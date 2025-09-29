Atacat de fiul adversarului A revenit în ring la 49 de ani și a ajuns la spital după meci! Legenda UFC, lăsată inconștientă de o lovitură brutală

Wanderlei Silva (49 de ani), legenda UFC, a vorbit despre evenimentele petrecute după meciul demonstrativ de box cu Acelino Freitas (50 de ani), pierdut prin descalificare în runda numărul 4.

Silva a fost lăsat inconștient în mijlocul ringului de fiul adversarului său.

După mai multe lovituri neregulamentare cu capul asupra lui Freitas, Wanderlei Silva a fost descalificat și a pierdut meciul.

După ce arbitrul a oprit lupta, în ring a urmat o bătaie generală între echipele celor doi sportivi, în urma căreia Silva a fost lăsat inconștient în mijlocul ringului, după ce a fost lovit într-un mod brutal de fiul lui Acelino Freitas, Rafael.

Legenda UFC, lăsată inconștientă de fiul adversarului

Imediat după lovitura suferită, sportivul brazilian a fost dus la spital și externat după 4 ore de examinări medicale. Silva a suferit o fractură la nas, potrivit sports.yahoo.com.

Wanderlei Silva, o adevărată legendă a UFC-ului, cea mai importantă ligă de arte marțiale mixte, a revenit duminică pe rețelele de socializare cu un mesaj pentru fanii îngrijorați.

În imaginile postate, luptătorul apare cu un ochi învinețit, umflat și complet închis.

„Ieri, în lupta mea împotriva lui Popo, am primit câteva avertismente și, în runda a 4-a, am fost descalificat.

După aceea, în ring a fost o mare confuzie. În acel moment, în timp ce încercam doar să-mi protejez fiul și să calmez situația, am fost atacat de un laș și am fost obligat să solicit îngrijiri medicale.

Vreau să vă asigur pe toți că sunt bine și că sunt încă sub observație medicală.

Vreau să mulțumesc enorm organizatorilor evenimentului, în special echipei Spaten, pentru serviciile prompte, grija și atenția acordate nouă.

Vreau să îmi exprim recunoștința față de fani și echipa mea pentru dedicarea lor și, în special, față de publicul care a fost prezent și a însoțit acest moment.

Povestea mea a fost întotdeauna una de luptă, disciplină și dăruire — și așa voi continua”, a transmis luptătorul pe Instagram.

Silva nu mai luptase din 2018, când luase decizia să se retragă din UFC din cauza gravelor probleme medicale suferite de-a lungul carierei.

This angle of Wanderlei Silva getting knocked out in a post-fight brawl



Oh my goodness... pic.twitter.com/0ZEAXt05qM — Championship Rounds (@ChampRDS) September 28, 2025

Reacția antrenorului lui Wanderlei Silva

Antrenorul lui Silva, fostul campion UFC la categoria grea Fabricio Werdum, a vorbit despre incidentul apărut în finalul meciului.

„Imaginile nu mint. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Eram acolo, Dida, Thor (n.r. - fiul lui Silva) și cu mine, și am intrat în ring când totul se terminase și Wanderlei fusese descalificat. O mulțime de oameni au intrat din partea lui Freitas.

Cred că erau 20, iar noi eram doar eu, Wanderlei, Thor și Dida. Și noi reacționam la atacurile lor, înțelegi? Au început să țipe și să se năpustească asupra noastră, iar noi eram doar patru.

A fost oribil din partea tipului ăla să-l lovească pe Wanderlei. L-a lovit și în ceafă. Nu știu dacă l-a lovit bine, dar ar fi putut fi ceva foarte grav.

Wanderlei e acum aici, la spital, i se pun copci. I-a rupt nasul lui Wanderlei pentru că a fost foarte rău“. Wanderlei avea mănușile pe mâini, era obosit după luptă”, a declarat Werdum, conform sursei citate.

Freitas aruncă vina pe staff-ului Silva

Acelino Freitas a criticat dur echipa adversarului său și susține că ea e responsabilă pentru întreg scandalul.

„Când meciul s-a terminat, arbitrul l-a descalificat pe Wanderlei pentru cele trei lovituri cu capul pe care mi le-a dat, iar antrenorul său s-a luat de mine și m-a lovit cu pumnul; m-a rănit foarte tare.

Wanderlei, meciul a fost între tine și mine și nu a avut nimic de-a face cu echipa. Dacă m-ai lovit cu capul, nu-mi pasă. Dar, din păcate, Werdum a intrat ca un laș în ring cu fiul tău și s-a luat de toată lumea. Și am văzut că cineva te-a lovit și pe tine.

Am încercat să vă oferim un spectacol și am ajuns să fiu bătut de antrenorul lui din senin, omule. … Un alt tip a încercat să mă sugrume din spate, aproape că m-a sufocat.

Dar îți spun, noi nu am greșit cu nimic. Echipa lui a dat dovadă de lașitate. Și nu știu de ce l-au pus pe Werdum în acest eveniment. Tipul ăsta face numai porcării în evenimentele altora. Werdum, rușine să-ți fie. Dacă aș fi în locul tău, mi-ar fi rușine. Există o înregistrare video în care ești peste mine, încercând să mă lovești”, a declarat Acelino Freitas.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport