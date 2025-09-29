Atacat de fiul adversarului A revenit în ring la 49 de ani și a ajuns la spital după meci! Legenda UFC, lăsată inconștientă de o lovitură brutală +12 foto
Wanderlei Silva. Foto: Captură Instagram/@wandfc
Box

Atacat de fiul adversarului A revenit în ring la 49 de ani și a ajuns la spital după meci! Legenda UFC, lăsată inconștientă de o lovitură brutală

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.09.2025, ora 13:48
alt-text Actualizat: 29.09.2025, ora 16:02
  • Wanderlei Silva (49 de ani), legenda UFC, a vorbit despre evenimentele petrecute după meciul demonstrativ de box cu Acelino Freitas (50 de ani), pierdut prin descalificare în runda numărul 4.
  • Silva a fost lăsat inconștient în mijlocul ringului de fiul adversarului său.

După mai multe lovituri neregulamentare cu capul asupra lui Freitas, Wanderlei Silva a fost descalificat și a pierdut meciul.

După ce arbitrul a oprit lupta, în ring a urmat o bătaie generală între echipele celor doi sportivi, în urma căreia Silva a fost lăsat inconștient în mijlocul ringului, după ce a fost lovit într-un mod brutal de fiul lui Acelino Freitas, Rafael.

„Un singur lucru trebuie să facă”  Ce spune Mircea Lucescu despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev: „Și eu am fost la fel”
Citește și
„Un singur lucru trebuie să facă” Ce spune Mircea Lucescu despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev: „Și eu am fost la fel”
Citește mai mult
„Un singur lucru trebuie să facă”  Ce spune Mircea Lucescu despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev: „Și eu am fost la fel”

Legenda UFC, lăsată inconștientă de fiul adversarului

Imediat după lovitura suferită, sportivul brazilian a fost dus la spital și externat după 4 ore de examinări medicale. Silva a suferit o fractură la nas, potrivit sports.yahoo.com.

Wanderlei Silva, o adevărată legendă a UFC-ului, cea mai importantă ligă de arte marțiale mixte, a revenit duminică pe rețelele de socializare cu un mesaj pentru fanii îngrijorați.

În imaginile postate, luptătorul apare cu un ochi învinețit, umflat și complet închis.

Momentul când Wanderlei Silva a fost făcut KO (10).jpg
Momentul când Wanderlei Silva a fost făcut KO (10).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Momentul când Wanderlei Silva a fost făcut KO (1).jpg Momentul când Wanderlei Silva a fost făcut KO (2).jpg Momentul când Wanderlei Silva a fost făcut KO (3).jpg Momentul când Wanderlei Silva a fost făcut KO (4).jpg Momentul când Wanderlei Silva a fost făcut KO (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

„Ieri, în lupta mea împotriva lui Popo, am primit câteva avertismente și, în runda a 4-a, am fost descalificat.

După aceea, în ring a fost o mare confuzie. În acel moment, în timp ce încercam doar să-mi protejez fiul și să calmez situația, am fost atacat de un laș și am fost obligat să solicit îngrijiri medicale.

Vreau să vă asigur pe toți că sunt bine și că sunt încă sub observație medicală.

Vreau să mulțumesc enorm organizatorilor evenimentului, în special echipei Spaten, pentru serviciile prompte, grija și atenția acordate nouă.

Vreau să îmi exprim recunoștința față de fani și echipa mea pentru dedicarea lor și, în special, față de publicul care a fost prezent și a însoțit acest moment.

Povestea mea a fost întotdeauna una de luptă, disciplină și dăruire — și așa voi continua”, a transmis luptătorul pe Instagram.

Silva nu mai luptase din 2018, când luase decizia să se retragă din UFC din cauza gravelor probleme medicale suferite de-a lungul carierei.

Reacția antrenorului lui Wanderlei Silva

Antrenorul lui Silva, fostul campion UFC la categoria grea Fabricio Werdum, a vorbit despre incidentul apărut în finalul meciului.

„Imaginile nu mint. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Eram acolo, Dida, Thor (n.r. - fiul lui Silva) și cu mine, și am intrat în ring când totul se terminase și Wanderlei fusese descalificat. O mulțime de oameni au intrat din partea lui Freitas.

Cred că erau 20, iar noi eram doar eu, Wanderlei, Thor și Dida. Și noi reacționam la atacurile lor, înțelegi? Au început să țipe și să se năpustească asupra noastră, iar noi eram doar patru.

A fost oribil din partea tipului ăla să-l lovească pe Wanderlei. L-a lovit și în ceafă. Nu știu dacă l-a lovit bine, dar ar fi putut fi ceva foarte grav.

Wanderlei e acum aici, la spital, i se pun copci. I-a rupt nasul lui Wanderlei pentru că a fost foarte rău“. Wanderlei avea mănușile pe mâini, era obosit după luptă”, a declarat Werdum, conform sursei citate.

Freitas aruncă vina pe staff-ului Silva

Acelino Freitas a criticat dur echipa adversarului său și susține că ea e responsabilă pentru întreg scandalul.

„Când meciul s-a terminat, arbitrul l-a descalificat pe Wanderlei pentru cele trei lovituri cu capul pe care mi le-a dat, iar antrenorul său s-a luat de mine și m-a lovit cu pumnul; m-a rănit foarte tare.

Wanderlei, meciul a fost între tine și mine și nu a avut nimic de-a face cu echipa. Dacă m-ai lovit cu capul, nu-mi pasă. Dar, din păcate, Werdum a intrat ca un laș în ring cu fiul tău și s-a luat de toată lumea. Și am văzut că cineva te-a lovit și pe tine.

Am încercat să vă oferim un spectacol și am ajuns să fiu bătut de antrenorul lui din senin, omule. … Un alt tip a încercat să mă sugrume din spate, aproape că m-a sufocat.

Dar îți spun, noi nu am greșit cu nimic. Echipa lui a dat dovadă de lașitate. Și nu știu de ce l-au pus pe Werdum în acest eveniment. Tipul ăsta face numai porcării în evenimentele altora. Werdum, rușine să-ți fie. Dacă aș fi în locul tău, mi-ar fi rușine. Există o înregistrare video în care ești peste mine, încercând să mă lovești”, a declarat Acelino Freitas.

Citește și

I-a enervat pe chinezi VIDEO. Huiduit copios, Musetti și-a cerut iertare după ce i-a jignit pe fanii din Beijing: „Am meritat-o!” 
Superliga
14:26
I-a enervat pe chinezi VIDEO. Huiduit copios, Musetti și-a cerut iertare după ce i-a jignit pe fanii din Beijing: „Am meritat-o!”
Citește mai mult
I-a enervat pe chinezi VIDEO. Huiduit copios, Musetti și-a cerut iertare după ce i-a jignit pe fanii din Beijing: „Am meritat-o!” 
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Superliga
13:47
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Citește mai mult
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
brazilia box sanatate KO wanderlei silva acelino freitas
Știrile zilei din sport
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Superliga
29.09
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Citește mai mult
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Superliga
29.09
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Citește mai mult
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Special
29.09
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici! Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Citește mai mult
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Superliga
29.09
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
09:53
Probleme mari la Genoa Eșec drastic pentru clubul patronat de Dan Șucu » „Grifonii”, fără victorie în Serie A + cum a evoluat Stanciu
Probleme mari la Genoa Eșec drastic pentru clubul patronat de Dan Șucu » „Grifonii”, fără victorie în Serie A + cum a evoluat Stanciu
00:25
„Aleg România” Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie al celor de la CFR Cluj, a luat decizia: vrea să joace sub comanda lui Lucescu
„Aleg România” Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie al celor de la CFR Cluj, a luat decizia: vrea să joace sub comanda lui Lucescu
00:04
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează”
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Top stiri din sport
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Alte sporturi
29.09
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Citește mai mult
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Superliga
29.09
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Citește mai mult
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gimnastica
28.09
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Citește mai mult
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia
Superliga
28.09
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în Farul - Unirea Slobozia
Citește mai mult
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 20 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share