Au luat cu asalt Viena! Vor fi 25.000 de fani bosniaci la meciul decisiv cu Austria, peste jumătate de stadion. Prețurile au explodat

  • Bosnia încearcă imposibilul, să câștige marți seară în Austria și să se califice direct la Mondial, de pe locul 1 în grupa noastră. Cu două puncte în plus acum, Austria are nevoie de egal. 
  • După 3-1 cu „tricolorii” la Zenica, suporterii naționalei lui Dzeko au declanșat operațiunea „Viena”. Capitala Austriei s-a colorat în galben și albastru. 

Bosnia ne-a învins pe noi sâmbătă, 3-1 în „infernul” de la Zenica, și a ajuns la Viena cu un singur gând: să învingă Austria la ea acasă marți seară (ora 21:45, Digi 1/Prima Sport 2) și să încheie grupa pe locul 1, calificându-se direct la Mondial.

Ceea ce ar însemna că Austria ar pica pe locul 2 și ar putea intra în prima urnă la tragerea la sorți a barajelor, posibilă adversară pentru România.

Bosnia s-a calificat tot în ultima etapă la CM 2014. Kaunas, invadat

Pentru Bosnia, ar fi a doua oară când ar participa la turneul final. Premiera a fost la CM 2014, în Brazilia.

Atunci, și-a asigurat biletele tot în ultima etapă a preliminariilor. Pe 15 octombrie 2013, a câștigat la limită în Lituania, 1-0, gol Ibisevic.

  • A fost prima în seria G, deasupra Greciei, principala rivală. 

În acea zi, fanii bosniaci au ocupat aproape integral micuța arenă din Kaunas: au fost 6.239 de spectatori, ei cei mai mulți.

Albastru-galben 52% pe stadionul din Viena. Goană după bilete

Acum va fi aproape la fel. Suporterii naționalei lui Dzeko au luat cu asalt Viena. 

Potrivit site-ului austriac oe24.at, susținătorii „dragonilor” vor ocupa mai mult de jumătate din capacitatea lui „Ernst-Happel-Stadion”.

Vor fi 48.000 de spectatori în total, dintre care 25.000 de bosniaci! 52% albastru-galben și 48% alb-roșu.

Prețurile tichetelor au explodat și fanii albaștrilor au o singură întrebare pe rețelele de socializare: „Mai sunt bilete?”.

350 de euro
a ajuns prețul biletelor la mâna a doua, conform site-ului bosniac reprezentacija.ba. De la 38 de euro, cât costau oficial

Suporterii i-au așteptat luni pe jucătorii lui Barbarez la aeroportul Schwechat. Bucurie și haos în același timp.

