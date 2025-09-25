„Naționala a regresat” Victor Pițurcă a analizat prima reprezentativă + Ce spune despre Mircea Lucescu

Victor Pițurcă (69 de ani), fost selecționer al României, a vorbit despre situația de la națională.

Ce spune Pițurcă despre Mircea Lucescu (80 de ani): ar trebui sau nu să rămână pe banca echipei naționale? Totul, în rândurile de mai jos.

După ce România a fost învinsă de Canada într-un meci amical, scor 0-3, și a remizat cu Cipru, scor 2-2, s-a tot vorbit despre plecarea lui Mircea Lucescu de pe banca naționalei.

Antrenorul în vârstă de 80 de ani continuă însă pe banca primei reprezentative, după ce a fost reconfirmat de forul condus de Răzvan Burleanu.

Victor Pițurcă: „Echipa națională a regresat”

Fostul selecționer al României este de părere că Mircea Lucescu nu ar fi trebuit să se gândească la plecarea de la națională, în ciuda rezultatelor negative obținute în luna septembrie.

„ Sunt foarte ferm pe această poziție, Mircea Lucescu trebuie să rămână la națională și să își ducă treaba la bun sfârșit.

Nu mi se pare normal ca un antrenor ca Lucescu să fie dat afară, pe românește, până nu își termină mandatul.

Este foarte clar că echipa a regresat de un timp încoace, a pierdut puncte importante cu echipa care erau la îndemâna noastră.

Totuși, în fotbal se poate întâmpla orice, așa că trebuie să mergem înainte. Urmează meciul cu Austria și cred că putem câștiga dacă vom juca la cel mai înalt nivel.

Lucrurile vor reveni pe făgașul lor dacă va ieși bine la acest duel. Important este ca Mircea Lucescu să aibă toți jucătorii valizi și mai ales să fie în formă”, a declarat Victor Pițurcă, conform digisport.ro.

3 mandate a avut Victor Pițurcă pe banca României: 1998-1999, 2004-2009 și 2011-2014

Ce urmează pentru România

În luna octombrie, „tricolorii” vor disputa două meciuri:

9 octombrie: România - Moldova (amical), de la ora 21:00

România - Moldova (amical), de la ora 21:00 12 octombrie: România - Austria, de la ora 21:45, în grupa H din cadrul preliminariilor pentru CM 2026

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026:

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

