„Suntem scandalizați!” Clubul cu 6 titluri de campioană a fost anunțat că trebuie s-o ia de la capăt la amatori
Bordeaux. Foto: GOLAZO.ro
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„Suntem scandalizați!” Clubul cu 6 titluri de campioană a fost anunțat că trebuie s-o ia de la capăt la amatori

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 12:36
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 14:10
  • Girondins Bordeaux, unul dintre cluburile de tradiție ale fotbalului francez, a reacționat dur după ce Federația Franceză de Fotbal a anunțat că nu va fi reprimit în National 2 și va trebui să evolueze în Regional 1, al șaselea eșalon.
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Clubul contestă atât decizia, cât și modul în care aceasta ar fi fost luată și susține că solicitarea sa nu ar fi fost analizată în mod real de Comitetul Executiv al FFF.

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Bordeaux a fost anunțată că trebuie s-o ia de la capăt la amatori

Bordeaux susține că ședința Comitetului Executiv al Federației s-a încheiat după aproximativ 30 de minute și că, potrivit versiunii clubului, nu ar fi existat nici deliberare asupra cererii sale, nici un vot propriu-zis.

„Girondins Bordeaux a aflat că ședința Comitetului Executiv al Federației Franceze de Fotbal s-a încheiat după o jumătate de oră și că, încă de la ora 18:30, serviciul de presă al Federației anunța că clubul nu va fi primit în National 2 și că va trebui să evolueze la nivel regional.

Clubul este scandalizat. Din punct de vedere juridic, un lucru este cert: nu a fost luată nicio decizie.

Comitetul Executiv nu a deliberat asupra solicitării clubului, care i-a fost transmisă împreună cu toate documentele, și nu a avut loc niciun vot. Să se pretindă că există un refuz, în condițiile în care organismul competent nici măcar nu a deliberat, nu are niciun sens”, a notat formația franceză, într-un comunicat.

2022
a fost anul în care Girondins de Bordeaux a retrogradat din Ligue 1, începutul unui declin abrupt pentru un club cu 6 titluri de campioană a Franței. În 2024, problemele financiare au dus echipa, administrativ, în National 2, al cincilea eșalon

Girondins a invocat istoria clubului și situația financiară pe care susține că a reușit să o stabilizeze.

„În ceea ce privește fondul problemei, trebuie spuse trei lucruri. Un club fondat în 1881, de șase ori campion al Franței, nu poate fi trimis în lichidare judiciară în urma unei ședințe de câteva minute, care nu reflectă nici istoria sa, nici importanța sa pentru fotbalul francez.

Argumentele clubului nu au fost analizate: o hotărâre executorie care constată solvabilitatea sa, un sezon finanțat integral prin fonduri deja virate și blocate, un investitor implicat și un loc vacant în Grupa H. Iar o întârziere de zece zile în furnizarea fondurilor, între timp remediată, nu justifică o asemenea sancțiune.

Nu este vorba despre a ne face singuri dreptate, ci despre a nu fi tratați mai sever decât ceilalți. Este vorba despre echitate. Iar echitatea este exact ceea ce clubul așteaptă astăzi și ceea ce nu primește”, a mai notat formația franceză, în comunicatul emis.

Problemele lui Bordeaux s-au agravat la finalul lunii iunie, când DNCG, organismul care controlează finanțele cluburilor din fotbalul francez, a decis excluderea clubului din toate competițiile naționale pentru sezonul 2026-2027.

Motivul central a fost faptul că suma de aproximativ 9 milioane de euro necesară pentru buget nu fusese prezentată la timp.

Bordeaux a continuat însă demersurile pentru a fi reprimit în National 2 (Liga 5), argumentând că situația financiară s-a schimbat între timp.

Pe 15 august, noii investitori au prezentat garanții financiare semnificative, printre care 10,6 milioane de euro depuse într-un cont escrow la Caisse des Depots et Consignations, conform unui comunicat emis de club.

Bordeaux nu renunță: „Solicitările rămân aceleași”

Clubul cere în continuare să fie audiat de Comitetul Executiv al FFF și apoi de DNCG, pentru ca dosarul să fie analizat în forma sa actuală.

„Solicitările clubului rămân, așadar, aceleași ca ieri, ca alaltăieri și ca în toate zilele precedente: să fie audiat de Comitetul Executiv, apoi de DNCG, în legătură cu situația sa actuală.

Clubul rămâne la dispoziția acestora în orice moment și va continua să acționeze, prin toate căile legale, pentru ca situația sa să fie analizată în mod corect”, a încheiat formația franceză.

Bordeaux, eliminată de Craiova Maxima

Bordeaux este faimoasă în România și pentru faptul că a fost eliminată de Universitatea Craiova din optimile Cupei UEFA, în sezonul 1982/83.

Atunci, francezii au învins cu 1-0 în tur, dar în retur au fost puși la respect de Craiova Maxima, care a învins cu 2-0 și s-a calificat în sferturi. Golurile au fost marcate de Aurel Țicleanu ('39) și Ion Geolgău ('101).

În acel sezon, oltenii au ajuns până în semifinalele competiției, de unde au fost eliminați de Benfica (0-0 și 1-1), grație regulii golului marcat în deplasare.

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