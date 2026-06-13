«Nașu’», război cu Burleanu Verdict în așteptare: „Abia aștept să termin ultimul proces și după vă povestesc eu”
Răzvan Burleanu (stânga) a preluat șefia FRF în 2014, după ce Mircea Sandu (dreapta) nu a mai candidat (FOTOMONTAJ GOLAZO.ro: Imago/Sport Pictures)
Diverse

«Nașu’», război cu Burleanu Verdict în așteptare: „Abia aștept să termin ultimul proces și după vă povestesc eu”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 21:42
  • Mircea Sandu revine cu un atac la adresa lui Răzvan Burleanu și alimentează conflictul cu actuala conducere a FRF, în contextul „dosarului Buftea” aflat aproape de pronunțare.
  • Fostul președinte al Federației spune că va face dezvăluiri după finalizarea „ultimului proces” în care este implicat.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Conflictul dintre fostul și actualul președinte al Federației Române de Fotbal continuă. Mircea Sandu (73 de ani) a lansat un nou atac la adresa lui Răzvan Burleanu (41 de ani) și a anunțat că, după finalizarea procesului pe care îl are cu FRF, va face dezvăluiri.

Cosmin Olăroiu, prezentat oficial Informațiile GOLAZO.ro, confirmate: contract până în 2028 pentru antrenorul român. Va încasa un salariu fabulos
Citește și
Cosmin Olăroiu, prezentat oficial Informațiile GOLAZO.ro, confirmate: contract până în 2028 pentru antrenorul român. Va încasa un salariu fabulos
Citește mai mult
Cosmin Olăroiu, prezentat oficial Informațiile GOLAZO.ro, confirmate: contract până în 2028 pentru antrenorul român. Va încasa un salariu fabulos

Mircea Sandu, mesaj tăios pentru Răzvan Burleanu: „Abia aștept să termin ultimul proces și după vă povestesc eu”

Invitat la Digi Sport, fostul conducător al Federației din perioada 1990-2014 a refuzat să comenteze activitatea succesorului său, însă a transmis un mesaj fără echivoc.

„N-am nicio părere despre Răzvan Burleanu. Un om care deschide acțiuni împotriva mea în instanță...

Abia aștept să termin ultimul proces care îl am și după aia vă povestesc eu”, a declarat Mircea Sandu.

„Eu am luat-o de la zero, el a luat-o de la plus 100”

Întrebat despre comparația dintre mandatul său și cel al lui Burleanu, Sandu a respins orice paralelă.

„Nu poți să compari. Cum poți să compari așa ceva? Eu am luat-o de la zero și ăsta a luat-o de la plus 100. Deci, Casa Fotbalului, baza de la Buftea, baza de la Mogoșoaia”, a afirmat fostul președinte FRF.

Sandu a rememorat și ultima întâlnire pe care a avut-o cu Burleanu, imediat după alegerile din 2014.

„În 2014, în biroul pe care îl aveam eu, cu Iordănescu și cu Iorgulescu, de o parte și de alta, și cu el, spunea baliverne securistice: «Am nevoie de dumneavoastră, de experiența dumneavoastră».

Adică, băi, îți dau pe la nas și ție. Și i-am zis: «Băi, Răzvane, tu să-mi spui mie de la început: vrei luptă sau vrei prietenie?»”, a povestit Sandu.

„Am dat un teren de 4.000 de metri Federației”

Fostul șef al Federației susține că a contribuit inclusiv cu un teren personal pentru dezvoltarea Centrului de Fotbal Buftea.

„La Buftea, în afară că am accesat banii de la UEFA și de la FIFA și ce am făcut acolo, am mai dat și un teren de vreo 4.000 de metri, care face aproape jumătate de milion de euro acum, proprietatea familiei Sandu.

L-am dat Federației pentru faptul că mi-a plătit tratamentul și tot ce a fost în 2009”, a spus „Nașul”.

Procesul care alimentează conflictul se apropie de verdict

Declarațiile lui Mircea Sandu fac referire la dosarul penal în care fostul președinte FRF este judecat alături de omul de afaceri Ziv-Asher Tetelman.

Cei doi au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT la 5 octombrie 2020, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani, într-un dosar care vizează lucrările realizate la Centrul Național de Fotbal Buftea.

Acuzații de prejudiciu de 740.000 de euro. Verdictul, pe 23 iunie

Potrivit rechizitoriului, anchetatorii susțin că, în perioada 2009-2010, ar fi fost facilitată atribuirea unui contract supraevaluat pentru lucrările de la baza FRF, ceea ce ar fi produs Federației Române de Fotbal un prejudiciu estimat la 740.000 de euro.

Mircea Sandu și Ziv-Asher Tetelman au negat acuzațiile, iar dosarul se află în prezent în faza de pronunțare la Tribunalul București, hotărârea în primă instanță fiind programată pentru 23 iunie 2026.

Sechestrul pe bunurile inculpaților, menținut definitiv

În cursul urmăririi penale, procurorii DIICOT au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile aparținând lui Mircea Sandu și lui Ziv-Asher Tetelman, în vederea acoperirii eventualului prejudiciu reținut în dosar.

În februarie 2026, Tribunalul București a verificat măsurile asigurătorii dispuse și a decis menținerea sechestrului asupra unor bunuri imobile aparținând lui Mircea Sandu și lui Ziv-Asher Tetelman.

Cei doi au contestat măsura, însă Curtea de Apel București a respins definitiv contestațiile la 1 aprilie 2026, apreciind că măsurile asigurătorii sunt legale și temeinice.

Mecanismul descris de procurori

Procurorii au descris astfel mecanismul presupus al faptelor reținute în dosar:

„În vederea atingerii scopului infracţional, a fost creat un circuit fictiv prin intermediul căruia au fost încheiate succesiv contracte de antrepriză şi subantrepriză între mai multe societăţi comerciale controlate de către membrii grupului infracţional, prin intermediul cărora au fost transferate sumele de bani provenite din contractele încheiate cu instituția cu priofil sportiv.

O parte din aceste sume au revenit ulterior membrilor grupării infracţionale disimulate sub forma „restituire împrumut asociat”, „dividende”, etc.”.

Răzvan Burleanu, în 2017: „Vom face totul pentru recuperarea banilor”

În iunie 2017, după ce DIICOT a solicitat poziția Federației în dosarul privind Centrul Național de Fotbal Buftea, conducerea FRF a decis să se constituie parte civilă.

La finalul ședinței Comitetului Executiv, Răzvan Burleanu explica decizia:

„Legat de Centrul Naţional de Fotbal Buftea, a existat o solicitare a DIICOT-ului dacă FRF se va constitui parte civilă sau nu.

Azi, Comitetul Executiv a decis ca FRF să se constituie parte civilă în acest dosar şi vom face tot ce ne va sta în putere pentru a aduce aceşti bani, care fac parte din prejudiciu, înapoi în fotbal.

Prejudiciul anunţat de DIICOT în momentul de faţă este de 740.000 de euro”.

Citește și

Transfer ratat de FCSB  Mijlocașul dorit de roș-albaștri a semnat cu Viktoria Plzen
Campionate
14:55
Transfer ratat de FCSB Mijlocașul dorit de roș-albaștri a semnat cu Viktoria Plzen
Citește mai mult
Transfer ratat de FCSB  Mijlocașul dorit de roș-albaștri a semnat cu Viktoria Plzen
Rezolvat! Olaru pleacă în Belgia Se face transferul.  Căpitanul FCSB merge la vizita medicală. În iulie va juca împotriva fostei echipe!
Superliga
12:25
Rezolvat! Olaru pleacă în Belgia Se face transferul. Căpitanul FCSB merge la vizita medicală. În iulie va juca împotriva fostei echipe!
Citește mai mult
Rezolvat! Olaru pleacă în Belgia Se face transferul.  Căpitanul FCSB merge la vizita medicală. În iulie va juca împotriva fostei echipe!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Mircea Sandu buftea razvan burleanu proces
Știrile zilei din sport
Simona Halep, ultimul dans VIDEO+FOTO: Clipe emoționante la meciul de retragere al fostului lider WTA: „Vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment”
Superliga
13.06
Simona Halep, ultimul dans VIDEO+FOTO: Clipe emoționante la meciul de retragere al fostului lider WTA: „Vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment”
Citește mai mult
Simona Halep, ultimul dans VIDEO+FOTO: Clipe emoționante la meciul de retragere al fostului lider WTA: „Vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment”
Tun de 500.000 de euro la TAS  Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA
Diverse
13.06
Tun de 500.000 de euro la TAS Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA
Citește mai mult
Tun de 500.000 de euro la TAS  Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA
Burleanu, blamat de fanii Stelei  Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Liga 2
13.06
Burleanu, blamat de fanii Stelei Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Citește mai mult
Burleanu, blamat de fanii Stelei  Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători 
Superliga
13.06
Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători
Citește mai mult
Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:42
Matei Ilie a plecat de la CFR Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
Matei Ilie a plecat de la CFR  Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
12:16
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
12:46
„Nu este nimic politic la mijloc” Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1
„Nu este nimic politic la mijloc”  Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1
12:38
„Nu câștigi Mondialul în primul meci” Carlo Ancelotti, după remiza Braziliei cu Maroc » Care e obiectivul său și ce a spus despre Vinicius
„Nu câștigi Mondialul în primul meci”  Carlo Ancelotti, după remiza Braziliei cu Maroc » Care e obiectivul său și ce a spus despre Vinicius
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Top stiri
Încă o plecare de la Dinamo  „Câinii” au anunțat și 4 sosiri:  „Înțelegere pe cale amiabilă”
Superliga
13.06
Încă o plecare de la Dinamo „Câinii” au anunțat și 4 sosiri: „Înțelegere pe cale amiabilă”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo  „Câinii” au anunțat și 4 sosiri:  „Înțelegere pe cale amiabilă”
Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă 
Diverse
13.06
Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă
Citește mai mult
Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă 
Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat
Campionatul Mondial
13.06
Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat
Citește mai mult
Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat
M-am uitat și azi la meci, femeie fiind. Apoi mi-a venit să cânt ,,pe ce drum s-o apuc, unde să mă duc". Apoi un prieten a spus că sunt în acea perioadă a lunii, fotbalul
B365
13.06
M-am uitat și azi la meci, femeie fiind. Apoi mi-a venit să cânt ,,pe ce drum s-o apuc, unde să mă duc". Apoi un prieten a spus că sunt în acea perioadă a lunii, fotbalul
Citește mai mult
M-am uitat și azi la meci, femeie fiind. Apoi mi-a venit să cânt ,,pe ce drum s-o apuc, unde să mă duc". Apoi un prieten a spus că sunt în acea perioadă a lunii, fotbalul

Echipe/Competiții

fcsb 24 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 22 rapid 4 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
14.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share