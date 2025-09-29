I-a enervat pe chinezi VIDEO. Huiduit copios, Musetti și-a cerut iertare după ce i-a jignit pe fanii din Beijing: „Am meritat-o!” 
Lorenzo Musetti foto: imago
I-a enervat pe chinezi VIDEO. Huiduit copios, Musetti și-a cerut iertare după ce i-a jignit pe fanii din Beijing: „Am meritat-o!”

Ștefan Neda
Publicat: 29.09.2025, ora 14:26
Actualizat: 29.09.2025, ora 14:26
  • Lorenzo Musetti (23 de ani, 9 ATP) a fost huiduit la ultimul său meci din cadrul turneului de la Beijing.
  • Italianul s-a calificat în sferturile de finală ale competiției, după ce a trecut de Adrian Mannarino, scor 6-3, 6-3.

Musetti s-a ales cu huiduieli la ultimul meci jucat în China, însă și-a acceptat greșeala, după ce la partida anterioară a jignit publicul chinez în limba italiană.

Huiduit copios, Musetti și-a cerut iertare după ce i-a jignit pe fanii din Beijing: „Am meritat-o!” 

După partida precedentă, sportivul italian și-a cerut iertare pe rețelele de socializare față de fanii chinezi, însă a anticipat că va fi huiduit la următoarea apariție.

„Evident, mă așteptam la o astfel de reacție din partea fanilor. Cred că, într-un fel, am meritat-o, motiv pentru care am vrut să-mi cer iertare personal la microfon la sfârșitul meciului.

Sper că va fi apreciată intenția, dincolo de simpla prezentare a scuzelor pe rețelele de socializare”, a declarat Musetti după meci, potrivit puntodebreak.com.

Totul a pornit după ce, la meciul Mpetshi Perricard, Musetti a rostit în italiană: „Chinezii ăștia nenorociți tușesc tot timpul!”. Fanii nu l-au iertat și l-au huiduit copios la intrarea pe teren contra lui Mannarino.

În plus, Musetti și-a mai prezentat scuzele și printr-o „semnătură” pe una dintre camerele care transmiteau meciul.

Italianul și-a egalat, după ultimul meci, propriul record de 9 turnee în care ajunge cel puțin în sferturile de finală într-un singur sezon.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share