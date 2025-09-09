Dorințele lui Pintilii Pe cine ar transfera secundul FCSB de la marile rivale » Louis Munteanu nu e pe listă!

Mihai Pintilii (40 de ani) a numit jucătorii pe care i-ar transfera la FCSB de la marile rivale din Liga 1.

Printre cei care îl impresionează pe secundul campioanei nu se numără și Louis Munteanu, golgeter-ul sezonului precedent.

Parte importantă din staff-ul FCSB în ultimele două ediții, cu două titluri cucerite, antrenorul secund Pintilii a vorbit și despre fotbaliștii pe care i-ar plăcea să-i vadă la echipa sa.

Mihai Pintilii: „Nu Louis Munteanu, îl avem pe Bîrligea”

Printre cei aleși se numără jucătorii cu un start foarte bun de sezon la cluburile rivale.

„La Craiova, dacă ar fi să iau cum a început campionatul, Baiaram! La CFR... Korenica. Nu Louis Munteanu, îl avem pe Bîrligea. De la Rapid, Borza și de la Dinamo, pe Cîrjan”, a declarat Mihai Pintilii, potrivit digisport.ro.

Cei patru jucători sunt elemente-cheie în formațiile la care evoluează, toți fiind cotați la două milioane de euro, mai puțin Cîrjan, care valorează 1,8 milioane, potrivit transfermarkt.com.

După pauza internațională, FCSB se va deplasa la Miercurea Ciuc, unde va juca cu Csikszereda duminică, de la 21:00. Campioana ocupă locul 13 în Liga 1, cu doar 6 puncte adunate după 8 etape.

