Scandal la Dinamo Andrei Nicolescu, amenințat cu judecata de atacantul care refuză să plece de la echipă » Reacția oficialului

Stipe Perica (30 de ani), atacantul care refuză să o părăsească pe Dinamo, a amenințat că îl va da în judecată pe președintele clubului, Andrei Nicolescu (49 de ani).

După ce nu a oferit randamentul așteptat de conducerea dinamovistă, Perica ar fi fost anunțat că își poate căuta echipă în această iarnă.

Stipe Perica a refuzat o ofertă de 25.000 de euro

Deși nu a fost luat de Zeljko Kopic în lot pentru partidele cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, și Farul Constanța, 3-2, atacantul croat refuză să plece de la Dinamo.

Recent, oficialii din „Ștefan cel Mare” au primit mai multe oferte pe numele jucătorului, majoritatea mult mai avantajoase din punct de vedere financiar, însă jucătorul nu a vrut să audă de ele.

Mai mult decât atât, Perica ar fi refuzat o ofertă de 25.000 de euro lunar de la o grupare din Serie B, pe motiv că echipa se antrenează pe sintetic, conform purtătorului de cuvânt și crainicului clubului Dinamo, Ștefan Știucă, informează prosport.ro.

Croatul ar fi a primit și o ofertă de 30.000 de euro din Segunda Division (Liga 2 din Spania), însă a invocat faptul că locația echipei se află în apropiere de Maroc, iar aceasta ar fi o zonă periculoasă.

550.000 de euro este cota lui Stipe Perica, conform Transfermarkt

În tricoul lui Dinamo, Stipe Perica a jucat 34 de meciuri, a marcat 8 goluri și a oferit trei pase decisive.

Stipe Perica îl amenință cu judecata pe Andrei Nicolescu

Potrivit sursei citate, Perica consideră că Dinamo pune prea mare presiune pe el pentru a pleca, motiv pentru care l-a amenințat pe Andrei Nicolescu că îl va da în judecată. Din cauza stresului generat de această situație, atacantul croat ar fi slăbit 5 kilograme.

Andrei Nicolescu: „Relația s-a degradat în timp”

Oficialul lui Dinamo a anunțat că clubul va purta în continuare discuții cu Perica pentru a ajunge la un numitor comun în ceea ce privește plecarea jucătorului, Nicolescu susține că nu există vreo șansă ca fotbalistul croat să mai continue la echipă.

„Nu știu ce se va întâmpla cu Perica. Vom avea și astăzi (n.r. - joi) o întâlnire. Important este că el a fost tratat cu foarte multă încredere și a avut toată susținerea, cred că s-a bucurat de susținerea noastră, a antrenorului, a staffului, a tuturor!

Cumva, relația s-a degradat în timp, nu a fost o chestiune peste noapte. Ține foarte mult și de modul în care vede el această problemă.

Nu aș vrea să vorbesc foarte multe, mai sunt niște întâlniri și nu aș vrea să speculăm.

Important este că am ajuns într-un punct în care lucrurile nu ar trebui să meargă înainte. Vom vedea ce soluții se vor găsi”, a declarat Andrei Nicolescu, citat de fanatik.ro.

Perica a ajuns gratis la Dinamo în februarie 2025, după despărțirea de HNK Rijeka. Anterior, atacantul croat a mai jucat în Italia pentru Udinese, Frosinone, Watford sau Standard Liege

Momentul care i-a fost „fatal” lui Perica

Nemulțumirile față de prestațiile lui Perica s-au accentuat după meciul cu FC Botoșani, scor 1-1, atunci când atacantul croat a ratat singur cu portarul.

FOTO. Ratarea lui Stipe Perica din FC Botoșani - Dinamo 1-1

Ulterior, antrenorul Zeljko Kopic, președintele Andrei Nicolescu și directorul sportiv Cosmin Mihalescu au purtat o discuție cu Perica, în care i-au trasat mai multe obiective pentru perioada următoare.

Din acel moment, croatul a mai marcat o singura dată, în victoria cu Metaloglobus, scor 4-0, astfel că nu și-a îndeplinit targeturile, fapt pentru care conducerea lui Dinamo a decis că este momentul să nu se mai bazeze pe acesta.

Cifrele lui Stipe Perica

Udinese : 71 de meciuri, 11 goluri, două pase de gol,

: 71 de meciuri, 11 goluri, două pase de gol, Maccabi Tel Aviv : 51 de meciuri, 20 de goluri, 4 pase de gol

: 51 de meciuri, 20 de goluri, 4 pase de gol Standard Liege : 38 de meciuri, 6 goluri, două pase de gol,

: 38 de meciuri, 6 goluri, două pase de gol, NAC Breda : 37 de meciuri, 9 goluri, două pase de gol,

: 37 de meciuri, 9 goluri, două pase de gol, Dinamo : 34 de meciuri, 8 goluri, 3 pase de gol,

: 34 de meciuri, 8 goluri, 3 pase de gol, NK Zadar : 20 de meciuri, 8 goluri, 1 pasă de gol,

: 20 de meciuri, 8 goluri, 1 pasă de gol, Watford : 18 meciuri, un gol, o pasă de gol,

: 18 meciuri, un gol, o pasă de gol, Mouscron : 16 meciuri, 8 goluri, o pasă de gol,

: 16 meciuri, 8 goluri, o pasă de gol, Kasimpasa : 14 meciuri, două goluri

: 14 meciuri, două goluri HNK Rijeka : 8 meciuri

: 8 meciuri Frosinone: 8 meciuri

