Girondins de Bordeaux, club de șase ori campion al Franței, a fost exclus din competițiile naționale de DNCG, organismul care controlează finanțele cluburilor din fotbalul francez.

Decizia a venit pentru că Bordeaux nu a prezentat garanțiile financiare cerute pentru sezonul următor.

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În raportul oficial, Girondins de Bordeaux, club care a jucat în ultimii doi ani în National 2, apare cu sancțiunea: „excluderea primei echipe din competițiile naționale”.

Girondins de Bordeaux, în pragul prăbușirii

Bordeaux a făcut apel, însă, în acest moment, riscă să ajungă în Regional 1, al șaselea eșalon al fotbalului francez.

Clubul nu ar fi adus cele 9 milioane de euro cerute pentru închiderea bugetului sezonului trecut și pentru finanțarea celui următor, conform lequipe.fr.

Girondins a transmis că apelul îi va permite să finalizeze finanțarea pentru sezonul 2026-2027 și să prezinte documentele actualizate în fața comisiei de apel.

2022 a fost anul în care Girondins de Bordeaux a retrogradat din Ligue 1, începutul unui declin abrupt pentru un club cu 6 titluri de campioană a Franței. În 2024, problemele financiare au dus echipa, administrativ, în National 2, al patrulea eșalon

Situația lui Bordeaux depinde și de negocierile pentru vânzarea clubului. Gérard Lopez, actualul proprietar, discută cu fondul britanic Sparta Capital, interesat să preia pachetul majoritar de acțiuni.

În 2025, Bordeaux a evitat lichidarea judiciară după ce instanța a validat planul de continuare a activității.

Datoria clubului a fost redusă de la 94 de milioane de euro la 26 de milioane, cu rambursare pe 10 ani, iar DNCG a acceptat atunci menținerea echipei în National 2.

Cele trei variante prin care Bordeaux ar putea încerca să întoarcă decizia la apel:

Gerard Lopez aduce cele 9 milioane de euro cerute pentru finanțarea sezonului următor, așa cum a făcut și în vara lui 2023.

Sparta Capital oferă un împrumut pentru următorul exercițiu financiar. Suma ar fi de aproximativ 10 milioane de euro.

A treia variantă depinde de acordul dintre Sparta Capital și autoritățile locale privind Stade Atlantique. Fondul britanic, interesat să preia Bordeaux, ar vrea condiții mai bune pentru stadion: o chirie mai mică, un preț clar pentru o eventuală cumpărare și o opțiune de achiziție.

Dacă aceste condiții sunt acceptate, Sparta ar putea accelera preluarea clubului și ar încerca să obțină menținerea lui Bordeaux în National 2.

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