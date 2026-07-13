El a aruncat în aer Mondialul! Scandalul se complică: un singur om a decis anularea suspendării lui Balogun. Comisia de Disciplină, ignorată +6 foto
Faultul pentru care Balogun a fost eliminat FOTO Imago
Campionatul Mondial

El a aruncat în aer Mondialul! Scandalul se complică: un singur om a decis anularea suspendării lui Balogun. Comisia de Disciplină, ignorată

alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 10:58
alt-text Actualizat: 13.07.2026, ora 10:58
  • Se complică scandalul iscat de FIFA, care a decis suspendarea pedepsei primite de atacantul american Folarin Balogun, în urma eliminării din meciul cu Bosnia (2-0) din 16-imile CM 2026.
  • Această decizie a fost luată de un singur membru al Comisiei de Disciplină din cadrul FIFA, a relatat duminică ziarul britanic „The Times”.
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Atacantul american de 25 de ani a fost eliminat direct, pentru un fault asupra fundașului Tarik Muharemovic.

Regulamentul prevedea automat o suspendare de un meci, însă penalizarea a fost suspendată, iar Balogun a putut evolua împotriva Belgiei, în optimi. Americanii au fost învinși clar de europeni, scor 4-1.

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Scandalul Balogun se complică

FIFA nu a anulat complet suspendarea, ci a amânat-o „pentru o perioadă de probă de un an” și i-a aplicat lui Balogun o amendă de 40.000 de dolari.

FIFA a făcut anunțul neașteptat cu o zi înaintea meciului dintre SUA și Belgia, printr-o scurtă declarație care invoca articolul 27 din codul său disciplinar. Ulterior, a emis o declarație mai detaliată în care a apărat decizia, fără a oferi însă detalii suplimentare cu privire la raționamentul sau procesul care au stat la baza acesteia.

Mohammad al-Kamali alături de șeful FIFA Gianni Infantino Mohammad al-Kamali alături de șeful FIFA Gianni Infantino
Mohammad al-Kamali alături de șeful FIFA Gianni Infantino

Președintele Comisiei de Disciplină a decis. Nu a consultat pe nimeni!

Conform ziarului „The Times”, decizia în privința lui Balogun a fost luată exclusiv de președintele de Disciplină a FIFA, Mohammad al-Kamali. Acesta nu s-ar fi consultat cu niciunul dintre ceilalți 17 membri ai comisiei.

Publicația din Anglia scrie că, de-a lungul timpului, mai multe cazuri disciplinare au fost decise de un singur membru al comisiei FIFA, de obicei vicepreședintele columbian Jorge Palacio.

Totuși, Kamali, care este din Emiratele Arabe Unite, nu fusese niciodată singurul arbitru într-un caz ajuns la comisia de disciplină, conform concluziei trase de ziarul „The Times” în urma analizării a peste 100 de cazuri anterioare.

Cazurile disciplinare mai importante sunt soluționate, în general, de un grup format din trei membri ai comisiei.

FIFA a refuzat să răspundă la întrebările The Times cu privire la faptul că Kamali ar fi luat decizia de unul singur.

Totodată, Kamali a refuzat să răspundă la mai multe întrebări legate de decizia sa în cazul Balogun, atunci când a fost chestionat de BBC.

FOTO. Faultul pentru care Balogun a primit cartonașul roșu

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Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat. Fotografii: capturi TV Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
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Trump a sunat la FIFA. Imediat, pedeapsa lui Balogun a fost suspendată

În ziua meciului dintre SUA și Belgia, președintele american Donald Trump a confirmat că a intervenit telefonic pentru a solicita o reevaluare a cartonașului roșu. La rândul său, președintele FIFA Gianni Infantino a confirmat că Trump a sunat, dar a susținut că decizia nu a fost influențată de intervenția lui Trump.

Decizia a stârnit reacții vehemente în lumea fotbalului. UEFA a declarat că s-a „depășit o limită”, calificând decizia drept „fără precedent, de neînțeles și nejustificabilă”.

Belgia a depus un apel împotriva deciziei, care a fost respins de FIFA. Belgia a zdrobit apoi SUA, cu Balogun pe teren.

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