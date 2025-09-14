„Blănuță e unul de-ai noștri!” Antrenorul lui Dinamo Kiev, mesaj clar pentru ultrașii ucraineni » Gestul impresionant făcut înainte de debutul românului

Vladislav Blănuță, 23 de ani, a jucat primele minute într-un meci oficial la Dinamo Kiev, 2-2 cu Obolon în campionatul Ucrainei.

Oleksandr Șovkovski, fostul mare portar al lui Dinamo și cel care l-a înlocuit ca antrenor pe Mircea Lucescu, a vorbit despre noul său jucător, contestat violent de fanii radicali pentru postările pro-ruse.

Vladislav Blănuță a debutat oficial la Dinamo Kiev, intrând în minutul 78 al meciului din deplasare cu Obolon (2-2), în etapa a 5-a a campionatului ucrainean.

Blănuță, primit cu ostilitate de fanii lui Dinamo Kiev

Amenințat cu moartea de ultrașii White Boys Club pentru postările pro-ruse, atacantul în vârstă de 23 de ani a fost primit cu ostilitate de fanii alb-albaștri.

Au aruncat tot felul de obiecte spre banca de rezerve a lui Dinamo, au afișat un banner pe care scria „diavolul Blănuță” și l-au huiduit când se pregătea să intre în joc în locul starului Andrei Iarmolenko.

Observând ce se întâmplă, antrenorul kievenilor, Oleksandr Șovkovski, s-a apropiat de Blănuță, care era singur la marginea terenului.

Șovkovski a venit lângă Blănuță și l-a încurajat la marginea terenului Foto: captură TV

Antrenorul Șovkovski l-a făcut să râdă pe Blănuță: „Suntem alături de el”

Fostul mare portar ucrainean, cel ce i-a fost asistent lui Mircea Lucescu la Dinamo, înlocuindu-l ca principal pe 3 noiembrie 2023, a glumit cu jucătorul, a vrut să-l deconecteze, l-a făcut să râdă și i-a dat informații tactice, i-a spus încă o dată ce trebuia să facă. A fost lângă el în clipe dificile.

Fapt observat și de reportera postului TV al ligii ucrainene, după meci, la flash-interviu.

„Unul dintre cei noi, Blănuță, a fost întâmpinat destul de rece. Am văzut că ați încercat să-l înveseliți, să-l motivați”, i-a zis jurnalista, potrivit presei kievene.

Iar Șovkovski l-a susținut și în fața presei.

El este jucătorul nostru, parte din unitatea noastră de luptă, e unul de-ai noștri, suntem alături de el. Oleksandr Șovkovski, antrenor Dinamo Kiev

Mesajul lui Șovkovski pentru ultrașii lui Dinamo Kiev: „Trag concluzii fără a afla detalii”

Întrebat dacă are ceva să le transmită suporterilor, acesta a răspuns:

„Ce le pot zice? Au propria lor viziune, nu suntem de acord cu ea. Trebuie să ne uităm la ce s-a spus, cum s-a spus și ce s-a comentat despre asta. Uneori, ei trag concluzii fără a afla detaliile celor spuse”.

A încheiat accentuând: „Jucătorul a zis deja totul în numele său, iar noi vrem să transmitem că este unul de-ai noștri, este cu noi”.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport