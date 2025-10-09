„N-am refuzat niciodată naționala” Ionuț Radu, replică pentru Lucescu și FRF: „N-am fost arogant cu nimeni! Să vină să-mi zică în față”

România - Moldova 2-1. Ionuț Radu (28 de ani), portarul naționalei, a vorbit despre declarațiile selecționerului Mircea Lucescu, care înțelesese că el nu ar vrea să se prezinte la lot dacă nu are postul de titular garantat.

„Din spusele tuturor celor care lucrează în momentul de față aici și care au avut contact cu el, Ionuț când vine trebuie să fie titular”, spunea Mircea Lucescu luna trecută despre Radu.

Ionuț Radu, replică pentru Lucescu și FRF: „ N-am fost arogant cu nimeni! Să vină să-mi zică în față”

Portarul lui Celta Vigo a comentat subiectul după meci.

„S-a vorbit foarte mult despre lucrul acesta, nu știu de unde a plecat toată treaba asta. N-am refuzat niciodată echipa națională.

Normal că orice jucător care vine aici vrea să joace titular, dar eu n-am spus asta direct cuiva. Poate așa a părut din conversațiile pe care le-am mai avut în trecut cu stafful naționalei, dar n-am refuzat niciodată naționala.

N-am fost niciodată arogant cu nimeni și dacă am fost, aș vrea să vină să-mi zică în față”, a spus Ionuț Radu la Prima TV.

România-Moldova . Ionuț Radu, despre autogolul său: „ M-a lovit peste antebraț”

În minutul 38 al partidei de pe Arena Națională, la 1-0 în favoarea României, Ionuț Radu a scăpat balonul în poartă, după ce a fost faultat în careul mic de Daniel Dumbrăvanu, fotbalistul celor de la FC Voluntari.

„A fost o minge foarte înaltă acolo. Jucătorul lor nu avea mari șanse să ajungă acolo cu capul, m-a lovit peste antebraț și e normal că am pierdut mingea din mână pentru că nu aveam cum s-o țin.

Am vorbit cu arbitrul, mi-a zis că a crezut că atacantul a dat în minge, dar nu a văzut bine faza ”, a declarat Ionuț Radu la Prima TV.

Este o victorie importantă pentru noi. Au fost mulți jucători noi care abia azi au apucat să se cunoască între ei. E o victorie importantă care ne dă un moral bun pentru meciul cu Austria. Ionuț Radu, portar România

Pentru România urmează meciul cu Austria de duminică, de la ora 21:45, în cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

VIDEO. Imnul României în amicalul cu Moldova

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport