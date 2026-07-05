România, vis spulberat!  Înfrângere dramatică în preliminariile Mondialului de baschet. Final de drum pentru „tricolori”

Muntenegru - România 65-64. „Tricolorii” au pierdut dramatic ultima partidă din preliminariile pentru Campionatul Mondial de baschet din 2027.

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Naționala noastră a obținut o victorie imensă în urmă cu câteva zile, 73-66 contra Greciei, pentru a accede în faza următoare a calificărilor pentru turneul final din Qatar.

Muntenegru - România 65-64 . Eșec pentru „tricolori” în ultimul meci al preliminarilor

Victoria Portugaliei contra Greciei, 71-56, a complicat și mai tare calculele în grupa B. România avea nevoie de un succes la o diferență de cel puțin 7 puncte pentru a obține calificarea în turul 2 al preliminariilor.

Partida a fost una foarte echilibrată, „tricolorii” reușind să conducă la un punct diferență la finalul sfertului doi (29-28).

Spre final, Muntenegru s-a desprins inclusiv la 6 puncte. România s-a apropiat până la un punct, însă n-a reușit să obține victoria care să o plaseze pe una dintre primele trei poziții ale grupei.

Clasamentul final în grupa României:

Loc/Echipă Puncte 1. Muntenegru 10 2. Portugalia 9 3. Grecia 9 4. România 8

Rezultatele României în grupa B:

Grecia - România 91-64

România - Muntenegru 75-80

Portugalia - România 99-82

România - Portugalia 101-96

România - Grecia 73-66

Muntenegru - România 65-64

Naționala României de baschet nu a participat niciodată la Campionatul Mondial.

Cum se desfășoară turneul mai departe

În turul 2 al preliminariilor vor exista patru grupe a câte 6 echipe. Meciurile vor fi tur-retur, exact ca în această fază, între echipele din grupe care nu s-au întâlnit în primul tur.

Primele trei clasate, adică 12 echipe europene în total, se vor califica la Mondialul din 2027 (27 august - 12 septembrie, în Qatar), la startul căruia se vor afla 32 de reprezentative din întreaga lume.

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