Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică” +32 foto
Nationala

Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 00:36
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 09:45
  • Mircea Lucescu a spus joi seară, la conferință, că a vrut să demisioneze după 2-2 la Nicosia cu Cipru. 
  • A lăsat să se înțeleagă că un rezultat nefavorabil cu Austria, duminică, ar putea însemna despărțirea sa de națională: „Vom vedea dacă ăsta va fi ultimul meu meci. Am făcut o promisiune”. 
  • Antrenorul în vârstă de 80 de ani a mai spus în trecut că va pleca dacă nu vor fi rezultate.

Joi, aproape de miezul nopții, spre sfârșitul conferinței de la Arena Națională, după 2-1 cu Moldova, un jurnalist i-a spus din sală selecționerului Mircea Lucescu de egalarea Ciprului, 2-2 în prelungiri cu Bosnia.

„N-am refuzat niciodată naționala”  Ionuț Radu, replică pentru Lucescu și FRF: „N-am fost arogant cu nimeni! Să vină să-mi zică în față”
Citește și
„N-am refuzat niciodată naționala” Ionuț Radu, replică pentru Lucescu și FRF: „N-am fost arogant cu nimeni! Să vină să-mi zică în față”
Citește mai mult
„N-am refuzat niciodată naționala”  Ionuț Radu, replică pentru Lucescu și FRF: „N-am fost arogant cu nimeni! Să vină să-mi zică în față”

Lucescu: „Am vrut imediat să-mi dau demisia după 2-2 cu Cipru”

„Cipru este o echipă farte bună, nu e nimic surprinzător. Eu am fost extrem de dezamăgit, atât de supărat încât am vrut imediat să-mi dau demisia (n.r. după 2-2 la Nicosia, luna trecută).

A criticat iar jucătorii: „Să ai 2-0 și să existe câțiva care au vrut să facă alt joc decât ăsta. Astăzi, era 2-1, au pasat bine, nu s-au mai repezit, nu s-au mai aruncat, au ținut de rezultat, trebuie să fii atât de inteligent încât să păstrezi rezultatul”.

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan

Galerie foto (32 imagini)

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
+32 Foto
labels.photo-gallery

Nu s-a oprit: „Nu am făcut lucrul ăsta și ne-am întors acasă cu 2-2, când în mod normal trebuia să rămânem în competiție cu un rezultat pozitiv. Câștigam acolo, rămâneam mai departe în competiție”.

Lucescu a sugerat că pleacă duminică: „Am făcut o promisiune și eu sunt om de cuvânt”

Altă întrebare: „Ne ajută acum rezultatul Ciprului cu Bosnia?”.

„Acum, problema este barajul, să fie clar!”, a replicat Lucescu.

Apoi, a sugerat că va pleca după confruntarea cu Austria, dacă pierde. Fără să mai stea pe bancă și în baraj.

Duminică este un meci de mare prestigiu. România contra Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost împotriva Austriei (n.r. în primul mandat). Să vedem dacă ăsta va fi ultimul al meu. Vom vedea Mircea Lucescu, selecționerul României

Întrebat dacă ia în calcul să-și dea demisia înainte de play-off, a spus:

„Nu știu ce-o să fie, eu am făcut o promisiune, vom vedea ce va fi”.

În sală a insistat cineva. A răspuns ferm: „Am făcut o promisiune și eu sunt om de cuvânt”.

Citește și

Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Campionatul Mondial
00:25
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Citește mai mult
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Plusuri și minusuri Atenție la Eissat! Nu e sigur! Primele concluzii după ce surpriza lui Lucescu a debutat la naționala României
Nationala
23:14
Plusuri și minusuri Atenție la Eissat! Nu e sigur! Primele concluzii după ce surpriza lui Lucescu a debutat la naționala României
Citește mai mult
Plusuri și minusuri Atenție la Eissat! Nu e sigur! Primele concluzii după ce surpriza lui Lucescu a debutat la naționala României
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
austria Echipa Nationala mircea lucescu selectioner demisie
Știrile zilei din sport
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Nationala
00:36
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Citește mai mult
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Campionatul Mondial
00:25
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Citește mai mult
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Diverse
09.10
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui”
Citește mai mult
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Campionatul Mondial
09.10
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Citește mai mult
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:34
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
09:02
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
09:20
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are „calități deosebite”
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are  „calități deosebite”
01:13
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Top stiri din sport
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Superliga
09.10
L-a jignit pe George Simion Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Citește mai mult
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Nationala
09.10
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Citește mai mult
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Superliga
09.10
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Diverse
09.10
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Citește mai mult
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 30 rapid 12 Universitatea Craiova 38 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share