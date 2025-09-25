Lionel Messi, spectacol în MLS VIDEO. Borna istorică atinsă de starul argentinian, după o nouă prestație de vis pentru Inter Miami

- Lionel Messi (38 de ani) a făcut spectacol pentru Inter Miami, în victoria categorică, 4-0, cu New York City.
- Starul argentinian a marcat o „dublă” și a reușit și o pasă decisivă.
Lionel Messi a ajutat-o pe Inter Miami să obțină pentru al doilea an consecutiv calificarea în play-off-ul MLS.
Lionel Messi, în istoria MLS după meciul cu New York City
Campionul mondial a ieșit pentru prima dată la rampă, în minutul 43, când l-a lansat excelent în adâncime pe conaționalul său Baltasar Rodriguez (22 de ani), cel care nu a ratat ținta dintr-o situație unu la unu cu portarul.
În repriza secundă, Messi și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj. Prima dată, în minutul 74.
L-a lobat pe goalkeeper-ul advers cu o „scăriță” de efect, după o pasă de excepție a lui Sergio Busquets (37 de ani).
Nouă minute mai târziu, Rodrigo De Paul a obținut o lovitură de pedeapsă pentru formația din Florida.
Messi l-a lăsat pe bunul său prieten, Luis Suarez, să execute lovitura de pedeapsă. Atacantul uruguayan a marcat fără emoții.
Până la final, „La Pulga” și-a mai adăugat o reușită la colecție. A închis tabela cu o acțiune care a adus aminte de acțiunile spectaculoase finalizate în perioada petrecută la Barcelona.
Odată cu prestația sa din New York, Messi a atins și o bornă impresionantă. A devenit primul jucător din istoria MLS, cu minimum 35 de contribuții în două sezoane consecutive.
Pentru formația din Florida urmează un nou meci în deplasare. Pe 27 septembrie, de la ora României 23:30 împotriva canadienilor de la Toronto FC.
În acest moment, Inter Miami ocupă locul 3 în Conferința de Est, cu 55 de puncte, la 5 de liderul Philadelphia Union.
De precizat că formația antrenată de Javier Mascherano are două meciuri în minus.