- România - Canada. Fanii au achiziționat mai bine de jumătate din capacitatea Arenei Naționale pentru meciul amical de pe Arena Națională.
- România - Canada se joacă vineri, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Cu două zile înainte de partida de pe Arenă s-au vândut deja 30.000 de bilete, conform prosport.ro.
S-au vândut deja 30.000 de bilete pentru meciul dintre România și Canada
Deși e doar un meci amical, FRF se așteaptă la 40.000 de fani pe stadion. O asistență care ar rivaliza cu cele de la ultimele meciuri jucate de „tricolori” pe teren propriu.
La meciul de pe 10 iunie cu Cipru, încheiat 2-0 pentru elevii lui Mircea Lucescu, pe stadion s-au aflat peste 43.000 de suporteri.
În prima partidă din preliminariile Campionatului Mondial 2026, când România a pierdut cu Bosnia, scor 0-1, la meci s-au aflat 49.000 de suporteri.
Canada vine cu vedetele
Cel mai sonor nume din lotul Canadei este atacantul Jonathan David (25 de ani), transferat recent de la Lille la Juventus Torino
Alături de el, în ofensivă vor mai fi experimentatul Cyle Larin (30 de ani) de la RCD Mallorca și Promise David (24 de ani), jucător al lui Union Saint-Gilloise, revelația campionatului belgian.
Galerie foto (57 imagini)
Canada se bazează și pe un nucleu solid de mijlocași: Stephen Eustáquio (28 de ani), titular la FC Porto, și Tajon Buchanan (26 de ani), proaspăt jucător la Villarreal, sunt fotbaliști care joacă săptămânal la cel mai înalt nivel. De asemenea, revine în echipă veteranul Junior Hoilett (35 de ani), de la Hibernian.
În compartimentul defensiv se remarcă Derek Cornelius (27 de ani), fundaș al lui Olympique Marseille, dar și tânărul Niko Sigur (21 de ani), crescut la Hajduk Split și considerat unul dintre cei mai promițători jucători canadieni.
Canada are și trei absențe notabile. Selecționerul Jesse Marsch nu se poate baza pe accidentații Alphonso Davies (Bayern Munchen), Moise Bombito (Nice) și Alistair Johnston (Celtic).
Lotul Canadei pentru amicalul cu România
Portari
- Maxime Crépeau – Portland Timbers
- Dayne St. Clair – Minnesota United FC
- Jayden Hibbert – Atlanta United CF
Fundași
- Zorhan Bassong – Sporting Kansas City
- Derek Cornelius – Olympique de Marseille
- Luc de Fougerolles – F.C.V Dender
- Jamie Knight-Lebel – Bristol City FC
- Richie Laryea – Toronto FC
- Jahkeele Marshall-Rutty – Charlotte FC
- Niko Sigur – Hajduk Split
- Joel Waterman – Chicago Fire FC
Mijlocași
- Ali Ahmed – Vancouver Whitecaps FC
- Tajon Buchanan – Villarreal CF
- Mathieu Choinière – LAFC
- Stephen Eustáquio – FC Porto
- Junior Hoilett – Hibernian FC
- Ismaël Koné – Sassuolo
- Jayden Nelson – Vancouver Whitecaps FC
- Nathan Saliba – Anderlecht
- Jacob Shaffelburg – Nashville SC
Atacanți
- Jonathan David – Juventus
- Promise David – Royale Union Saint-Gilloise
- Cyle Larin – RCD Mallorca
- Tani Oluwaseyi – Minnesota United FC
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|3 (4-1)
|9
|2. Austria
|2 (6-1)
|6
|3. România
|4 (8-4)
|6
|4. Cipru
|3 (3-4)
|3
|5. San Marino
|4 (1-12)
|0