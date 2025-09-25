Lionel Messi, spectacol în MLS VIDEO. Borna istorică atinsă de starul argentinian, după o nouă prestație de vis pentru Inter Miami

Lionel Messi (38 de ani) a făcut spectacol pentru Inter Miami, în victoria categorică, 4-0, cu New York City.

Starul argentinian a marcat o „dublă” și a reușit și o pasă decisivă.

Lionel Messi a ajutat-o pe Inter Miami să obțină pentru al doilea an consecutiv calificarea în play-off-ul MLS.

Lionel Messi, în istoria MLS după meciul cu New York City

Campionul mondial a ieșit pentru prima dată la rampă, în minutul 43, când l-a lansat excelent în adâncime pe conaționalul său Baltasar Rodriguez (22 de ani), cel care nu a ratat ținta dintr-o situație unu la unu cu portarul.

În repriza secundă, Messi și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj. Prima dată, în minutul 74.

L-a lobat pe goalkeeper-ul advers cu o „scăriță” de efect, după o pasă de excepție a lui Sergio Busquets (37 de ani).

MESSI MAGIC IN THE BIG APPLE! 🔥 pic.twitter.com/r2U3Z4FBdJ — Major League Soccer (@MLS) September 25, 2025

Nouă minute mai târziu, Rodrigo De Paul a obținut o lovitură de pedeapsă pentru formația din Florida.

Messi l-a lăsat pe bunul său prieten, Luis Suarez, să execute lovitura de pedeapsă. Atacantul uruguayan a marcat fără emoții.

24 de goluri în 23 de meciuri a marcat Messi în acest sezon. În tot anul 2025, argentinianul a înscris 33 de goluri

Până la final, „La Pulga” și-a mai adăugat o reușită la colecție. A închis tabela cu o acțiune care a adus aminte de acțiunile spectaculoase finalizate în perioada petrecută la Barcelona.

Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi Ankara Messi, Ankara Messi . 🐐 pic.twitter.com/8yTgHhkPOC — Major League Soccer (@MLS) September 25, 2025

Odată cu prestația sa din New York, Messi a atins și o bornă impresionantă. A devenit primul jucător din istoria MLS, cu minimum 35 de contribuții în două sezoane consecutive.

With his first-half assist against New York City FC, @InterMiamiCF forward Lionel Messi became the first player in MLS history to record at least 35 goal contributions in consecutive seasons. pic.twitter.com/2DHhW7CpVq — MLS Communications (@MLS_PR) September 25, 2025

Pentru formația din Florida urmează un nou meci în deplasare. Pe 27 septembrie, de la ora României 23:30 împotriva canadienilor de la Toronto FC.

În acest moment, Inter Miami ocupă locul 3 în Conferința de Est, cu 55 de puncte, la 5 de liderul Philadelphia Union.

De precizat că formația antrenată de Javier Mascherano are două meciuri în minus.

Rezumat VIDEO. New York City - Inter Miami 0-4

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport