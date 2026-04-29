Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”

Brighton a anunțat planurile pentru construirea unui stadion dedicat echipei feminine.

Arena va fi amplasată lângă American Express Stadium, stadionul echipei masculine, și ar trebui să fie gata cel târziu în sezonul 2030-2031, dacă va primi aprobările necesare.

În prezent, echipa feminină a lui Brighton joacă pe Broadfield Stadium, arena celor de la Crawley Town, aflată la aproximativ 35 de kilometri de stadionul echipei masculine.

Brighton pregătește o arenă pentru echipa de fotbal feminin „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”

Noul stadion va avea o capacitate minimă de 10.000 de locuri. Arena echipei feminine și stadionul echipei masculine vor fi conectate printr-un pod , iar proiectul include și parcare subterană.

Tony Bloom, proprietarul și președintele clubului, a explicat că interesul pentru proiect a crescut semnificativ după anunțul inițial.

„De când ne-am anunțat intenția de a construi un stadion pentru echipa feminină în Brighton and Hove, am văzut un interes fără precedent la nivel local, național și internațional”, a spus oficialul echipei engleze, conform unui comunicat emis de echipă.

Fran Kirby, jucătoare la Brighton, a declarat că, atunci când era copil, nu credea că cineva va ajunge să construiască un astfel de stadion pentru fotbalul feminin.

„ Când eram mică, nu am crezut niciodată că cineva ar face așa ceva pentru fotbalul feminin, așa că să avem un stadion dedicat este incredibil.

Un stadion construit special doar pentru femei este, cu siguranță, un punct de atracție pentru jucătoare”, a spus jucătoarea naționalei Angliei, conform news.sky.com.

Planul noului stadion al echipei feminine de la Brighton. Foto: brightonandhovealbion.com

Conform comunicatului clubului, experiența din ziua meciului va fi gândită special pentru familii și pentru spectatorii care vin pentru prima dată la stadion. Proiectul ar urma să includă:

acces facil pentru familii

spații mai largi de circulație pentru suporteri

zone sociale

o atmosferă axată pe muzică, divertisment și comunitate

condiții mai bune pentru transmisiunile TV

posibilitatea de a găzdui meciuri ale academiei

6 este locul ocupat de Brighton în Women’s Super League, cu 24 de puncte. Lider este Manchester City, cu 49 de puncte, urmată de Chelsea, cu 43, și Manchester United, cu 29

Proiectul de la Brighton ar urma să fie unul dintre puținele stadioane din lume construite special pentru o echipă feminină.

În Statele Unite există deja CPKC Stadium, arena celor de la Kansas City Current, inaugurată în 2024, cu o capacitate de 11.500 de locuri.

În Europa, SC Braga are stadionul Amelia Morais, o arenă mai mică, de aproximativ 2.500 de locuri, dedicată echipei feminine.

Birmingham City, din Anglia, și Denver Summit, din SUA, au la rândul lor proiecte asemănătoare, conform theguardian.com.

The Home of Women's Football is coming to Brighton and Hove. 💙🤍



We are pleased to announce the development of the first stadium 'Built for her' in the UK and Europe. Coming season 2030/31. 🤝 pic.twitter.com/3qTdb797ij — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 28, 2026

