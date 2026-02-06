Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă"

06.02.2026, ora 11:52
06.02.2026, ora 11:56
  • Bogdan Voina (47 de ani), fost handbalist la Steaua și în Franța, la Selestat și Strasbourg, și-a anunțat candidatura pentru președinția Federației Române de Handbal.
  • Fiul legendarului Radu Voina a candidat pentru acest post și în 2022, când a jucat un rol decisiv. Detalii, mai jos.

În ziua în care împlinește 47 de ani, Bogdan Voina a anunțat că va candida din nou la șefia FRH.

Bogdan Voina și-a anunțat candidatura pentru președinția FRH

Alegerile pentru președinția Federației Române de Handbal vor avea loc în luna aprilie.

„Handbalul românesc are o voce. E timpul să o ascultăm.

Am jucat handbal. Am vorbit despre handbal. Am rămas conectat la handbal, zi de zi, chiar și după ce m-am retras din teren. Ca jucător, ca internațional al României, ca antreprenor în sport și ca actual comentator, am avut toate perspectivele asupra acestui sport minunat.

Handbalul românesc pierde practicanți, devine un sport de nișă și nu mai poate supraviețui doar din tradiție sau din excepții. Ca să putem salva sportul care ne făcea cândva campioni mondiali este nevoie de reformă, de decizii curajoase și de o federație unită, care să pună pe primul loc binele handbalului.

Am fost în vestiar. Am fost în tribună. Am fost la masa presei, chiar și la masă cu oamenii care iau decizii. Experiența mea este completă acum, așa că aleg din nou să cobor din tribună și să intru în teren. De la vorbe, la fapte.

În urmă cu 4 ani, am contribuit la schimbarea care a avut loc în fruntea Federației. Astăzi, sunt gata să fiu eu schimbarea de care are nevoie handbalul românesc.

Experiența acelui moment m-a ajutat enorm să înțeleg ce lipsește și ce trebuie făcut mai bine. În perioada următoare voi prezenta aici, precum și în întâlnirile din teren, cei 6 piloni ai programului meu conceput pentru reconstrucția handbalului românesc.

Azi, de ziua mea, nu am nevoie de nimic, dar știu foarte bine de ce are nevoie handbalul nostru. Handbalul românesc are o voce. E timpul să o ascultăm. Împreună”, a anunțat Bogdan Voinea, într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Candidații la șefia FRH

  • Constantin Din (actualul președinte FRH)
  • Alexandru Dedu (fost președinte FRH în perioada 2014- 2022)
  • Virgil Ion Popovici, fostul manager al clubului de eşalon secund CSU Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
  • Bogdan Voina

Sorin Dinu, actualul vicepreședinte al FRH, ar fi și el gata să candideze, după ce relația dintre el și Constantin Din s-a răcit în ultima vreme, potrivit fanatik.ro.

Bogdan Voina a candidat și în 2022

Bogdan Voina s-a aflat pe lista candidaților și la alegerile din 2022, acolo unde a jucat un rol decisiv.

Fostul internațional a obținut 48 de voturi în primul tur, insuficient pentru a merge în turul doi de scrutin, fiind devansat de Alexandru Dedu – 79 voturi și Constantin Din – 95 voturi.

Înaintea rundei finale, Voina și-a exprimat susținerea pentru Din, iar cu voturile obținute a reușit să-l ajute pe acesta să câștige alegerile în fața lui Alexandru Dedu, cel care la acea vreme era președinte.

Cine este Bogdan Voina

Bogdan Voina, fiul fostului mare handbalist Radu Voina, a jucat la echipele Steaua, Selestat şi Strasbourg și a activat la prima reprezentativă timp de nouă ani.

El are în palmares un titlu de campion şi o Cupă Challenge, trofee câștigate cu Steaua. După retragerea din activitate, Bogdan Voina a fost comentator TV și în paralel manager general al companiei Sport Suport.

