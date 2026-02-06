Dinamo a anunțat oficial despărțirea de Stipe Perica (30 de ani).

După mai multe momente tensionate petrecute între conducerea formației din „Ștefan cel Mare” și atacantul croat, cele două părți au ajuns la o înțelegere pentru rezilierea contractului.

Dinamo a anunțat despărțirea de Stipe Perica

„Mulțumim, Stipe Perica!

Clubul nostru a ajuns la o înțelegere pentru încetarea, pe cale amiabilă, a raporturilor contractuale cu atacantul Stipe Perica.

Sosit la Dinamo în februarie 2025, Stipe a bifat un total de 34 de apariții în tricoul clubului, reușind 8 goluri și 3 pase decisive.

Îi mulțumim pentru efortul depus în tricoul lui Dinamo și îi urăm mult succes mai departe în cariera sa de jucător!”, a transmis Dinamo pe paginile oficiale ale clubului.

Înainte de a-și lua rămas bun de la Dinamo, Perica a ținut să le transmită și un mesaj:

„Aș dori să le mulțumesc fanilor pentru toată susținerea pe care mi-au oferit-o, atât mie personal, cât și întregii echipe. Le doresc colegilor mei și clubului mult succes în lupta pentru titlu și am mare încredere în întreg colectivul.

De asemenea, aș dori să-i mulțumesc președintelui clubului pentru încrederea acordată, precum și pentru susținerea și corectitudinea de care a dat dovadă. Mulțumesc, Dinamo, pentru toate momentele trăite împreună.”

Știre inițială:

Stipe Perica, la un pas de despărțirea de Dinamo

Deși nu a fost luat de Zeljko Kopic în lot pentru partidele cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, și Farul Constanța, 3-2, atacantul croat a refuzat să o părăsească pe Dinamo

Recent, „câinii” au primit mai multe oferte pe numele jucătorului, majoritatea mult mai avantajoase din punct de vedere financiar, însă jucătorul nu a vrut să audă de ele.

Totuși, după mai multe întâlniri cu oficialii clubului din „Ștefan cel Mare”, Perica este un pas de rezilierea contractului, aceasta urmând să se oficializeze în următoarele zile:

„E aproape”, a declarat Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo pentru GOLAZO.ro.

550.000 de euro este cota lui Stipe Perica, conform Transfermarkt

În tricoul lui Dinamo, Stipe Perica a jucat 34 de meciuri, a marcat 8 goluri și a oferit trei pase decisive.

Perica a ajuns gratis la Dinamo în februarie 2025, după despărțirea de HNK Rijeka. Anterior, atacantul croat a mai jucat în Italia pentru Udinese, Frosinone, Watford sau Standard Liege

Momentul care i-a fost „fatal” lui Perica

Nemulțumirile față de prestațiile lui Perica s-au accentuat după meciul cu FC Botoșani, scor 1-1, atunci când atacantul croat a ratat singur cu portarul.

FOTO. Ratarea lui Stipe Perica din FC Botoșani - Dinamo 1-1

Ulterior, antrenorul Zeljko Kopic, președintele Andrei Nicolescu și directorul sportiv Cosmin Mihalescu au purtat o discuție cu Perica, în care i-au trasat mai multe obiective pentru perioada următoare.

Din acel moment, croatul a mai marcat o singura dată, în victoria cu Metaloglobus, scor 4-0, astfel că nu și-a îndeplinit targeturile, fapt pentru care conducerea lui Dinamo a decis că este momentul să nu se mai bazeze pe acesta.

Cifrele lui Stipe Perica

Udinese : 71 de meciuri, 11 goluri, două pase de gol,

: 71 de meciuri, 11 goluri, două pase de gol, Maccabi Tel Aviv : 51 de meciuri, 20 de goluri, 4 pase de gol

: 51 de meciuri, 20 de goluri, 4 pase de gol Standard Liege : 38 de meciuri, 6 goluri, două pase de gol,

: 38 de meciuri, 6 goluri, două pase de gol, NAC Breda : 37 de meciuri, 9 goluri, două pase de gol,

: 37 de meciuri, 9 goluri, două pase de gol, Dinamo : 34 de meciuri, 8 goluri, 3 pase de gol,

: 34 de meciuri, 8 goluri, 3 pase de gol, NK Zadar : 20 de meciuri, 8 goluri, 1 pasă de gol,

: 20 de meciuri, 8 goluri, 1 pasă de gol, Watford : 18 meciuri, un gol, o pasă de gol,

: 18 meciuri, un gol, o pasă de gol, Mouscron : 16 meciuri, 8 goluri, o pasă de gol,

: 16 meciuri, 8 goluri, o pasă de gol, Kasimpasa : 14 meciuri, două goluri

: 14 meciuri, două goluri HNK Rijeka : 8 meciuri

: 8 meciuri Frosinone: 8 meciuri

