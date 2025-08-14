Problemele lui Târnovanu Bogdan Stelea l-a analizat pe portarul FCSB și a identificat două «defecte»: „Nu o să îi convină dacă îl critic”

Bogdan Stelea (57 de ani), fost portar al naționalei României, a vorbit despre capitolele la care Ștefan Târnovanu (25 de ani) ar trebui să-și îmbunătățească jocul.

Când e apt de joc, Târnovanu e titular la FCSB. Suspendat la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia din Liga 1, după ieșirea nervoasă din partida cu Farul, va reveni între buturi la returul cu Drita.

Bogdan Stelea, despre Ștefan Târnovanu: „Nu are joc de picior și are o problemă la centrări”

Bogdan Stelea l-a analizat pe portarul campioanei FCSB și a identificat două probleme: jocul de picior și modul în care intervine la centrări.

„Da, este un portar foarte bun, are o tehnică bună, dar nu are un joc bun de picior. Dacă te adaptezi și știi exact ce poți să faci, rezolvi probleme foarte bine.

Dar, nu vreau să spun mai multe aici, la televizor. Dacă o să vreau vreodată să-i spun ceva, îi voi invita la masă, între patru ochi, și-i voi spune. Mă refer la defecte.

Da, despre calități putem vorbi. Stă destul de bine în poartă, e mare, e rapid pentru anvergura pe care o are, în duelurile unu contra unu închide destul de bine poarta, a demonstrat-o de multe ori.

Da, mi se pare că da, blochează bine (n.r. șuturile de la distanță și din apropiere). Aici are o problemă (n.r. la centrări), dar e mai mult de încredere și de faptul că a avut o mare presiune în spate.

Presiune pe care o ai tot timpul, dar într-un fel trebuie să treci peste, să știi să trăiești cu ea”, a declarat Stelea, potrivit digisport.ro.

187 de goluri a încasat Ștefan Târnovanu în cele 174 de meciuri în care a apărat poarta echipei FCSB. A terminat 62 de partide fără gol primit

„Lui Târnovanu nu o să-i convină dacă-l critic eu la televizor”

Stelea susține că jucătorii sunt afectați în momentul în care sunt criticați de nume importante din fotbal. În trecut, și Helmut Duckadam a vorbit despre Târnovanu.

„Târnovanu face niște declarații care sunt de bun simț și care țin de politica jucătorilor de a se comporta frumos în momentul în care vorbesc despre anumite persoane.

Dar să-ți spun eu, pentru că și eu am fost portar, nimănui nu-i place să fie criticat și, mai mult de atât, de unul care a fost acolo.

A, dacă-l critică un ziarist, nu-l va afecta foarte tare, dar nu o să-i convină niciodată dacă el îl critic la televizor”, a mai spus Stelea.

