Explicația tensiunilor de la Zenica Mărturie despre atmosfera ostilă de la Bosnia - România: „Vă vom huidui imnul din cauza acelui banner care a apărut la Belgrad"
Florin Iacob. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Captură YouTube, @TeleuRo
Explicația tensiunilor de la Zenica Mărturie despre atmosfera ostilă de la Bosnia - România: „Vă vom huidui imnul din cauza acelui banner care a apărut la Belgrad”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.11.2025, ora 12:30
alt-text Actualizat: 18.11.2025, ora 12:30
  • Florin Iacob, agent FIFA și bun cunoscător al fotbalului din Bosnia, a vorbit despre motivele pentru care suporterii și echipa națională a României au fost întâmpinați ostil la Zenica.

Agentul FIFA a afirmat că bosniacii au fost iritați de gesturile suporterilor români din cursul zilei meciului.

Florin Iacob, mărturie despre atmosfera ostilă de la Bosnia - România: „Au fost foarte civilizați”

„Să o spun cu începutul. Federația a făcut un anunț legat de suporterii care vor veni să vadă meciul, iar aici suporterii se împart în două categorii: galeria organizată și suporterii ca mine, care au venit fiecare cum a putut.

Noi am ocupat un loc vizavi de tribuna oficială, super central. Eram foarte aproape de suporterii bosniaci, practic nu ne despărțea nimic, doar stewarzii.

Au fost foarte civilizați, eu având și șansa să vorbesc limba lor, care este cea mai apropiată de limba sârbă, și a fost o armonie extraordinară.

Mi-au precizat: «Vă vom huidui imnul din cauza acelui banner care a apărut la Belgrad»”, a declarat Iacob, la Prima Sport.

Un grup de ultrași al „tricolorilor” s-a oprit la Belgrad pentru a se întâlni cu galeria Serbiei, țară aflată în conflict cu Bosnia.

Un alt grup de suporteri a postat fotografii cu un banner în care îl elogiau pe Ratko Mladic, un general sârb condamnat la închisoare pe viață de tribunalul de la Haga.

Bannerul ce face referire la Ratko Mladic (FOTO: Captură - Hooligans.cz) Bannerul ce face referire la Ratko Mladic (FOTO: Captură - Hooligans.cz)
Bannerul ce face referire la Ratko Mladic (FOTO: Captură - Hooligans.cz)

„Mladic, un erou european / A redus musulmanii la zero”, scria pe bannerul afișat lângă unul cu însemnele clubului Dinamo.

Ratko Mladic a condus armata sârbă în Războiul Bosniac din 1992 și a fost găsit vinovat pentru că a comandat 8.300 de crime.

Florin Iacob: „Ne întrebăm cum a primit stadionul aprobare, dar toată lumea joacă acolo”

Agentul a explicat că, înaintea meciului, atmosfera a fost una bună și că el s-a simțit bine primit, deși lucrurile s-au schimbat pe parcursul partidei.

„Niciun moment n-am avut vreo problemă, din drumul de la granița României până la Zenica. Foarte civilizați, foarte primitori.

Cum au zis Emil și Bogdan (n.r. - comentatorii Emil Grădinescu și Bogdan Cosmescu), care știu din meciurile anterioare, nu am avut probleme. Problemele tehnice despre care vorbește Emil, le știe el, ce a fost la vestiar sau condițiile de acolo le știe Mircea Lucescu.

Sigur, stadionul e așa cum e. Ne întrebam și noi cum au primit aprobare să se joace acolo, dar până la urmă toată lumea joacă acolo”, a mai spus Florin Iacob.

Și pe mine m-a surprins faptul că au scandat „Țiganii, țiganii”. I-am și întrebat pe cei din jurul meu: „De unde ați scos-o și pe asta? Dacă stau să mă gândesc, și noi am putea să vă facem la fel”. Ei mi-au dat dreptate. Cred că ne asemănăm, din unele puncte de vedere, dar a fost neplăcut că ne-au făcut „țigani” Florin Iacob, impresar

În momentul în care portarii României au intrat pe gazon, mulți dintre fanii Bosniei au început să scandeze: „Țiganii, țiganii”.

Cuvântul „țigan” provine din grecescul „athinganoi”, care însemna „spurcat” sau „de neatins”, iar în vremea robiei era folosit cu sensul de „rob” sau „sclav”, motiv pentru care este considerat un termen discriminatoriu, conform unicef.org.

Comunitățile rome au solicitat înlocuirea acestui cuvânt încă din 1919, considerându-l ofensator.

Pentru comunitățile rome, „Rom” este termenul corect, atât științific, cât și istoric, și înseamnă „om”. În plus, cuvântul „țigan” nu există în limba romani.

VIDEO. Fanii români au strigat „Serbia! Serbia!” la Zenica

FOTO: Bosnia - România 3-1

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (7).jpg
Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (7).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA  3-1
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuriGolPunctaj
1. Austria721-3 (+18)18
2. Bosnia716-6 (+10)16
3. România712-9 (+3)10
4. Cipru811-11 (0)8
5. San Marino71-32 (-31)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

