«Nașu’», război cu Burleanu Verdict în așteptare: „Abia aștept să termin ultimul proces și după vă povestesc eu”

Mircea Sandu revine cu un atac la adresa lui Răzvan Burleanu și alimentează conflictul cu actuala conducere a FRF, în contextul „dosarului Buftea” aflat aproape de pronunțare.

Fostul președinte al Federației spune că va face dezvăluiri după finalizarea „ultimului proces” în care este implicat.

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Conflictul dintre fostul și actualul președinte al Federației Române de Fotbal continuă. Mircea Sandu (73 de ani) a lansat un nou atac la adresa lui Răzvan Burleanu (41 de ani) și a anunțat că, după finalizarea procesului pe care îl are cu FRF, va face dezvăluiri.

Mircea Sandu, mesaj tăios pentru Răzvan Burleanu: „Abia aștept să termin ultimul proces și după vă povestesc eu”

Invitat la Digi Sport, fostul conducător al Federației din perioada 1990-2014 a refuzat să comenteze activitatea succesorului său, însă a transmis un mesaj fără echivoc.

„N-am nicio părere despre Răzvan Burleanu. Un om care deschide acțiuni împotriva mea în instanță...

Abia aștept să termin ultimul proces care îl am și după aia vă povestesc eu”, a declarat Mircea Sandu.

„Eu am luat-o de la zero, el a luat-o de la plus 100”

Întrebat despre comparația dintre mandatul său și cel al lui Burleanu, Sandu a respins orice paralelă.

„Nu poți să compari. Cum poți să compari așa ceva? Eu am luat-o de la zero și ăsta a luat-o de la plus 100. Deci, Casa Fotbalului, baza de la Buftea, baza de la Mogoșoaia”, a afirmat fostul președinte FRF.

Sandu a rememorat și ultima întâlnire pe care a avut-o cu Burleanu, imediat după alegerile din 2014.

„În 2014, în biroul pe care îl aveam eu, cu Iordănescu și cu Iorgulescu, de o parte și de alta, și cu el, spunea baliverne securistice: «Am nevoie de dumneavoastră, de experiența dumneavoastră».

Adică, băi, îți dau pe la nas și ție. Și i-am zis: «Băi, Răzvane, tu să-mi spui mie de la început: vrei luptă sau vrei prietenie?»”, a povestit Sandu.

„Am dat un teren de 4.000 de metri Federației”

Fostul șef al Federației susține că a contribuit inclusiv cu un teren personal pentru dezvoltarea Centrului de Fotbal Buftea.

„La Buftea, în afară că am accesat banii de la UEFA și de la FIFA și ce am făcut acolo, am mai dat și un teren de vreo 4.000 de metri, care face aproape jumătate de milion de euro acum, proprietatea familiei Sandu.

L-am dat Federației pentru faptul că mi-a plătit tratamentul și tot ce a fost în 2009”, a spus „Nașul”.

Procesul care alimentează conflictul se apropie de verdict

Declarațiile lui Mircea Sandu fac referire la dosarul penal în care fostul președinte FRF este judecat alături de omul de afaceri Ziv-Asher Tetelman.

Cei doi au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT la 5 octombrie 2020, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani, într-un dosar care vizează lucrările realizate la Centrul Național de Fotbal Buftea.

Acuzații de prejudiciu de 740.000 de euro. Verdictul, pe 23 iunie

Potrivit rechizitoriului, anchetatorii susțin că, în perioada 2009-2010, ar fi fost facilitată atribuirea unui contract supraevaluat pentru lucrările de la baza FRF, ceea ce ar fi produs Federației Române de Fotbal un prejudiciu estimat la 740.000 de euro.

Mircea Sandu și Ziv-Asher Tetelman au negat acuzațiile, iar dosarul se află în prezent în faza de pronunțare la Tribunalul București, hotărârea în primă instanță fiind programată pentru 23 iunie 2026.

Sechestrul pe bunurile inculpaților, menținut definitiv

În cursul urmăririi penale, procurorii DIICOT au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile aparținând lui Mircea Sandu și lui Ziv-Asher Tetelman, în vederea acoperirii eventualului prejudiciu reținut în dosar.

În februarie 2026, Tribunalul București a verificat măsurile asigurătorii dispuse și a decis menținerea sechestrului asupra unor bunuri imobile aparținând lui Mircea Sandu și lui Ziv-Asher Tetelman.

Cei doi au contestat măsura, însă Curtea de Apel București a respins definitiv contestațiile la 1 aprilie 2026, apreciind că măsurile asigurătorii sunt legale și temeinice.

Mecanismul descris de procurori

Procurorii au descris astfel mecanismul presupus al faptelor reținute în dosar:

„În vederea atingerii scopului infracţional, a fost creat un circuit fictiv prin intermediul căruia au fost încheiate succesiv contracte de antrepriză şi subantrepriză între mai multe societăţi comerciale controlate de către membrii grupului infracţional, prin intermediul cărora au fost transferate sumele de bani provenite din contractele încheiate cu instituția cu priofil sportiv.

O parte din aceste sume au revenit ulterior membrilor grupării infracţionale disimulate sub forma „restituire împrumut asociat”, „dividende”, etc.”.

Răzvan Burleanu, în 2017: „Vom face totul pentru recuperarea banilor”

În iunie 2017, după ce DIICOT a solicitat poziția Federației în dosarul privind Centrul Național de Fotbal Buftea, conducerea FRF a decis să se constituie parte civilă.

La finalul ședinței Comitetului Executiv, Răzvan Burleanu explica decizia:

„Legat de Centrul Naţional de Fotbal Buftea, a existat o solicitare a DIICOT-ului dacă FRF se va constitui parte civilă sau nu.

Azi, Comitetul Executiv a decis ca FRF să se constituie parte civilă în acest dosar şi vom face tot ce ne va sta în putere pentru a aduce aceşti bani, care fac parte din prejudiciu, înapoi în fotbal.

Prejudiciul anunţat de DIICOT în momentul de faţă este de 740.000 de euro”.

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