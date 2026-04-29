Pep, aroganță sau nepăsare? FOTO: La ce meci a fost Guardiola la ora la care se juca PSG - Bayern, cel mai tare meci din Liga Campionilor din ultimii ani

Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City, a fost surprins, marți, la un meci din liga a treia engleză, în timp ce PSG și Bayern făceau spectacol în semifinalele Ligii Campionilor.

Campioana Europei a învins-o pe Bayern în tur cu scorul de 5-4, iar returul este programat pe 6 mai, la Munchen.

Partida dintre PSG și Bayern a început la ora 22:00 (ora României), iar Pep Guardiola a fost văzut în tribunele unui meci din League One, care a început cu 15 minute mai devreme decât duelul mult așteptat din Liga Campionilor.

Cu toate că meciul dintre PSG și Bayern se anunța a fi unul spectaculos, lucru care s-a și întâmplat, Pep Guardiola a ales să asiste la o altă partidă.

Antrenorul lui Manchester City a fost surprins, marți seară, în tribune la meciul dintre Stockport County și Port Vale, scor 1-2, în etapa 45 din liga a treia engleză.

Meciul nu a fost unul cu miză, ținând cont de faptul că Port Vale a retrogradat matematic în League Two, cu o etapă înainte de final, iar Stockport County se clasează pe locul 4, cu 74 de puncte, și, cel mai probabil, va juca un baraj de promovare în Championship.

Pep Guardiola is taking in the action at Stockport as they play Port Vale 👀⚽️ pic.twitter.com/46T0DTHM6O — Sky Sports Football (@SkyFootball) April 28, 2026

PSG - Bayern 5-4 , spectacol în UCL

Bayern a deschis scorul în minutul 17, atunci când Harry Kane a punctat din penalty. La doar șapte minute distanță, Kvaratskhelia a marcat din pasa lui Doue, pentru ca după alte nouă minute Joao Neves să majoreze scorul.

În minutul 41, Michael Olise a egalat la 2, dar Ousmane Dembele a readus-o pe PSG în avantaj, chiar înainte de intrarea la cabine, în minutul cinci al prelungirilor. Francezul a marcat dintr-un penalty, după un henț comis în careul bavarezilor de Alphonso Davies.

Spectacolul a continuat și în repriza secundă. În minutul 56 Kvaratskhelia a marcat pentru 4-2 în favoarea parizienilor, realizând dubla, iar două minute mai târziu Ousmane Dembele a realizat și el dubla și a dus scorul la 5-2.

Bayern a redus din diferență în minutul 65 prin Upamecano, cel care a marcat din pasa lui Kimmich, iar la două minute distanță a înscris și Luis Diaz, scorul devenind 5-4 în favoarea trupei lui Luis Enrique.

Acesta a fost și scorul pe care l-a arătat tabela la final, astfel că totul se decide la returul de pe Allianz Arena.

Guardiola, „detronat” de Luis Enrique

Odată cu victoria obținută de PSG, Luis Enrique a devenit antrenorul care a obținut cel mai rapid 50 de victorii în istoria Ligii Campionilor.

Enrique a avut nevoie de doar 77 de meciuri pe banca echipelor în UCL pentru a reuși această performanță și l-a depășit pe Pep Guardiola, care deținea recordul, cu 80 de meciuri.

Fewest games needed to reach 50 wins as a manager in UEFA Champions League history:



◉ 77 - Luis Enrique

◎ 80 - Pep Guardiola



The Spaniard breaks the record in a record-breaking semi-final. 😍 pic.twitter.com/vv0fC9XPus — Squawka (@Squawka) April 28, 2026

