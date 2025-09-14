„Blănuță e unul de-ai noștri!” Antrenorul lui Dinamo Kiev, mesaj clar pentru ultrașii ucraineni » Gestul impresionant făcut înainte de debutul românului +13 foto
Blănuță și Șovkovski, antrenorul lui Dinamo Kiev, înainte ca jucătorul să intre pe teren Foto: captură TV
„Blănuță e unul de-ai noștri!” Antrenorul lui Dinamo Kiev, mesaj clar pentru ultrașii ucraineni » Gestul impresionant făcut înainte de debutul românului

Theodor Jumătate
Publicat: 14.09.2025, ora 11:09
Actualizat: 14.09.2025, ora 11:09
  • Vladislav Blănuță, 23 de ani, a jucat primele minute într-un meci oficial la Dinamo Kiev, 2-2 cu Obolon în campionatul Ucrainei. 
  • Oleksandr Șovkovski, fostul mare portar al lui Dinamo și cel care l-a înlocuit ca antrenor pe Mircea Lucescu, a vorbit despre noul său jucător, contestat violent de fanii radicali pentru postările pro-ruse.

Vladislav Blănuță a debutat oficial la Dinamo Kiev, intrând în minutul 78 al meciului din deplasare cu Obolon (2-2), în etapa a 5-a a campionatului ucrainean.

Blănuță, primit cu ostilitate de fanii lui Dinamo Kiev

Amenințat cu moartea de ultrașii White Boys Club pentru postările pro-ruse, atacantul în vârstă de 23 de ani a fost primit cu ostilitate de fanii alb-albaștri.

Au aruncat tot felul de obiecte spre banca de rezerve a lui Dinamo, au afișat un banner pe care scria „diavolul Blănuță” și l-au huiduit când se pregătea să intre în joc în locul starului Andrei Iarmolenko.

Observând ce se întâmplă, antrenorul kievenilor, Oleksandr Șovkovski, s-a apropiat de Blănuță, care era singur la marginea terenului.

Șovkovski a venit lângă Blănuță și l-a încurajat la marginea terenului Foto: captură TV Șovkovski a venit lângă Blănuță și l-a încurajat la marginea terenului Foto: captură TV
Șovkovski a venit lângă Blănuță și l-a încurajat la marginea terenului Foto: captură TV

Antrenorul Șovkovski l-a făcut să râdă pe Blănuță: „Suntem alături de el”

Fostul mare portar ucrainean, cel ce i-a fost asistent lui Mircea Lucescu la Dinamo, înlocuindu-l ca principal pe 3 noiembrie 2023, a glumit cu jucătorul, a vrut să-l deconecteze, l-a făcut să râdă și i-a dat informații tactice, i-a spus încă o dată ce trebuia să facă. A fost lângă el în clipe dificile.

Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina
Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina

Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina Foto: capturi TV Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina
Fapt observat și de reportera postului TV al ligii ucrainene, după meci, la flash-interviu.

„Unul dintre cei noi, Blănuță, a fost întâmpinat destul de rece. Am văzut că ați încercat să-l înveseliți, să-l motivați”, i-a zis jurnalista, potrivit presei kievene.

Iar Șovkovski l-a susținut și în fața presei.

El este jucătorul nostru, parte din unitatea noastră de luptă, e unul de-ai noștri, suntem alături de el. Oleksandr Șovkovski, antrenor Dinamo Kiev

Mesajul lui Șovkovski pentru ultrașii lui Dinamo Kiev: „Trag concluzii fără a afla detalii”

Întrebat dacă are ceva să le transmită suporterilor, acesta a răspuns:

„Ce le pot zice? Au propria lor viziune, nu suntem de acord cu ea. Trebuie să ne uităm la ce s-a spus, cum s-a spus și ce s-a comentat despre asta. Uneori, ei trag concluzii fără a afla detaliile celor spuse”.

A încheiat accentuând: „Jucătorul a zis deja totul în numele său, iar noi vrem să transmitem că este unul de-ai noștri, este cu noi”.

