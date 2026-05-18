Accidente terifiante la MotoGP FOTO: Alex Marquez, spitalizat de urgență cu leziuni grave. Zarco și-a prins piciorul în motocicleta altui pilot! Care e starea lor

- Cursa de MotoGP din Barcelona a adus, sâmbătă, o serie de accidente teribile! Doi dintre piloți au fost răniți serios, iar întrecerea a fost întreruptă de mai multe ori.
Alex Marquez și Pedro Acosta au fost implicați într-un prim accident, în urma căruia fratele lui Marc Marquez a ajuns la spital cu răni grave, iar Johann Zarco a intrat într-o altă coliziune după reluarea cursei, fiind și el spitalizat.
Alex Marquez, transportat la spital după un accident groaznic
Marquez l-a lovit din spate pe Acosta, după ce acesta suferise o pană. Cel din urmă a încercat să-i avertizeze pe piloții din spatele său, însă a fost prea târziu pentru ca Marquez să-l poată evita.
Acesta a ieșit de pe circuit și s-a răsturnat violent de mai multe ori, fiind nevoie de steag roșu, în timp ce pilotul a fost transportat la spital cu ambulanța.
„Fractură marginală a vertebrei C7”, cea mai joasă vertebră a gâtului și „fractură de claviculă dreaptă”, au fost cele două diagnostice ale lui Marquez, care a și fost operat, potrivit bbc.com.
Ulterior, Marquez a postat o fotografie de pe patul de spital, zâmbind, alături de mesajul:
„Totul este sub control! E timpul să intru în sala de operație în seara asta (n.r. - duminică seara), dar nu puteam fi pe mâini mai bune. Vă mulțumesc tuturor pentru grija voastră și pentru mesajele pe care le primesc”.
Luni după-amiază, pilotul spaniol a fost externat din spital și a apărut tot cu zâmbetul pe buze.
Johann Zarco, alt accident după reluarea cursei
După reluare, cursa a fost întreruptă din nou! Zarco s-a prăbușit în mod bizar și a rămas cu piciorul prins în motocicleta lui Pecco Bagnaia.
„Johann Zarco este la centrul medical, nu într-o stare critică. Suntem în așteptarea testelor suplimentare și a informațiilor specifice. Vă vom anunța când vom avea mai multe informații”, a transmis echipa LCR Honda, după incident.
Ulterior, aceștia au anunțat: „Johann Zarco merge la Spitalul Universitari General de Catalunya, pentru a fi supus unui control suplimentar la piciorul stâng”, potrivit crash.net.
Francezul a postat și el un video pe rețelele de socilizare de pe patul de spital și a transmis că se confruntă cu o ruptură de ligamente la genunchi și o mică fractură la baza peroneului, în apropierea gleznei stângi.