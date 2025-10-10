„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”

Bosnia a pierdut două puncte mari la Larnaca, 2-2 cu Cipru, și jucătorii albaștri sunt supărați. Dar ne avertizează că vor să câștige pe 15 noiembrie la Zenica: „Vom lupta”.

Dacă ar fi câștigat în Cipru, Bosnia ar fi rămas într-o poziție bună pentru a continua lupta chiar pentru calificarea directă la Mondial.

Acum, după 2-2 la Larnaca, „dragonii” sunt pe locul 2, riscă să fie depășiți și de „tricolori” și să încheie grupa H pe 3.

Dzeko: „Încă două meciuri pe care le vom termina cât putem de bine”

La sfârșitul meciului, erau supărați. Au condus cu 2-0 și au fost egalați, la fel ca noi. Dar la ei a fost mai rău. Cipru a înscris pentru 2-2 în al șaptelea minut de prelungire. Din penalty!

Când un jurnalist i-a spus la final că adversarii meritau să egaleze, căpitanul Edin Dzeko s-a aprins.

„Și noi meritam al treilea gol. Am condus până în minutul 95. Nu-mi amintesc de nicio ocazie a lor”, a protestat atacantul Fiorentinei, în vârstă de 39 de ani.

Căpitanul Dzeko și colegul Katic, după 2-2 în Cipru Foto: Imago

Întrebat cum va fi pe ultimii metri ai preliminariilor, Dzeko a spus, potrivit site-ului bosniac sportsport.ba: „Încă două meciuri pe care le vom termina cât putem de bine”.

Partidele rămase ale albaștrilor:

15 noiembrie: acasă, la Zenica, cu România.

18 noiembrie: în deplasare, la Viena, cu Austria.

Tahirovic: „Vom lupta, vom face tot posibilul să învingem”

Mijlocașul Benjamin Tahirovic, 22 de ani, era la fel de nervos. „ Cred că știm toți că putem și trebuie să ne descurcăm mai bine de atât.

Ne-ar fi fost mult mai ușor dacă am fi avut un rezultat pozitiv, dacă am fi plecat acasă cu trei puncte”, a declarat jucătorul lui Brondby.

„Așa e fotbalul, Cipru a avut un penalty în prelungiri și a fost 2-2”, a adăugat el.

Tahirovic a avertizat însă principalele rivale: „Acum ne așteaptă amicalul cu Malta. Apoi, batem și România, și Austria”.

Arată că Bosnia încă se gândește la calificare.

Vom lupta, vom face tot posibilul să învingem. Ăsta e cel mai important atu al nostru Benjamin Tahirovic, mijlocaș Bosnia

Selecționer Bosnia: „Să nu ne prefacem că suntem campioni mondiali”

Selecționerul Sergej Barbarez s-a enervat pe jurnaliștii veniți de la Sarajevo. Era oricum supărat din cauza rezultatului.

„Să nu ne prefacem că suntem campioni mondiali. Am condus cu două goluri, a doua repriză a fost destul de corectă, însă nu am rezistat până la final. Am avut un adversar care a jucat bine, nu am venit la plimbare în Cipru”.

A completat: „Suntem pe un drum bun, avem patru victorii. Mi-aș dori să câștigăm toate meciurile și să fim campioni mondiali”.

