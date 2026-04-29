Răzvan Lucescu, la FCSB? Antrenorul lui PAOK și-ar dori să lucreze cu Mihai Stoica: „Când va fi momentul, va fi” + Ce spune despre Gigi Becali

Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul celor de la PAOK, a vorbit despre posibilitatea de a lucra la FCSB.

Formația roș-albastră caută un nou tehnician, după plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani) la Gaziantep.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al formației roș-albastre, a spus recent că și-ar dori să colaboreze cu Răzvan Lucescu și că tehnicianul român s-ar putea înțelege cu patronul Gigi Becali.

Răzvan Lucescu, despre posibilitatea unei colaborări cu Gigi Becali la FCSB: „Am avut oameni puternici ca patroni”

„Îl apreciez enorm pe MM, știe asta. În fotbal nu poți să planifici nimic, când va fi momentul, va fi”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit fanatik.ro.

Întrebat dacă s-ar putea înțelege cu Gigi Becali, patron cunoscut pentru intervențiile sale la echipă, Lucescu a răspuns:

„De ce te uiți așa la mine? Aștepți un răspuns? Cred că am ajuns la o experiență deosebită, am avut oameni puternici, ambițioși, ca patroni, care au pus presiuni enorme, care totuși, în spatele acestor presiuni au arătat o sensibilitate foarte mare.

Oameni pe care, cumva, i-am câștigat de partea mea prin felul meu de a fi”, a mai antrenorul lui PAOK.

Îi datorez enorm domnului Savvidis. Datorită lui am ajuns aici, el a fost cel care a stat lângă mine, la momentele de victorie, la tristețe, a pus și o presiune uriașă, m-a ajutat acest lucru. Sigur, acum lucrurile stau diferit între noi, că ne cunoaștem foarte bine. Sigur, a fost și domnul Copos la Rapid, domnul Niculae la Brașov! Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK

Antrenorul român nu traversează o perioadă pozitivă în Grecia.

Sâmbătă, PAOK a fost învinsă de OFI Creta în finala Cupei Greciei, scor 2-3. Formația din Salonic a ieșit și din lupta pentru titlu, iar presa elenă a scris că viitorul lui Răzvan Lucescu la PAOK ar fi incert.

PAOK are 58 de puncte și se află la 8 lungimi în spatele liderului AEK Atena, cu patru etape înainte de finalul play-off-ului.

Trofeele câștigate de Răzvan Lucescu:

PAOK - două titluri (2019, 2024), două Cupe ale Greciei (2018, 2019)

Al-Hilal - un titlu (2020), o Cupă a Arabiei Saudite (2020), o Ligă a Campionilor Asiei (2019)

Rapid - două Cupe ale României (2006, 2007)

El-Jaish - o Cupă a Qatarului (2013)

