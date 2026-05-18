Accidente terifiante la MotoGP FOTO: Alex Marquez, spitalizat de urgență cu leziuni grave. Zarco și-a prins piciorul în motocicleta altui pilot! Care e starea lor

Cursa de MotoGP din Barcelona a adus, sâmbătă, o serie de accidente teribile! Doi dintre piloți au fost răniți serios, iar întrecerea a fost întreruptă de mai multe ori.

Alex Marquez și Pedro Acosta au fost implicați într-un prim accident, în urma căruia fratele lui Marc Marquez a ajuns la spital cu răni grave, iar Johann Zarco a intrat într-o altă coliziune după reluarea cursei, fiind și el spitalizat.

Alex Marquez, transportat la spital după un accident groaznic

Marquez l-a lovit din spate pe Acosta, după ce acesta suferise o pană. Cel din urmă a încercat să-i avertizeze pe piloții din spatele său, însă a fost prea târziu pentru ca Marquez să-l poată evita.

Acesta a ieșit de pe circuit și s-a răsturnat violent de mai multe ori, fiind nevoie de steag roșu, în timp ce pilotul a fost transportat la spital cu ambulanța.

„Fractură marginală a vertebrei C7”, cea mai joasă vertebră a gâtului și „fractură de claviculă dreaptă”, au fost cele două diagnostice ale lui Marquez, care a și fost operat, potrivit bbc.com.

Ulterior, Marquez a postat o fotografie de pe patul de spital, zâmbind, alături de mesajul:

„Totul este sub control! E timpul să intru în sala de operație în seara asta (n.r. - duminică seara), dar nu puteam fi pe mâini mai bune. Vă mulțumesc tuturor pentru grija voastră și pentru mesajele pe care le primesc”.

Todo controlado!!

Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos.

Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo 💙 pic.twitter.com/tY15py29Eq — Alex Márquez (@alexmarquez73) May 17, 2026

Luni după-amiază, pilotul spaniol a fost externat din spital și a apărut tot cu zâmbetul pe buze.

Johann Zarco, alt accident după reluarea cursei

După reluare, cursa a fost întreruptă din nou! Zarco s-a prăbușit în mod bizar și a rămas cu piciorul prins în motocicleta lui Pecco Bagnaia.

„Johann Zarco este la centrul medical, nu într-o stare critică. Suntem în așteptarea testelor suplimentare și a informațiilor specifice. Vă vom anunța când vom avea mai multe informații”, a transmis echipa LCR Honda, după incident.

Ulterior, aceștia au anunțat: „Johann Zarco merge la Spitalul Universitari General de Catalunya, pentru a fi supus unui control suplimentar la piciorul stâng”, potrivit crash.net.

Francezul a postat și el un video pe rețelele de socilizare de pe patul de spital și a transmis că se confruntă cu o ruptură de ligamente la genunchi și o mică fractură la baza peroneului, în apropierea gleznei stângi.

⚫️ Johann Zarco donne de ses nouvelles sur Insta' après son gros accident survenu lors du Grand Prix de Catalogne cet après-midi ! 🇫🇷



Le Français indique que "les ligaments" au niveau du genou "ont lâché". Cependant, "le fémur n'est pas cassé".



Johann Zarco souffre également… pic.twitter.com/jCauvLjlQq — Tear Off (@TearOffFR) May 17, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport