Pe cine vrea Dinamo „Câinii” negociază transferul unui fotbalist care a produs 17 goluri în sezonul precedent

Dinamo încearcă să obțină semnătura marocanului Ismail Achik (25 de ani), atacant de bandă legitimat la Salernitana, echipă din Serie C.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Startul noului sezon din Liga 1 se apropie, iar Dinamo vrea să-și întărească lotul pe ultima sută de metri.

Dinamo îl vrea pe Ismail Achik

Dinamo vrea să transfere un fotbalist care a jucat numai pentru echipe din Italia, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

Cumpărat de la Bari pentru 100.000 de euro, Achik a bifat 41 de meciuri pentru Salernitana în sezonul 2025/26.

A marcat 4 goluri și a livrat 13 pase decisive, însă echipa nu a reușit să promoveze în Serie B, fiind învinsă de Brescia în semifinalele play-off-ului.

Conducerea lui Dinamo a început deja negocierile cu agentul lui Achik, cât și cu clubul italian.

350.000 de euro este cota de piață a lui Ismail Achik, potrivit Transfermarkt

Achik s-ar duela pentru un loc în echipa de start a „câinilor” cu Danny Armstrong, Ianis Tarbă, Adrian Mazilu și Alberto Soro.

Antonio Bordușanu, care evoluează tot ca extremă dreapta, nu intră în planurile lui Nuno Campos și nu a mers alături de echipă în cantonamentul din Polonia.

De-a lungul carierei, Achik a trecut pe la Rende, Castrovillari, Roccella, Cerignola, Bari, Ascoli și Salernitana.

Transferurile realizate de Dinamo în această vară

Răzvan Radu, de la Metalul Buzău, pentru 60.000 de euro

Martin Pascual, de la Mirandes, liber de contract

Adriano Manole, de la FC Argeș, liber de contract

Ianis Doană, de la Steaua București, cedat la Poli Timișoara

Alaa Bellaarouch, de la Braga, sub formă de împrumut

Ștefan Opriș, de la U Cluj, liber de contract

Oliver Hintsa, de la Sogndal

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport