Pe cine vrea Dinamo „Câinii” negociază transferul unui fotbalist care a produs 17 goluri în sezonul precedent
Ismail Achik (Foto: IMAGO)
Superliga

Pe cine vrea Dinamo „Câinii” negociază transferul unui fotbalist care a produs 17 goluri în sezonul precedent

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 10:38
alt-text Actualizat: 13.07.2026, ora 10:42
  • Dinamo încearcă să obțină semnătura marocanului Ismail Achik (25 de ani), atacant de bandă legitimat la Salernitana, echipă din Serie C.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Startul noului sezon din Liga 1 se apropie, iar Dinamo vrea să-și întărească lotul pe ultima sută de metri.

„Nu e vorba de noroc” Filipe Coelho despre secretul Craiovei + Cine a fost desemnat jucătorul meciului
Citește și
„Nu e vorba de noroc” Filipe Coelho despre secretul Craiovei + Cine a fost desemnat jucătorul meciului
Citește mai mult
„Nu e vorba de noroc” Filipe Coelho despre secretul Craiovei + Cine a fost desemnat jucătorul meciului

Dinamo îl vrea pe Ismail Achik

Dinamo vrea să transfere un fotbalist care a jucat numai pentru echipe din Italia, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

Cumpărat de la Bari pentru 100.000 de euro, Achik a bifat 41 de meciuri pentru Salernitana în sezonul 2025/26.

A marcat 4 goluri și a livrat 13 pase decisive, însă echipa nu a reușit să promoveze în Serie B, fiind învinsă de Brescia în semifinalele play-off-ului.

Conducerea lui Dinamo a început deja negocierile cu agentul lui Achik, cât și cu clubul italian.

350.000 de euro
este cota de piață a lui Ismail Achik, potrivit Transfermarkt

Achik s-ar duela pentru un loc în echipa de start a „câinilor” cu Danny Armstrong, Ianis Tarbă, Adrian Mazilu și Alberto Soro.

Antonio Bordușanu, care evoluează tot ca extremă dreapta, nu intră în planurile lui Nuno Campos și nu a mers alături de echipă în cantonamentul din Polonia.

De-a lungul carierei, Achik a trecut pe la Rende, Castrovillari, Roccella, Cerignola, Bari, Ascoli și Salernitana.

Transferurile realizate de Dinamo în această vară

  • Răzvan Radu, de la Metalul Buzău, pentru 60.000 de euro
  • Martin Pascual, de la Mirandes, liber de contract
  • Adriano Manole, de la FC Argeș, liber de contract
  • Ianis Doană, de la Steaua București, cedat la Poli Timișoara
  • Alaa Bellaarouch, de la Braga, sub formă de împrumut
  • Ștefan Opriș, de la U Cluj, liber de contract
  • Oliver Hintsa, de la Sogndal

Citește și

U Cluj, pusă la zid Analiză dură după cel de-al treilea trofeu pierdut de Bergodi în două luni: „Nu are echipă!”
Superliga
10:04
U Cluj, pusă la zid Analiză dură după cel de-al treilea trofeu pierdut de Bergodi în două luni: „Nu are echipă!”
Citește mai mult
U Cluj, pusă la zid Analiză dură după cel de-al treilea trofeu pierdut de Bergodi în două luni: „Nu are echipă!”
Kovacs, out de la Mondial?! FIFA a anunțat brigada pentru semifinala Franța - Spania + Încă o veste foarte proastă pentru arbitrul român
Campionatul Mondial
09:15
Kovacs, out de la Mondial?! FIFA a anunțat brigada pentru semifinala Franța - Spania + Încă o veste foarte proastă pentru arbitrul român
Citește mai mult
Kovacs, out de la Mondial?! FIFA a anunțat brigada pentru semifinala Franța - Spania + Încă o veste foarte proastă pentru arbitrul român

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan are o mare slăbiciune, oricum s-ar încheia negocierile de la Cotroceni. Efectul de bumerang al „planului Bolojan”
Nicușor Dan are o mare slăbiciune, oricum s-ar încheia negocierile de la Cotroceni. Efectul de bumerang al „planului Bolojan”
Nicușor Dan are o mare slăbiciune, oricum s-ar încheia negocierile de la Cotroceni. Efectul de bumerang al „planului Bolojan”
dinamo bucuresti transfer liga 1 salernitana ismail achik
Știrile zilei din sport
„90% vine la FCSB”  Transferul lui Drăguș în Liga 1, iminent. Anunțul făcut de Gigi Becali: „O să mai vină alți doi jucători”
Superliga
13.07
„90% vine la FCSB” Transferul lui Drăguș în Liga 1, iminent. Anunțul făcut de Gigi Becali: „O să mai vină alți doi jucători”
Citește mai mult
„90% vine la FCSB”  Transferul lui Drăguș în Liga 1, iminent. Anunțul făcut de Gigi Becali: „O să mai vină alți doi jucători”
Cerere specială De ce a solicitat Craiova ca LPF să facă o modificare importantă în Liga 1
Superliga
13.07
Cerere specială De ce a solicitat Craiova ca LPF să facă o modificare importantă în Liga 1
Citește mai mult
Cerere specială De ce a solicitat Craiova ca LPF să facă o modificare importantă în Liga 1
Doar Craiova în grupe? Calculele nu sunt roz pentru calificarea echipelor românești! Ce șanse au să treacă de preliminarii
Liga Campionilor
13.07
Doar Craiova în grupe? Calculele nu sunt roz pentru calificarea echipelor românești! Ce șanse au să treacă de preliminarii
Citește mai mult
Doar Craiova în grupe? Calculele nu sunt roz pentru calificarea echipelor românești! Ce șanse au să treacă de preliminarii
Gnahore, prezentat oficial VIDEO FCSB a făcut anunțul transferului  ex-dinamovistului: ce număr va purta + primele imagini
Superliga
13.07
Gnahore, prezentat oficial VIDEO FCSB a făcut anunțul transferului ex-dinamovistului: ce număr va purta + primele imagini
Citește mai mult
Gnahore, prezentat oficial VIDEO FCSB a făcut anunțul transferului  ex-dinamovistului: ce număr va purta + primele imagini
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:22
Impresarul lui Drăguș intervine Reacție oficială cu privire la transferul atacantului la FCSB: „Asta e realitatea”
Impresarul lui Drăguș intervine Reacție oficială cu privire la transferul atacantului la FCSB: „Asta e realitatea”
09:00
Cătălin Tolontan Cum să ajungă România la Mondial
Cătălin Tolontan Cum să ajungă România la Mondial
10:40
346.000 de dolari! Sumele absurde cerute de FIFA pentru bilete la semifinala Franța - Spania » Care este cea mai accesibilă variantă
346.000 de dolari! Sumele absurde cerute de FIFA pentru bilete la semifinala Franța - Spania » Care este cea mai accesibilă variantă
09:58
Argentina a primit ce a vrut de la FIFA Superstiție sau alegere simbolică? Cum a ajuns un tricou improvizat să devină talismanul fotbalului argentinian
Argentina a primit ce a vrut de la FIFA Superstiție sau alegere simbolică? Cum a ajuns un tricou improvizat să devină talismanul fotbalului argentinian
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Top stiri
Două plecări de la Dinamo OFICIAL Cel mai vechi dinamovist din lot și atacantul venit acum un an  se despart de club
Superliga
13.07
Două plecări de la Dinamo OFICIAL Cel mai vechi dinamovist din lot și atacantul venit acum un an se despart de club
Citește mai mult
Două plecări de la Dinamo OFICIAL Cel mai vechi dinamovist din lot și atacantul venit acum un an  se despart de club
Continuă schimbările în Liga 1  Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci +  alte modificări importante în sezonul 2026/2027
Superliga
13.07
Continuă schimbările în Liga 1 Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci + alte modificări importante în sezonul 2026/2027
Citește mai mult
Continuă schimbările în Liga 1  Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci +  alte modificări importante în sezonul 2026/2027
România U20, eșec usturător  „Tricolorii” au luat 53 de goluri în primul meci din faza principală a Europeanului  » Șanse minime de calificare
Handbal
13.07
România U20, eșec usturător „Tricolorii” au luat 53 de goluri în primul meci din faza principală a Europeanului » Șanse minime de calificare
Citește mai mult
România U20, eșec usturător  „Tricolorii” au luat 53 de goluri în primul meci din faza principală a Europeanului  » Șanse minime de calificare
FOTO | Primele teste pe linia de tramvai modernizată de pe Bulevardul Expoziției. Vehiculele Tatra au circulat pe șinele noi înainte să iasă la pensie
B365
12.07
FOTO | Primele teste pe linia de tramvai modernizată de pe Bulevardul Expoziției. Vehiculele Tatra au circulat pe șinele noi înainte să iasă la pensie
Citește mai mult
FOTO | Primele teste pe linia de tramvai modernizată de pe Bulevardul Expoziției. Vehiculele Tatra au circulat pe șinele noi înainte să iasă la pensie

Echipe/Competiții

fcsb 22 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 8 rapid 6 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share