Pe cine vrea Dinamo „Câinii” negociază transferul unui fotbalist care a produs 17 goluri în sezonul precedent

- Dinamo încearcă să obțină semnătura marocanului Ismail Achik (25 de ani), atacant de bandă legitimat la Salernitana, echipă din Serie C.
Startul noului sezon din Liga 1 se apropie, iar Dinamo vrea să-și întărească lotul pe ultima sută de metri.
Dinamo îl vrea pe Ismail Achik
Dinamo vrea să transfere un fotbalist care a jucat numai pentru echipe din Italia, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.
Cumpărat de la Bari pentru 100.000 de euro, Achik a bifat 41 de meciuri pentru Salernitana în sezonul 2025/26.
A marcat 4 goluri și a livrat 13 pase decisive, însă echipa nu a reușit să promoveze în Serie B, fiind învinsă de Brescia în semifinalele play-off-ului.
Conducerea lui Dinamo a început deja negocierile cu agentul lui Achik, cât și cu clubul italian.
Achik s-ar duela pentru un loc în echipa de start a „câinilor” cu Danny Armstrong, Ianis Tarbă, Adrian Mazilu și Alberto Soro.
Antonio Bordușanu, care evoluează tot ca extremă dreapta, nu intră în planurile lui Nuno Campos și nu a mers alături de echipă în cantonamentul din Polonia.
De-a lungul carierei, Achik a trecut pe la Rende, Castrovillari, Roccella, Cerignola, Bari, Ascoli și Salernitana.
Transferurile realizate de Dinamo în această vară
- Răzvan Radu, de la Metalul Buzău, pentru 60.000 de euro
- Martin Pascual, de la Mirandes, liber de contract
- Adriano Manole, de la FC Argeș, liber de contract
- Ianis Doană, de la Steaua București, cedat la Poli Timișoara
- Alaa Bellaarouch, de la Braga, sub formă de împrumut
- Ștefan Opriș, de la U Cluj, liber de contract
- Oliver Hintsa, de la Sogndal