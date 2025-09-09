Bulgaria e în colaps de mulți ani. Ultima înfrângere dură, 0-3 cu Georgia, e consecința unui lung șir de erori, de selecționeri slabi și jucători teribili, ratând toate calificările și lăsând în urme rezultate stupefiante.

În urmă cu mai mult de trei decenii, Bulgaria avea una dintre cele mai bune naționale ale Europei.

În 1994, generația sa de aur juca semifinalele Campionatului Mondial, turneu în care învingea Argentina cu 2-0 în grupe și elimina Germania în „sferturi” (2-1).

Iar Hristo Stoichkov, „regele” ei, cucerea în acel an Balonul de Aur, Gică Hagi fiind pe 4!

Bulgaria e ultima, ratează iar CM. Nu a mai fost la Mondial de 27 de ani și la EURO de 21!

Astăzi, naționala vecinilor e în prăpastie, la distanță uriașă de echipa care a transformat Bulgaria într-o forță în lumea fotbalului.

Tocmai a fost spulberată de Georgia, 0-3 în deplasare, după ce a scăpat ușor în fața Spaniei acasă, doar 0-3.

Bulgarii n-au avut nicio șansă în fața lui Kvaratskhelia, căpitanul Georgiei Foto: Imago

De-abia au început preliminariile CM și e ultima, așa cum va rămâne foarte probabil și la final.

Nu a mai fost la Mondial din 1998, la fel ca noi. Dar nici la EURO nu s-a mai calificat de 21 de ani. Din 2004!

Bulgaria a avut 6 selecționeri și 4 președinți de federație în ultimii 6 ani!

Presa de la Sofia susține că selecționerul Ilian Iliev, 57 de ani, de la 1 noiembrie 2023 pe banca alb-verzilor, e demis și ar putea fi înlocuit cu Dimitar Dimitrov.

Un șir fără sfârșit de decizii greșite la federație, cu antrenori și președinți schimbați unul după altul. Toți au dezamăgit profund.

Ilian Iliev is no longer the coach of Bulgaria. His replacement will almost certainly be Dimitar Dimitrov-Hero.

More: https://t.co/BN2AmB6Ina pic.twitter.com/vwM4wZw2aL — Viktor Vutov (@viktor_vutov) September 8, 2025

Iliev e al șaselea selecționer înlocuit de forul sofiot în ultimii șase ani:

Krasimir Balakov (2019).

Georgi Dermendzhiev (2019-2020).

Yasen Petrov (2021-2022).

Georgi Ivanov (2022).

Mladen Krstajic (2022-2023).

Ilian Iliev (2023-2025).

4 președinți a avut federația bulgară din 2019: Mihail Kasabov (2019-2021), Borislav Mihailov (2021-2023), iar Kasabov (2023-2024), Emil Kostadinov (2024) și Georgi Ivanov (din 2024)

Bulgaria, în picaj: locul 84 FIFA, între Zambia și Angola. Nu mai bate aproape pe nimeni

Rezultatele Bulgariei în perioada 2020-2025 au fost dezastruoase. Din rău în mai rău.

În meciurile oficiale, are doar șase victorii în ultimele 36 de confruntări, 14 egaluri și 16 înfrângeri.

Nici în amicale nu a fost mai bine: patru succese, șapte remize și opt eșecuri.

45 de partide fără victorie are Bulgaria în ultimele 55 de dueluri (24 de înfrângeri, 21 de egaluri). Numai zece dueluri câștigate

A căzut până pe locul 84 în topul FIFA, între Zambia și Angola.

O cauză a căderii naționalei: campioana are doar 7 jucători bulgari în lotul de 30!

Lotul naționalei bulgare e la pământ. Are un singur jucător în Top 5 Europa, Ilia Gruev, 25 de ani, mijlocașul lui Leeds, care a promovat în vară în Premier League.

Căpitanul selecționatei a fost la 0-3 cu Georgia un jucător din Liga 1, Georgi Milanov, 33 de ani, de la Dinamo.

Georgi Milanov, cu banderola Bulgariei pe braț Foto: Imago

O cauză a acestei degringolade a selecționatei. Campioana ultimilor 14 ani, Ludogorets, are în lot 23 de străini și doar șapte bulgari!

Cea mai bună echipă din fotbalul intern nu oferă prea multe soluții pentru prima reprezentativă.

39,15 milioane de euro valorează lotul Bulgariei (Transfermarkt), de peste două ori mai puțin decât cel al României (87,25)

Bulgaria a eșuat continuu, a ratat tot. Ultimul loc, de multe ori!

Din 2020, toate competițiile au fost o deziluzie cruntă. Ultima poziție a fost a sa de multe ori!

Liga Națiunilor B 2020-2021

Locul 4 din 4 în grupă, după Țara Galilor, Finlanda și Irlanda. Două puncte, zero victorii, două egaluri, 4 înfrângeri. Retrogradare în Liga C.

Preliminarii CM 2022

Locul 4 din 5 în grupă, după Elveția, Italia și Irlanda de Nord, înaintea Lituaniei. Opt puncte, două succese, două remize, patru eșecuri.

Liga Națiunilor C 2022-2023

Locul 2 din 4 în grupă, după Georgia, înaintea Macedoniei de Nord și Gibraltarului. 9 puncte, două victorii, trei egaluri, o înfrângere.

Preliminarii CE 2024

Locul 5 din 5 în grupă, după Ungaria, Serbia, Muntenegru și Lituania. 4 puncte, 0 succese, patru remize, patru eșecuri.

Liga Națiunilor C 2024-2025

Locul 2 din 4 în grupă, după Irlanda de Nord, înainte de Belarus și Luxemburg. 9 puncte, două victorii, trei egaluri, o înfrângere. A pierdut și barajul de promovare-retrogradare B-C: dublu 1-2 cu Irlanda.

Preliminarii CM 2026

Locul 4 din 4 în grupă (două etape), după Spania, Georgia și Turcia. Zero puncte, 0 succese, zero remize, două eșecuri.

Lista rușinii Bulgariei 2020-2025

0-4 cu Elveția (d) - 15 noiembrie 2021, preliminarii CM 2022.

2-5 cu Georgia (a) - 5 iunie 2022, Liga Națiunilor C.

1-1 cu Gibraltar (d) - 9 iunie 2022, Liga Națiunilor C.

0-3 cu Ungaria (d) - 27 martie 2023, preliminarii CE 2024.

0-2 cu Lituania (a) - 14 octombrie 2023, preliminarii CE 2024.

0-0 cu Luxemburg (a) - 12 octombrie 2024, Liga Națiunilor C.

0-5 cu Irlanda de Nord (d) - 15 octombrie 2024, Liga Națiunilor C.

0-3 cu Georgia (d) - 7 septembrie 2025, preliminarii CM 2026.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport