Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Superliga

Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc

Dan Udrea
Publicat: 29.09.2025, ora 13:47
Actualizat: 29.09.2025, ora 17:12
  • Ultimul meci de Liga 1 pe care Istvan Kovacs l-a condus în acest sezon intern este UTA - Slobozia 1-1, care a avut loc pe 22 august.
  • De atunci, el a bifat doar meciuri internaționale, în Arabia Saudită, Emirate și Champions League.
  • În ultimele 5 săptămâni s-au jucat cel puțin 10 meciuri extrem de tari în Liga 1, iar 4 dintre ele au provocat scandaluri mari din cauza arbitrajelor.

Actualul campionat a conținut erori de arbitraj mai mari ca niciodată. O arată și statistica, o spun și conducătorii principalelor echipe din Liga 1. Nu mai departe de această etapă, care e în desfășurare, un derby a provocat un scandal imens.

După Universitatea Craiova - Dinamo 2-2, acționarul oltenilor a răbufnit și a lansat acuzații violente, după ce centralul Adrian Cojocaru nu l-a eliminat și pe Armstrong, la faza în care i-a arătat cartonaș roșu doar lui Bancu, fază petrecută la scorul de 2-1 pentru Craiova.

Cum își bate joc Vassaras de Liga 1: Kovacs la Jeddah, Craiova - Dinamo fără arbitru FIFA

Pe foarte multă lume a surprins că meciul din Bănie a avut parte de un central care nu se află pe lista FIFA. De fapt, dintre cele 4 meciuri extrem de tari programate în această rundă, doar unul are parte de un arbitru cu ecuson internațional, U Cluj - CFR, din această seară, care va fi condus de Marian Barbu.

În schimb, arbitrul 1 al României, Istvan Kovacs, a dispărut complet de foarte multă vreme. Nu e suspendat, nu e accidentat, dar cu toate acestea nu a mai condus un joc în campionatul intern de mai bine de 5 săptămâni. Ultima lui apariție a fost la un joc mediocru: UTA - Slobozia 1-1, pe 22 august.

16 ani
e experiența lui Istvan Kovacs pe lista FIFA, unde a fost promovat la 1 ianuarie 2010

De atunci, pauză. Dar nu și pauză de la arbitraj. A primit delegări pe bandă rulantă pe plan internațioanal. Practic, în tot acest timp, Vassaras l-a ocolit pentru a-l trimite la jocurile din Liga 1 pentru a-i permite să meargă să oficieze afară. Inclusiv în zona Golfului, unde a avut două apariții.

Indiferent de unde arbitrează, Kovacs rulează pe baremul maxim impus de UEFA pentru un arbitru de top, care e de peste 5.000 de euro. În campionatul României, el se alege cu 1.100 de euro pentru un meci.

Unde a arbitrat Istvan Kovacs în ultimele 5 săptămâni, pe plan extern:

  • 27 august: Copenhaga - Basel 2-0, Play-off Champions League
  • 30 august: Al Ain - Kalba 1-1, Cupa Ligii Emiratelor Arabe Unite
  • 17 septembrie: Olympiakos - Pafos 0-0, Etapa 1 Champions League
  • 23 septembrie: Al Ahli - Pyramids 1-3, Turul 2 Cupa Intercontinentală, s-a jucat în Arabia Saudită
  • 1 octombrie: Villarreal - Juventus Etapa 2 Champions League

Cupa Intercontinentală, la care a fost Kovacs, a însemnat de fapt o fază incipientă, cu doar două meciuri, pe 14 și 23 septembrie. Arbitrii care au oficiat: românul Istvan Kovacs și iordanianul Adhan Makhadmeh.

Kovacs nu a fost delegat în Liga 1 deloc în ultimele 4 etape, în care au fost multe meciuri care au produs erori de arbitraj și au declanșat scandaluri. Printre acestea: CFR Cluj - FCSB 2-2, Universitatea Craiova - Dinamo 2-2, U Cluj - Rapid 0-0, toate trei conduse de centrali care nu au ecuson FIFA: Colțescu, Cojocaru și Florin Andrei.

11 ani
au trecut de când Vassaras a devenit președintele CCA: a preluat acest post în iunie 2014, la 3 luni după ce Burleanu a câștigat primul mandat în fruntea FRF

Chiar și ultima delegare primită de Istvan în Liga 1 a ținut cont tot exclusiv de parcursul său pe plan extern. El a arbitrat în etapa a 7-a primul joc al rundei, unul nesemnificativ, UTA - Slobozia, doar pentru că s-a jucat vineri, iar la mijlocul următoarei săptămâni avea să conducă Copenhaga - Basel.

În acea rundă în care a apărut Kovacs s-au jucat măcar 4 meciuri care ar fi avut nevoie de valoarea și experiența lui: U Cluj - Dinamo, Oțelul - CFR, Craiova - Petrolul, FCSB - FC Argeș. Dintre ele, unul singur, cel de la Galați, a avut parte de arbitru FIFA.

Raportul Liga 1 versus plan extern e la fel ca anul trecut

Inclusiv cu meciul de miercuri, din Champions League, Villarreal - Juventus, Istvan Kovacs va ajunge la 6 meciuri internaționale în acest sezon. Mai multe decât are pe plan intern, unde a fost delegat doar de 4 ori. Acest raport, care balansează în favoarea aparițiilor externe, e la fel ca anul trecut.

Pe parcursul întregului sezon 2024-2025, Istvan Kovacs a avut 20 de meciuri internaționale și doar 19 în Liga 1. Comparativ, tot în acest sezon, polonezul Marciniak are un raport de 8-2 în privința meciurilor din propriul campionat versus delegări internaționale.

Marciniak a bifat 80% prezență în etapele disputate până acum în campionatul Poloniei. Procentul lui Istvan Kovacs: 36%!

arbitraj Istvan Kovacs Kyros Vassaras
