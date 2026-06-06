„Toate deciziile au fost lente” Bojana Popovic, înmărmurită după înfrângerea cu Metz: „Nu înțeleg ce s-a întâmplat”
Bojana Popovici/ Foto: IMAGO
Handbal

„Toate deciziile au fost lente” Bojana Popovic, înmărmurită după înfrângerea cu Metz: „Nu înțeleg ce s-a întâmplat”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.06.2026, ora 17:57
alt-text Actualizat: 06.06.2026, ora 21:28
  • METZ - CSM BUCUREȘTI 32-27. Bojana Popovici (46 de ani), antrenoarea „tigroaicelor”, a vorbit despre înfrângerea din semifinalele Final 4-ului Ligii Campionilor.
  • Vicecampioana României va evolua în finala mică împotriva lui Brest. Meciul se va disputa duminică, de la ora 16:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
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Bojana Popovici susține că elevele sale nu au reușit să facă față presiunii la revenirea în Final 4-ul Ligii Campionilor, după o pauză de 8 ani.

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METZ - CSM BUCUREȘTI 32-27. Bojana Popovici: „Nu am fost relaxate ca să jucăm și să ne bucurăm de joc”

„Cred că am fost puțin prea încordate. Nu am fost relaxate ca să jucăm și să ne bucurăm de joc. Am putut simți toate acele emoții.

Și am încercat să le trezesc, nu să le trezesc, ci să le relaxez puțin să încerce să se autodepășească. Dar nu am reușit.

Și în ceea ce privește ocaziile pe care le-am avut în timpul meciului, am fost de trei sau patru ori foarte aproape să le concretizăm. De fapt, am lovit bara, am trimis mingea în portar.

Așadar, cred că nu am fost pregătite să facem față acestei presiuni.

În final, pot spune că a fost vorba de presiune, pentru că nu înțeleg ce s-a întâmplat, dar ne-a împiedicat cu adevărat să ne mișcăm așa cum o facem de obicei. Toate deciziile pe care le-am luat au fost lente și întârziate.

Apoi la final, când am avut câteva ocazii bune, am ratat multe aruncări. Așadar, noi am ratat acele ocazii, iar ele au marcat câteva goluri ușoare, ceea ce a făcut diferența.

Dar, în primul rând, ar trebui să fim fericite că suntem aici. Și apoi nu înțeleg de ce avem această presiune. Ar trebui să se bucure mai mult.

Și, bineînțeles, ne vom pregăti pentru meciul de mâine, să să ne distrăm împreună și să arătăm că putem juca mai bine decât azi.

Suporterii au fost grozavi, le mulțumim pentru sprijin, dar astăzi nu am fost la nivelul la care ar fi trebuit să fim”, a declarat Bojana Popovici la emisiunea „Săptămâna de handbal” de la Digi Sport.

2016
este anul în care CSM București și-a trecut în palmares singurul trofeu al Ligii Campionilor din istoria echipei

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