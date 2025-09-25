Echipa lui Rațiu, foc și pară pe arbitraj FOTO. Rayo Vallecano, indignată pentru că Atletico ar fi fost iertată de două „roșii” +10 foto
Rayo Vallecano-Atletico Madrid. Foto: IMAGO
Echipa lui Rațiu, foc și pară pe arbitraj FOTO. Rayo Vallecano, indignată pentru că Atletico ar fi fost iertată de două „roșii”

Publicat: 25.09.2025, ora 12:16
  • Raul Martin Presa, președintele lui Rayo Vallecano, a criticat arbitrajul din meciul cu Atletico Madrid, din etapa #6 din La Liga, de miercuri, pierdut cu 2-3.
  • Acesta susține că Marcos Llorente (30 de ani) și Koke (33 de ani) ar fi trebuit să fie eliminați, în loc să primească doar cartonașe galbene.

Julian Alvarez a reușit o „triplă” pentru formația lui Diego Simeone. Argentinianul a marcat golul victoriei în minutul 88.

Pentru Rayo au marca P. Chavarria ('45+1) și A. Garcia ('77)

Atletico Madrid-Rayo. Președintele oaspeților critică arbitrajul

Raul Martin Presa, președintele lui Rayo Vallecano, nu a fost mulțumit de deciziile arbitrului Alejandro Jose Hernandez din meciul cu Atletico.

Acesta consideră că Marcos Llorente și Koke ar fi trebuit să fie eliminați după niște faze controversate. În schimb, cei doi jucători ai gazdelor au văzut doar cartonașul galben, ceea ce a stârnit nemulțumire.

În minutul 50, Marcos Llorente a căzut în careu și a acuzat un potențial fault. Portarul lui Rayo, Batalla, s-a dus nervos la jucătorul lui Atletico pentru a-i spune să nu mai simuleze.

Situația a degenerat, iar Koke i-a pus mâna în gât goalkeeperului. Portarul lui Rayo a căzut, iar arbitrul l-a avertizat cu galben pe jucătorul gazdelor.

Scandalul dintre jucătorii lui Atletico cu cei ai lui Rayo (10).jpg
Scandalul dintre jucătorii lui Atletico cu cei ai lui Rayo (10).jpg

Scandalul dintre jucătorii lui Atletico cu cei ai lui Rayo (1).jpg Scandalul dintre jucătorii lui Atletico cu cei ai lui Rayo (2).jpg Scandalul dintre jucătorii lui Atletico cu cei ai lui Rayo (3).jpg Scandalul dintre jucătorii lui Atletico cu cei ai lui Rayo (4).jpg Scandalul dintre jucătorii lui Atletico cu cei ai lui Rayo (5).jpg
Președintele lui Rayo nu a fost mulțumit de decizia arbitrului și a declarat în emisiunea „El Larguero” de la Cadena SER:

„Din punctul meu de vedere, a apuca un jucător de gât… Pep Chavarría se străduiește să lovească. Înțeleg că nu au văzut intenționalitatea, dar există VAR.

Au fost cartonașe roșii, după cum înțeleg eu fotbalul… Cred că intenționalitatea trebuie întotdeauna pedepsită”, a spus Raul Martin Presa, conform marca.com.

Fază controversată și cu Llorente

În minutul 86, Marcos Llorente l-a lovit pe Pep Chavarria, fundașul lui Rayo, și a primit cartonașul galben.

Președintele echipei la care joacă Andrei Rațiu a protestat și în acest caz. Acesta a considerat că și Llorente trebuia să vadă cartonașul roșu, exact ca și Koke.

Faultul lui Marcos Llorente în meciul cu Rayo (1).jpeg Faultul lui Marcos Llorente în meciul cu Rayo (2).jpeg Faultul lui Marcos Llorente în meciul cu Rayo (3).jpeg Faultul lui Marcos Llorente în meciul cu Rayo (4).jpeg Faultul lui Marcos Llorente în meciul cu Rayo (5).jpeg
Iturralde Gonzalez, fost arbitru din prima divizie spaniolă între 1995 și 2012, a vorbit despre cele două faze.

„Dacă arbitrul ar da două cartonașe roșii echipei Atlético, nimeni nu ar putea spune nimic. În cazul lui Koke, pentru mine, a apuca de gât nu este o forță nesemnificativă și în cazul lui Llorente, arbitrul a greșit că a lăsat jocul să continue, ar fi putut să-l elimine.

O prindere de gât este o acțiune violentă, deoarece are loc în timpul unei faze statice. Ce se înțelege prin comportament violent este: fără a disputa mingea, o lovitură la cap sau la față cu mâna sau brațul, cu excepția cazului în care este cu o forță nesemnificativă.

Dacă arbitrul l-ar fi eliminat, nu ar fi fost nicio problemă. Prinderea de gât ar fi putut duce la eliminarea lui. Llorente îi dă un pumn și, dacă ar fi fost eliminat, nu s-ar fi întâmplat nimic”, a spus fostul arbitru.

În acest moment, Atletico Madrid se află pe locul 9 în La Liga, cu 9 puncte după 6 etape, în timp ce Rayo este pe locul 14, cu 5 puncte.

Atletico Madrid arbitraj Rayo Vallecano CRITICI la liga
