Au luat cu asalt Viena! Vor fi 25.000 de fani bosniaci la meciul decisiv cu Austria, peste jumătate de stadion. Prețurile au explodat

Bosnia încearcă imposibilul, să câștige marți seară în Austria și să se califice direct la Mondial, de pe locul 1 în grupa noastră. Cu două puncte în plus acum, Austria are nevoie de egal.

După 3-1 cu „tricolorii” la Zenica, suporterii naționalei lui Dzeko au declanșat operațiunea „Viena”. Capitala Austriei s-a colorat în galben și albastru.

Bosnia ne-a învins pe noi sâmbătă, 3-1 în „infernul” de la Zenica, și a ajuns la Viena cu un singur gând: să învingă Austria la ea acasă marți seară (ora 21:45, Digi 1/Prima Sport 2) și să încheie grupa pe locul 1, calificându-se direct la Mondial.

Ceea ce ar însemna că Austria ar pica pe locul 2 și ar putea intra în prima urnă la tragerea la sorți a barajelor, posibilă adversară pentru România.

Bosnia s-a calificat tot în ultima etapă la CM 2014. Kaunas, invadat

Pentru Bosnia, ar fi a doua oară când ar participa la turneul final. Premiera a fost la CM 2014, în Brazilia.

Atunci, și-a asigurat biletele tot în ultima etapă a preliminariilor. Pe 15 octombrie 2013, a câștigat la limită în Lituania, 1-0, gol Ibisevic.

A fost prima în seria G, deasupra Greciei, principala rivală.

În acea zi, fanii bosniaci au ocupat aproape integral micuța arenă din Kaunas: au fost 6.239 de spectatori, ei cei mai mulți.

Albastru-galben 52% pe stadionul din Viena. Goană după bilete

Acum va fi aproape la fel. Suporterii naționalei lui Dzeko au luat cu asalt Viena.

Potrivit site-ului austriac oe24.at, susținătorii „dragonilor” vor ocupa mai mult de jumătate din capacitatea lui „Ernst-Happel-Stadion”.

Vor fi 48.000 de spectatori în total, dintre care 25.000 de bosniaci! 52% albastru-galben și 48% alb-roșu.

Prețurile tichetelor au explodat și fanii albaștrilor au o singură întrebare pe rețelele de socializare: „Mai sunt bilete?”.

350 de euro a ajuns prețul biletelor la mâna a doua, conform site-ului bosniac reprezentacija.ba. De la 38 de euro, cât costau oficial

Suporterii i-au așteptat luni pe jucătorii lui Barbarez la aeroportul Schwechat. Bucurie și haos în același timp.

Bosnia-Herzegovina NT players were swarmed by fans straight away after landing at the Airport in Vienna! 🎥: Dnevni Avaz pic.twitter.com/zDryGAdDmn — Bosnian Football (@BosniaNTBall) November 17, 2025

