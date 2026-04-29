Pep, aroganță sau nepăsare? FOTO: La ce meci a fost Guardiola la ora la care se juca PSG - Bayern, cel mai tare meci din Liga Campionilor din ultimii ani

- Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City, a fost surprins, marți, la un meci din liga a treia engleză, în timp ce PSG și Bayern făceau spectacol în semifinalele Ligii Campionilor.
- Campioana Europei a învins-o pe Bayern în tur cu scorul de 5-4, iar returul este programat pe 6 mai, la Munchen.
Partida dintre PSG și Bayern a început la ora 22:00 (ora României), iar Pep Guardiola a fost văzut în tribunele unui meci din League One, care a început cu 15 minute mai devreme decât duelul mult așteptat din Liga Campionilor.
FOTO. Guardiola, surprins la meciul Stockport County - Port Vale, din Liga 3
Cu toate că meciul dintre PSG și Bayern se anunța a fi unul spectaculos, lucru care s-a și întâmplat, Pep Guardiola a ales să asiste la o altă partidă.
Antrenorul lui Manchester City a fost surprins, marți seară, în tribune la meciul dintre Stockport County și Port Vale, scor 1-2, în etapa 45 din liga a treia engleză.
Meciul nu a fost unul cu miză, ținând cont de faptul că Port Vale a retrogradat matematic în League Two, cu o etapă înainte de final, iar Stockport County se clasează pe locul 4, cu 74 de puncte, și, cel mai probabil, va juca un baraj de promovare în Championship.
PSG - Bayern 5-4, spectacol în UCL
Bayern a deschis scorul în minutul 17, atunci când Harry Kane a punctat din penalty. La doar șapte minute distanță, Kvaratskhelia a marcat din pasa lui Doue, pentru ca după alte nouă minute Joao Neves să majoreze scorul.
În minutul 41, Michael Olise a egalat la 2, dar Ousmane Dembele a readus-o pe PSG în avantaj, chiar înainte de intrarea la cabine, în minutul cinci al prelungirilor. Francezul a marcat dintr-un penalty, după un henț comis în careul bavarezilor de Alphonso Davies.
Spectacolul a continuat și în repriza secundă. În minutul 56 Kvaratskhelia a marcat pentru 4-2 în favoarea parizienilor, realizând dubla, iar două minute mai târziu Ousmane Dembele a realizat și el dubla și a dus scorul la 5-2.
Bayern a redus din diferență în minutul 65 prin Upamecano, cel care a marcat din pasa lui Kimmich, iar la două minute distanță a înscris și Luis Diaz, scorul devenind 5-4 în favoarea trupei lui Luis Enrique.
Acesta a fost și scorul pe care l-a arătat tabela la final, astfel că totul se decide la returul de pe Allianz Arena.
Guardiola, „detronat” de Luis Enrique
Odată cu victoria obținută de PSG, Luis Enrique a devenit antrenorul care a obținut cel mai rapid 50 de victorii în istoria Ligii Campionilor.
Enrique a avut nevoie de doar 77 de meciuri pe banca echipelor în UCL pentru a reuși această performanță și l-a depășit pe Pep Guardiola, care deținea recordul, cu 80 de meciuri.