
„Plângi?!” Moment fabulos la conferința de presă a naționalei Argentinei, înaintea ultimului meci al lui Messi la Buenos Aires.  Scaloni, copleșit de reacția unui jurnalist

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
echipa nationala a romaniei mircea lucescu romania canada
Știrile zilei din sport
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Special
00:07
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Citește mai mult
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
Superliga
02:02
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni!
Citește mai mult
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Superliga
03.09
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Citește mai mult
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Hochei
03.09
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Citește mai mult
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:27
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
11:01
Cine apără poarta României? Bogdan Stelea vede numai probleme: unul nu joacă, altul e necopt: „Nu poți să-l arunci la 23 de ani”
Cine apără poarta României? Bogdan Stelea vede numai probleme : unul nu joacă, altul e necopt: „Nu poți să-l arunci la 23 de ani”
09:56
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență
00:07
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Top stiri din sport
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Tenis
03.09
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Media
03.09
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Citește mai mult
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Stranieri
03.09
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina, deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Citește mai mult
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Handbal
03.09
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește mai mult
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 16 rapid 9 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
04.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share