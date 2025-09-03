România - Canada. Fanii au achiziționat mai bine de jumătate din capacitatea Arenei Naționale pentru meciul amical de pe Arena Națională.

Cu două zile înainte de partida de pe Arenă s-au vândut deja 30.000 de bilete, conform prosport.ro.

S-au vândut deja 30.000 de bilete pentru meciul dintre România și Canada

Deși e doar un meci amical, FRF se așteaptă la 40.000 de fani pe stadion. O asistență care ar rivaliza cu cele de la ultimele meciuri jucate de „tricolori” pe teren propriu.

La meciul de pe 10 iunie cu Cipru, încheiat 2-0 pentru elevii lui Mircea Lucescu, pe stadion s-au aflat peste 43.000 de suporteri.

În prima partidă din preliminariile Campionatului Mondial 2026, când România a pierdut cu Bosnia, scor 0-1, la meci s-au aflat 49.000 de suporteri.

Canada vine cu vedetele

Cel mai sonor nume din lotul Canadei este atacantul Jonathan David (25 de ani), transferat recent de la Lille la Juventus Torino

Alături de el, în ofensivă vor mai fi experimentatul Cyle Larin (30 de ani) de la RCD Mallorca și Promise David (24 de ani), jucător al lui Union Saint-Gilloise, revelația campionatului belgian.

Canada se bazează și pe un nucleu solid de mijlocași: Stephen Eustáquio (28 de ani), titular la FC Porto, și Tajon Buchanan (26 de ani), proaspăt jucător la Villarreal, sunt fotbaliști care joacă săptămânal la cel mai înalt nivel. De asemenea, revine în echipă veteranul Junior Hoilett (35 de ani), de la Hibernian.

În compartimentul defensiv se remarcă Derek Cornelius (27 de ani), fundaș al lui Olympique Marseille, dar și tânărul Niko Sigur (21 de ani), crescut la Hajduk Split și considerat unul dintre cei mai promițători jucători canadieni.

Canada are și trei absențe notabile. Selecționerul Jesse Marsch nu se poate baza pe accidentații Alphonso Davies (Bayern Munchen), Moise Bombito (Nice) și Alistair Johnston (Celtic).

Lotul Canadei pentru amicalul cu România

Portari

Maxime Crépeau – Portland Timbers

Dayne St. Clair – Minnesota United FC

Jayden Hibbert – Atlanta United CF

Fundași

Zorhan Bassong – Sporting Kansas City

Derek Cornelius – Olympique de Marseille

Luc de Fougerolles – F.C.V Dender

Jamie Knight-Lebel – Bristol City FC

Richie Laryea – Toronto FC

Jahkeele Marshall-Rutty – Charlotte FC

Niko Sigur – Hajduk Split

Joel Waterman – Chicago Fire FC

Mijlocași

Ali Ahmed – Vancouver Whitecaps FC

Tajon Buchanan – Villarreal CF

Mathieu Choinière – LAFC

Stephen Eustáquio – FC Porto

Junior Hoilett – Hibernian FC

Ismaël Koné – Sassuolo

Jayden Nelson – Vancouver Whitecaps FC

Nathan Saliba – Anderlecht

Jacob Shaffelburg – Nashville SC

Atacanți

Jonathan David – Juventus

Promise David – Royale Union Saint-Gilloise

Cyle Larin – RCD Mallorca

Tani Oluwaseyi – Minnesota United FC

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0

