„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”

- Bosnia a pierdut două puncte mari la Larnaca, 2-2 cu Cipru, și jucătorii albaștri sunt supărați. Dar ne avertizează că vor să câștige pe 15 noiembrie la Zenica: „Vom lupta”.
Dacă ar fi câștigat în Cipru, Bosnia ar fi rămas într-o poziție bună pentru a continua lupta chiar pentru calificarea directă la Mondial.
Acum, după 2-2 la Larnaca, „dragonii” sunt pe locul 2, riscă să fie depășiți și de „tricolori” și să încheie grupa H pe 3.
Dzeko: „Încă două meciuri pe care le vom termina cât putem de bine”
La sfârșitul meciului, erau supărați. Au condus cu 2-0 și au fost egalați, la fel ca noi. Dar la ei a fost mai rău. Cipru a înscris pentru 2-2 în al șaptelea minut de prelungire. Din penalty!
Când un jurnalist i-a spus la final că adversarii meritau să egaleze, căpitanul Edin Dzeko s-a aprins.
„Și noi meritam al treilea gol. Am condus până în minutul 95. Nu-mi amintesc de nicio ocazie a lor”, a protestat atacantul Fiorentinei, în vârstă de 39 de ani.
Întrebat cum va fi pe ultimii metri ai preliminariilor, Dzeko a spus, potrivit site-ului bosniac sportsport.ba: „Încă două meciuri pe care le vom termina cât putem de bine”.
Partidele rămase ale albaștrilor:
- 15 noiembrie: acasă, la Zenica, cu România.
- 18 noiembrie: în deplasare, la Viena, cu Austria.
Tahirovic: „Vom lupta, vom face tot posibilul să învingem”
Mijlocașul Benjamin Tahirovic, 22 de ani, era la fel de nervos. „Cred că știm toți că putem și trebuie să ne descurcăm mai bine de atât.
Ne-ar fi fost mult mai ușor dacă am fi avut un rezultat pozitiv, dacă am fi plecat acasă cu trei puncte”, a declarat jucătorul lui Brondby.
„Așa e fotbalul, Cipru a avut un penalty în prelungiri și a fost 2-2”, a adăugat el.
Tahirovic a avertizat însă principalele rivale: „Acum ne așteaptă amicalul cu Malta. Apoi, batem și România, și Austria”.
Arată că Bosnia încă se gândește la calificare.
Vom lupta, vom face tot posibilul să învingem. Ăsta e cel mai important atu al nostru Benjamin Tahirovic, mijlocaș Bosnia
Selecționer Bosnia: „Să nu ne prefacem că suntem campioni mondiali”
Selecționerul Sergej Barbarez s-a enervat pe jurnaliștii veniți de la Sarajevo. Era oricum supărat din cauza rezultatului.
„Să nu ne prefacem că suntem campioni mondiali. Am condus cu două goluri, a doua repriză a fost destul de corectă, însă nu am rezistat până la final. Am avut un adversar care a jucat bine, nu am venit la plimbare în Cipru”.
A completat: „Suntem pe un drum bun, avem patru victorii. Mi-aș dori să câștigăm toate meciurile și să fim campioni mondiali”.