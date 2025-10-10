Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”

Mircea Lucescu a spus joi seară, la conferință, că a vrut să demisioneze după 2-2 la Nicosia cu Cipru.

A lăsat să se înțeleagă că un rezultat nefavorabil cu Austria, duminică, ar putea însemna despărțirea sa de națională: „Vom vedea dacă ăsta va fi ultimul meu meci. Am făcut o promisiune”.

Antrenorul în vârstă de 80 de ani a mai spus în trecut că va pleca dacă nu vor fi rezultate.

Joi, aproape de miezul nopții, spre sfârșitul conferinței de la Arena Națională, după 2-1 cu Moldova, un jurnalist i-a spus din sală selecționerului Mircea Lucescu de egalarea Ciprului, 2-2 în prelungiri cu Bosnia.

Lucescu: „Am vrut imediat să-mi dau demisia după 2-2 cu Cipru”

„Cipru este o echipă farte bună, nu e nimic surprinzător. Eu am fost extrem de dezamăgit, atât de supărat încât am vrut imediat să-mi dau demisia (n.r. după 2-2 la Nicosia, luna trecută).

A criticat iar jucătorii: „Să ai 2-0 și să existe câțiva care au vrut să facă alt joc decât ăsta. Astăzi, era 2-1, au pasat bine, nu s-au mai repezit, nu s-au mai aruncat, au ținut de rezultat, trebuie să fii atât de inteligent încât să păstrezi rezultatul”.

Nu s-a oprit: „Nu am făcut lucrul ăsta și ne-am întors acasă cu 2-2, când în mod normal trebuia să rămânem în competiție cu un rezultat pozitiv. Câștigam acolo, rămâneam mai departe în competiție”.

Lucescu a sugerat că pleacă duminică: „Am făcut o promisiune și eu sunt om de cuvânt”

Altă întrebare: „Ne ajută acum rezultatul Ciprului cu Bosnia?”.

„Acum, problema este barajul, să fie clar!”, a replicat Lucescu.

Apoi, a sugerat că va pleca după confruntarea cu Austria, dacă pierde. Fără să mai stea pe bancă și în baraj.

Duminică este un meci de mare prestigiu. România contra Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost împotriva Austriei (n.r. în primul mandat). Să vedem dacă ăsta va fi ultimul al meu. Vom vedea Mircea Lucescu, selecționerul României

Întrebat dacă ia în calcul să-și dea demisia înainte de play-off, a spus:

„Nu știu ce-o să fie, eu am făcut o promisiune, vom vedea ce va fi”.

În sală a insistat cineva. A răspuns ferm: „Am făcut o promisiune și eu sunt om de cuvânt”.

