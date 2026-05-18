Joao Paulo merge la Mondial! Fotbalistul de la FCSB a fost convocat la națională pentru turneul final din această vară 
alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 18:41
alt-text Actualizat: 18.05.2026, ora 18:56
  • Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul defensiv de la FCSB, va participa la Campionatul Mondial din această vară alături de naționala Capului Verde.

Selecționerul Bubista a anunțat lotul final pentru Mondialul american din această vară, din care vor face parte 26 de jucători.

Joao Paulo, convocat pentru Campionatul Mondial

Cu mai puțin de o lună până la startul turneului final, fotbalistul de la FCSB a primit o veste mare: va participa la Campionatul Mondial alături de naționala țării sale.

Joao Paulo a fost unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai Capului Verde în preliminarii, având deja 39 de meciuri jucate pentru națională, de la debutul din anul 2021. În toată această perioadă el a marcat și un gol, în calificările pentru Cupa Africii pe Națiuni.

Vestea este foarte importantă și pentru Oțelul Galați, club de la care Joao Paulo a plecat la FCSB, în pauza competițională din iarnă.

Conform înțelegerii dintre cele două cluburi, întreaga sumă pe care FIFA o va acorda pentru participarea acestuia la turneul final va merge la gruparea gălățeană.

Prin programul FIFA Club Benefits, forul care conduce fotbalul mondial premiază toate cluburile care trimit jucători la turneul final al Campionatului Mondial.

FIFA plătește aproximativ 10.000 de dolari pentru fiecare zi petrecută de un jucător la Cupa Mondială. Banii se calculează din prima zi oficială pe care fotbalistul o petrece în cantonamentul echipei naționale.

Lotul capului verde pentru Campionatul Mondial:

  • Portari: Vozinha (Chaves, Portugalia), Marcio Rosa (Montana, Bulgaria), Carlos Santos (San Diego, Statele Unite)
  • Fundași: Steven Moreira (Columbus Crew, Statele Unite), Wagner Pina (Trabzonspor, Turcia), Joao Paulo (FCSB, România), Sidny Lopes Cabral (Benfica, Portugalia), Logan Costa (Villarreal, Spania), Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Irlanda), Kelvin Pires (SJK, Finlanda), Ianique Tavares (Torreense, Portugalia), Edilson Borges (Al-Bataeh, Emiratele Arabe Unite)
  • Mijlocași: Jamiro Monteiro (Zwolle, Olanda), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes, Portugalia), Yannick Semedo (Farense, Portugalia), Laros Duarte (Puskas Akademia, Ungaria), Deroy Duarte (Ludogorets, Bulgaria), Kevin Pina (Krasnodar, Rusia)
  • Atacanți: Ryan Menses (Igdir, Turcia), Willy Semedo (Omonia, Cipru), Garry Rodrigues (Apollon Limassol, Cipru), Jovane Cabral (Estrela Amadora, Portugalia), Nuno da Costa (Bașakșehir, Turcia), Dailon Livramento (Casa Pia, Portugalia), Gilson Benchimol (Akron Tolyatti, Rusia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv, Israel)
Lotul Capului Verde pentru Campionatul Mondial FOTO: sportnewsafrica.com

La Campionatul Mondial din această vară, Capul Verde va face parte din grupa H. Selecționata africană va întâlni Spania, Uruguay și Arabia Saudită.

Programul Capului Verde la Campionatul Mondial:

  • 15 iunie: Spania - Capul Verde - 19:00
  • 22 iunie: Uruguay - Capul Verde - 01.00
  • 27 iunie: Capul Verde - Arabia Saudită 03:00

