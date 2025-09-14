Tensiuni la Dortmund FOTO. Fanii critică dur noul echipament: „Cel mai urât din campionat!” » Marea nemulțumire a suporterilor

Borussia Dortmund traversează o perioadă bună în Bundesliga, unde este neînvinsă.

Totuși, atmosfera din jurul echipei nu este lipsită de tensiuni.

În centrul criticilor se află noul echipament de deplasare.

Hainele de deplasare au fost lansate de producătorul Puma chiar înaintea meciului cu Heidenheim, încheiat 2-0.

Fanii Borussiei, nemulțumiți de echipamentul gri: „Cel mai urât din campionat”

Din 2012, de când Puma face echipamentele, în rândul fanilor au existat constant dezbateri aprinse.

Acum, tricoul, predominant gri-deschis, cu inserții negre și galben neon, a fost întâmpinat cu nemulțumire de suporteri, care și-ar fi dorit ca echipa să rămână fidelă combinației tradiționale galben-negru.

Felix Nmecha în echipamentul secund al Borussiei Dortmund. Foto: Imago

În sectorul oaspeților de la Heidenheim, fanii au afișat bannere cu mesaje precum „Cel mai groaznic tricou din ligă” și „Borussia rămâne galben-negru” și au scandat insistent: „Vrem tricouri galben-negre”, potrivit spiegel.de.

Directorul sportiv Sebastian Kehl, fost jucător la Dortmund, a încercat să tempereze discuțiile:

Cred că nu va exista niciodată un tricou al Borussiei Dortmund care să fie pe placul tuturor sută la sută. Întotdeauna vor fi oameni care își doresc un design mai tineresc, mai proaspăt, mai creativ. În esență, știm ce culori reprezintă orașul și clubul nostru, iar eu cred că acestea se regăsesc, în mare, în toate echipamentele. Sebastian Kehl

„Prefer și eu galben-negru, dar tricoul gri mi se pare în regulă”, a comentat internaționalul Maximilian Beier.

Conform sursei citate, fanii par să prefere modelele retro.

Noul tricou pentru Champions League, care va fi purtat în premieră marți, contra lui Juventus, a fost mult mai bine primit.

Tricoul este aproape integral galben, are guler negru, iar numele sponsorului și capătul mânecilor sunt tot negre. Designul amintește de cel din sezonul 1965/1966, când Borussia Dortmund a cucerit Cupa Cupelor.

Acum doi ani, Dortmund a organizat un concurs prin care fanii au putut propune un design de echipament.

Modelul câștigător, ce includea silueta stadionului din Dortmund, a fost ales prin vot, însă și acesta a fost contestat.

Julian Brandt și Marco Reus în tricoul Borussiei Dortmund (2023-2024). Foto: Imago

Câteva dintre echipamentele purtate de Borussia Dortmund de-a lungul timpului

